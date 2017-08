Školská taška detí často preťažená: akú váhu a konštrukciu má mať?

Zdá sa vám, že pri veľkosti dnešných školských tašiek už nie je ani tak podstatné dieťa, ktoré ju nosí, ale skôr veľkosť, s ktorou sa tá školská taška tlačí do autobusu? Vysoká, obrovská a hlavne plná má neraz výplne pre ochranu chrbta, objem tvorený vlastnou konštrukciou rôznych materiálov a plastov. Nemusí tak byť v skutočnosti plná, no stále je pripravená na potreby súčasných školákov. Ťažké tašky, aké pripadajú ťažké aj bežnému dospelému, však vláčia počas školského roka na celom Slovensku.

Kým ešte na strednej škole je väčšinou možné využiť skrinky a knihy odkladať, problém nastane, ak sa treba doma z knihy učiť a tá zostala v skrinke. Ani nosenie kníh „jednej do lavice“ nie je riešenie, keďže niektorí učitelia v prehnanej túžbe po autorite pokladajú knihu v lavici za niečo neprijateľné.

Koľko by mala vážiť školská taška?

Váha školskej tašky by nemala presiahnuť 2 kg u prvákov až štvrtákov. Maximum, ktoré je únosné pre chrbticu a zdravý pohyb dieťaťa sú 3 kg aj pre starších žiakov. Napriek tomu je váha tašiek veľa krát väčšia. Odporúčané váhy a ich spôsoby výpočtu sa môžu líšiť, no vždy narazia na rovnaké hodnoty. Športovo zdatnejšie deti vnímajú ťažšie tašky ako menší problém. Ich nosenie však dieťa oslabuje, unavuje, vzniká vysoké riziko zlého nosenia tela a zhrbeného chrbta. Nebezpečné je nosenie školskej tašky s voľnými popruhmi. Zaujímavosťou je, že kedysi boli dizajny tašiek oveľa viac ťažšie, nepoužívali sa oľahčené syntetické materiály a tak pestrá škála plastov ako dnes. Pravdou je aj to, že sme v minulosti mávali rovnako tak ťažké tašky, no na ich váhu sa prihliada až dnes. Možno aj preto, koľko následkov mali ťažké tašky v minulosti. Konštrukcia by mala byť ľahká a stabilná, ak tašku postavíte na zem, mala by stáť, nepadať. Ideálne, ak je vybavená nožičkami. Rozšírený popis správneho výberu školskej tašky je už popísaný v článku.

Kontrola školskej tašky nezaškodí

Treba priznať, že školské tašky sú plné kníh, zošitov, pomôcok, no veľa krát aj predmetov, ktoré do nej nepatria, alebo by za bežných okolností nemali. Súčasné deti sa líšia od tých pred 20 rokmi a tak vnímať naše deti podľa seba je niekedy nesprávne. V našich časoch sa nosili videokazety, knihy, valkmany, lepeňáky so sklenenou fľašou s čajom. Dnešné deti siahnu po balenej tyčinke, iné po niečom nezdravom, len výnimočne si berú ľahkú desiatu. Je fajn si rozbaliť niečo pripravené z lásky rodiča, najmä keď to pripravoval pri plnom vedomí a vedel čo robí. Inak sa však v školskej taške nachádzajú aj celkom nevinné predmety ako sú nepretriedené knihy a výdobytky modernej doby.

Čo často ukrýva školská taška:

učebnice na predmety, ktoré v daný deň nebudú

zošity, ktoré tam nie sú potrebné

obrovský hrubý peračník, ak postačí naozaj malý s výbavou na konkrétne dni

tablet, mobil, nabíjačky, niekde dokonca celý notebook

herná konzola (Nintendo, PSP, PS Vita), mini prehrávače

zbytočné veľké fľaše

občas zabudnuté desiate, rozsypané nečistoty