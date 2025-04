Recenzia: Minecraft vo filme dokáže pobaviť aj udržať… aj rodiča

Minecraft vo filme bol už na prvé počutie samotného názvu prekvapením. Celosvetový internetový hejt na prvé trailery sa len ťažko prehliadal. Skôr, ako sme mohli film vidieť totiž mnohé články znášali Minecraft pod zem. O to viac sa na taký film tešíme. Ak by sme si mali vybrať hru, ktorá sa nedá sfilmovať hraným filmom, možno by sme si vybrali Tetris, Pinball a z tých megaúspešných masoviek s náročnejším engine asi Minecraft. No ono sa to nakrútilo a dokonca aj podarilo.

Film možno neohúri filmovo náročného diváka a človeka, čo netuší, o čom Minecraft je. Možno niektoré súvislosti, javy, prepojenia, funkcie (Red Stone napríklad) nedávali zmysel, no vo svete sú milióny hráčov hry, ktorí sa v tom kockatom svete našli. Vo filme ožíva mnohé z toho, čo poznajú z hernej konzoly, či počítača. To, čo poznajú, čo sa naučili, alebo odsledovali od iných, má odrazu reálnejšiu podobu. Reálnejšiu, ak berieme do úvahy skutočné tváre, skutočných ľudí a ich ruky, ktoré odrazu niečo stavajú. Keď sa v prvých momentoch po vstupe do sveta Minecraft ozve známa hudba… niektoré mladšie generácie zataja dych. Áno, je to Minecraft. A tá pesnička nezaznie len vtedy. Je to on. Dočkali sa sme sa po dlhých mesiacoch čakania od prvého traileru.

Príbeh filmu Minecraft

Dva odlišné svety, svet náš a svet herný, sú celkom odlišné. V každom jednom môžeme znamenať niečo iné. A v každom z nich svet funguje inak. Ako ich prepojiť? Je to niečo ako snažiť sa nainštalovať Photoshop do jednoduchej kalkulačky. Skrátka nepodarí sa to. Tu sa filmári popasovali a vymysleli zápletkou s ktorou sa hlavná postava Steve (Jack Black) hnaná vášňou v baniach, predsa len ako dospelý ocitá v bani s krompáčom v ruke a veľmi rýchlo nachádza kocku a jej sklenený obal.

Keď sa spoja, vytvoria portál do ďalšieho sveta. Už hneď si môžeme všimnúť, že tvorcovia nestrácali čas vysvetlením, odkiaľ sa vzala, prečo starý baník, ktorého obišiel, viac baňu nestráži a je tam ešte veľa otázok. No je to komédia. Tak je to postavené a nie je to komédia len pre blbý výraz tváre oviec, lamy a postoje divokých prasiat, ktoré počúvajú ohrdnutú prasaciu umelkyňu. Stevie skrátka objaví tajomný svet Minecraftu, povytvára si v ňom množstvo budov a pochopí, ako svet funguje. Lenže objaví portál, zostrojí kresadlo a portál vedie do nebezpečného sveta, ktorý chce kocku aj so skleneným obalom.

Stevie tak vyšle svojho verného psa, aby privolal pomoc. To sa však nie tak celkom podarí, keď sa kocka dostane do nášho sveta a do garážového výpredaja. Tam ju objavuje skrachovalá hviezda z hrania hier z roku 1989, Smetiar (Jason Momoa). Netušiac jej hodnotu potom kocku predáva vo svojom ešte skrachovalejšom obchode. Tam sa zoznámi s chlapcom, ktorého čoskoro bude hľadať jeho sestra a kolobehom udalostí sa do sveta Minecraftu vcucne aj miestna realitná maklérka a podnikateľka so „ZOO na kolesách“. Keď si napätý divák počká, než sa dej presunie z nášho sveta do Minecraftu, je o pozornosť postarané.

Zápletka, myšlienka… spoločenská hodnota

Minecraft prilákal ľudí na všetku svoju farebnosť, symboly, scénky, logo, postavy, techniku, kocky, kocky, kocky, kocky a množstvo detailov. Deti, aj my starší, ktorí Minecraft poznáme, sa bavíme na tom, čo všetko tvorcovia prepašovali do hry a pripomína hru. Jej podmienky, možnosti, jej postavy, správanie, hrozby a podobne. Pre ľudí, ktorí sa ocitnú v Overworlde, je všetko nové. Pre hráčov, ktorí prostredie hry poznajú, je to však štandardný rozsah toho, čo poznajú, naučili sa, alebo zistili sami.

Stretávame sa so zvieratami, aj dedinčanmi. Stevie tam už strávil nejaký čas, takže sa môže pochváliť rôznymi nazbieranými predmetmi, materiálom, aj haldou diamantov. Opakovane nám bude pripomínať naše hranie a bezhlavé činy. Napríklad prechod banským vozíkom a nedostatočne vytvorené napájanie cez redstone a zážeh, nech je to v pohybe. Alebo hráčske chúťky len tak vybudovať kraviu farmu, hodiť si vajíčkom, ugrilovať kurča… alebo si postaviť farmu creeperov len tak, že je to nebezpečné a zaujímavo to vyzerá. Skladanie mečov, rôznych nástrojov, zoznamovanie s rôznymi miestami, má chaos, ktorý do Minecraftu patrí.

Do 100 minút vtesnali viac, ak dokážeme odohrať za pol roka

Film má 100 minút a za tých 100 minút sa detský divák a hráč hry baví, nezaspáva, je v napätí a hľadá. Očami neustále hľadá a premýšľa, čo všetko je reálne podľa hry a čo možno filmári upravili. Aj reakcie ľudí, čo Minecraft hráči poznajú, boli o tom istom. Neustály postreh, hľadanie a zabávanie sa na tom, čo dokázali do 100 minút vtesnať. Vymodelovaný svet, skrinky, zeleň, plochy, drevené steny, iné steny… celá Minecraft logika. Áno, možno by sa to dalo spraviť ešte lepšie. Možno by nejakí hráči navrhli iný dej, iný priestor, iné detaily, no tento pohľad nie je správny, ak je dielo hotové a názory, či nápady neprispievali počas jeho vývoja. Tak ako vieme presne povedať, čo by mal maliar dať na obraz radšej, ale nevieme mu pomôcť s ťahmi štetcov a vlastne ničím.

Filmári to dali, vyhrali sa, zabávali sa a aj potrápili a výsledok vyzerá naozaj dobre. Boj s prasatami a konečná scéna bola tiež doplnená o humorné situácie. Nezabudnuteľnou bude tá s ostrým nožom (nie, naozaj nikoho nezranil). Hra je zábavná a zrejme si ju užijeme ešte poriadne dlho. Vieme, že Jack Black rád spieva. Prejavuje sa to teda aj v niektorých jeho filmoch. Tu si budeme musieť vytrpieť pár pesničiek, ktoré sú krátke, no keďže nechýbajú reakcie okolia (filmového okolia), tak to tam dokonca sedí. Na šťastie nejde o viac skladieb, takže nejde o spev, aký poznáme z Disney rozprávok. Žiaden strach.

Efekty… a kocky

Herný svet je tvorený vo výraznej miere efektami. Tak ako sa na počítačovú hru patrí. Dokonca aj niektorí rodičia, ktorí sú vystavení slovníku hráčov, vedia o čo tam ide, dokážu nezaspať a miestami sa pobaviť. Kvôli deťom, kvôli partnerom, ale možno aj kvôli sebe. Nakoniec, nie je to komédia len pre hráčov samotných. Stačí, že ste kedysi podľahli počítačovým hrám a táto hra vám stále bude vedieť čo povedať. Vtedy to bude také malé sci-fi. Plné efektov, výbuchov, skladania, kociek… a kociek… a kockatých gúľ. Minecraft je oživením ponuky našich kín a protiváha mafiánskych, či akčných žánrov. Ak dostať deti do kina, aby boli spokojné, napríklad za odmenu, toto je naozaj dobrá voľba.

Čiže… Minecraft vo filme si pozrite.

Film je tvorený pre jasnú cieľovku. Pre milióny hráčov Minecraftu a ďalšie milióny ľudí, ktorí majú radi herné svety bez konkrétnej značky. Tým svoju úlohu plní na výbornú.

Minecraft vo filme práve v kinách.

Prináša Continental film