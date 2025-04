Ktoré národy sú najšťastnejšie na svete a kde sú najšťastnejší mladí?

Zúfalosť mnohých mladých ľudí v našej krajine má rôzne podoby. Psychológovia majú plné roky práce z depresii a zhoršených duševných stavov. Perspektíva do budúcna je neistá. V civilizovanom svete je Slovensko na smiech, ako kamarát, ktorý ma vši a preto sa s ním radšej ani na politickej zahraničnej pôde nemožno hrať, aby ich nechytil. Postoj k vzdelaniu a pokroku je jedno, akceptované hajlovanie a útoky na ženy vec druhá… a pokračovať môžeme ešte dlho.

Slovensko naozaj nepatrí medzi krajiny s najšťastnejšími ľuďmi. Rebríček, ktorý zostavovali ešte v rokoch 2021 a 2023 medzinárodné tímy nám zobrazujú naozaj zaujímavé rebríčky toho, kde nájdeme najšťastnejších ľudí. Zároveň poznáme aj rebríček mladých ľudí. Ak máte do 30 rokov ma žijete v Českej republike, máte dobrú perspektívu na menej depresií a viac šťastia.

Medzinárodná spolupráca na rozsiahlom výskume „šťastia“

Americká spoločnosť Gallup je známa svojimi prieskumami verejnej mienky a analýzami v oblasti sociálnych trendov. V spolupráci s Oxford Wellbeing Research Centre a ďalšími partnermi prispieva k tvorbe World Happiness Report, ktorý hodnotí úroveň šťastia v rôznych krajinách sveta. Tieto hodnotenia sú založené na údajoch zozbieraných od roku 2021 do 2023 a zohľadňujú faktory ako sociálna podpora, príjem, zdravie, sloboda, štedrosť a vnímanie korupcie. ​

V rámci rebríčka World Happiness Report 2024 bola osobitná pozornosť venovaná rozdielom v šťastí medzi vekovými skupinami. Zistenia ukázali, že v niektorých regiónoch, najmä v Severnej Amerike a západnej Európe, došlo k poklesu spokojnosti medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov. Naopak, v krajinách ako Litva a Dánsko boli mladí ľudia hodnotení ako najšťastnejší. ​

TOP 10 najšťastnejšie národy všeobecne

Celkovo rebríček desiatich najšťastnejších krajín podľa World Happiness Report 2024. Bez ohľadu na vek. To znamená všeobecne v rámci populácie:​

Zaujímavým trendom je pokles Spojených štátov amerických, ktoré prvýkrát od roku 2012 vypadli z top 20 najšťastnejších krajín a umiestnili sa na 23. mieste. Tento pokles je čiastočne pripisovaný zníženej spokojnosti medzi mladými ľuďmi pod 30 rokov.

TOP 10 najšťastnejší ľudia do 30 rokov

Litva

Izrael

Srbsko​ (mladí majú skok, umiestnenie všetkých generácií je na 38. mieste)

Island​

Dánsko​

Luxembursko​

Fínsko​

Rumunsko​

Holandsko​

Česká republika

Pri pohľade na iné rebríčky z predchádzajúcich rokov zamerané na rôzne vekové skupiny možno pozorovať, že šťastie a spokojnosť so životom sa menia v závislosti od veku a regiónu. Napríklad v niektorých krajinách sú starší ľudia spokojnejší so svojím životom v porovnaní s mladšími generáciami. Tieto zistenia naznačujú, že faktory ovplyvňujúce šťastie môžu byť rôzne pre rôzne vekové skupiny a kultúrne kontexty. ​

Prvé tri miesta? Držíme palce

Do miery šťastia však v súčasnosti môže zasahovať aj niekoľko faktorov. V prípade hneď prvých troch krajín to môžu byť vojny a politická situácia. Litva patrí medzi krajiny, ktoré sú ohrozované agresívnymi vyjadreniami ruskej propagandy a blízka vojna na Ukrajine, či rozpínavosť Ruska im v poslednom období neprispieva na pokoji. Napriek tomu sa číselne Litva drží. Izrael taktiež, napriek povraždeniu a únose mladých ľudí na hudobnom festivale radikálmi a následnému konfliktu. Srbsko sa zmietalo v niekoľkých politických protestoch. Ak by nebolo týchto nepokojov, mladí by to mali v týchto krajinách ešte perspektívnejšie.

V umiestnenie Slovenska sme ani nedúfali. Nedokázali by sme nájsť vážne dôvody, pre ktoré by práve mladí mali vnímať predovšetkým politiku stavanú na predstieranej podpore a manipulácii dôchodcov, za tú správnu. O to viac, ak vzdelanie a slušnosť nemajú aktuálne v krajine miesto a toľkí príbuzní po škole odchádzajú bez váhania do zahraničia. V rámci len mladých sme na 38. mieste. Vzďaľujeme sa rôznymi spôsobmi tým Čechom viac ako sme možno čakali.

Pozrite si tiež: BussinessStandard + ​People.com







Mohlo by zaujímať tiež: