Tajomstvá kníh: vianočný bestseller 24 dní do Vianoc (Michala Ries)

24 dní do Vianoc. Kniha, ktorá už opakovane vyvolala na Slovensku vianočný ošiaľ. Nie je novinkou a predsa ju už tretiu sezónu nachádzajú tisíce nových čitateliek. 24 dní do Vianoc je romantickou komédiou zo slovenského prostredia, v ktorom sa snúbi smiech, dojatie, Vianoce a láska. Hlavná hrdinka Nina sa rozhodne zmeniť svoj život a vypracuje si adventný plán – 24 úloh, jedna úloha na jeden deň až do Vianoc – vážne i smiešne úlohy, tajné sny, staré krivdy – to všetko je predmetom jej adventného plánu. A pri jeho plnení sa stihne aj hlboko zamilovať. Román 24 dní do Vianoc svojím úspechom podporilo slovenskú vianočnú tvorbu a v posledných rokoch vyšlo hneď niekoľko vianočných románov, ktoré sú konkurenciou zahraničným vianočným titulom, ktoré náš trh každoročne valcovali. Teraz si čitatelia môžu vybrať knihy z domáceho prostredia. Prečo čítať o amerických Vianociach, keď tie naše sú také čarovné?

Zaujímavosti knihy 24 dní do Vianoc

Úspešný ženský román od slovenskej autorky vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, a.s. a mal doteraz od minulého roka už 6 dotlačí. Pre knižnénovinky.sk vznikol rozhovor, kde autorka už niektoré fakty o knihe uvádza. Dnes sa vraciame k nášmu úspešnému seriálu Tajomstvá a zaujímavosti kníh, v ktorom vám už od roku 2018 prinášame pohľad na zákulisie a tajomstvá vzniku knižných príbehov. Čo zaujímavé sa viaže ku knihe 24 dní do Vianoc a možno ste to doteraz ani netušili? Pýtali sme sa priamo autorky. Aké pikošky o knihe a jej tajomstvá nám prezradila?

24 dní do Vianoc som napísala za necelé štyri mesiace. Šlo o veľmi spontánny nápad a vo vydavateľstve som sa ani nepriznala. Bála som sa, že o vianočnú knižku nebudú mať záujem a že ma odradia od písania. Spravila som si prieskum a za posledných desať rokov som našla len dve vianočné knihy, takže som do toho išla s malou dušičkou. Našťastie knižku prijali vo vydavateľstve rovnako nadšene ako čitatelia.

Vďaka úspechu na Slovensku ju minulý rok preložili do maďarčiny a v týchto dňoch vychádza v češtine.

V Nininom adventnom pláne je množstvo úloh, ktoré som splnila sama – niektoré sú inšpirované mojou minulosťou, no do iných som sa pustila práve počas písania, motivovaná príbehom.

Jedna z úloh, ktorú Nina prežívala, sa stala aj mne. Nine som v príbehu pomohla prekonať jej traumu a nikdy by mi nenapadlo, že tie slová, ktoré som písala jej, budem raz potrebovať ja sama. Je to úloha z 20. decembra a zároveň jeden z najhorších momentov v mojom živote.

Mnoho čitateliek príbeh podnietil k vytvoreniu vlastného adventného plánu, čo ma napĺňa nesmiernou radosťou a pokorou.

V knihe je kapitola, počas ktorej Nina hovorí iba repliky z rozprávky Tři oříšky pro Popelku. Pri pozeraní rozprávky som si prepísala každú jednu repliku, ktorá odznela a potom som sa snažila do tých replík napasovať dej. Je to jedna z najobľúbenejších kapitol.

Moje malé, špinavé tajomstvo – doma nevedieme takmer žiadne vianočné tradície a moje deti na otázku, čo im donesie Ježiško, odpovedajú, že Ježiško umrel na kríži a darčeky si dávame my z lásky. A napriek tomu milujem Vianoce, pretože sme spolu a doma vládne pohoda a považujem toto obdobie za čarovné! A to čaro vytvára láska.

Nina a Dominik mi chýbali a tak ich môžu čitatelia nájsť v titule Otvorené nebo, ktorý vyšiel túto jar. Dostali tu dosť priestoru, aby pookrialo každé srdce, ktoré si ich zamilovalo.

A prekvapenie na záver – rozhodla som sa, že pre váš neutíchajúci záujem a podporu smerovanú ku knihe 24 dní do Vianoc pre vás napíšem ďalší vianočný príbeh. Teším sa a ďakujem, že ste!

