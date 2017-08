TOP 10 náradie a výbava: keď domáci majster začína od nuly - ZN.SK

Nikomu náradie len tak nepadne z holého neba na hlavu… teda až na zloducha v komédii Sám doma 2. V bežnom živote je ale všetko raz po prvý raz. Aj budovanie vlastnej výbavy dielne či kufríka začína jedného dňa od nejakého základu. Niekto náradie zdedí a iní si aj tie prvé kombinačky kupujú sami už niekde v šestnástich. Muž, ale pokojne aj žena, ktorí sa rozhodnú začať život plný svojpomocnej práce, niekde na dome s dvorom a dielničkou, jedného dňa začnú chtiac-nechtiac tvoriť zbierku náradia.

Nasledovný rebríček tak nie je ani tak návod pre začínajúcich majstrov, veď každého potreby sú rôzne. Skôr ide o prehľad základných nástrojov aké nachádzajú hlavné uplatnenie u väčšiny domácich majstrov, majú aj historický svoj význam a svojim spôsobom sú nevyhnutnou súčasťou nie iba domov, ale tiež bytov. Plánujete niekoho potešiť a obstarať mu všetko náradie do nového domu, aby mu nič zásadné nechýbalo? Nasledovný zoznam bude istotne dobrou inšpiráciou. Aj s vysvetlením.

1. Šrobovák, po slovensky skrutkovač

Šrobovák, ideálne viacero veľkostí. Krížový, plochý, veľký, malý… Okná na bytovkách z osemdesiatych rokov sa pri umývaní dali rozdeliť jedine plochým šrobovákom, ktorý občas nahradil príborový nožík. Vždy však bol dôležitý a až postupne sa dostávali krížové závity skrutiek do domácností. Na hračkách, diaľkových ovládačoch, na novom nábytku, ktorý ste si kúpili a potrebujete ho poskladať. Všade je krížový šrob. Dokonca aj na hrncoch, ak ho chcete utiahnuť, v kĺbe nožníc a ešte na mnohých iných miestach. Skrutkovač, či hovorovo šrobovák, nachádza najčastejšie uplatnenie. Toto náradie ale veľa krát samotné nestačí.

2. Kladivo

Kladivo je symbol stavebníctva a manuálnej práce. Malo by byť všade. V byte nachádza využitie menej ako na dome, napríklad pri zatĺkaní háčikov na obraz a masku z dovolenky, na roztĺkanie orechov, ale hlavne na prácu s klincami. Na dome je neoceniteľným pomocníkom všade, kde je potrebný malý, či silný úder. Taktie pri vyklepávaní, rozbíjaní, nabíjaní. O význame kladiva nemôžeme diskutovať, pretože má široké použitie. Kedysi stačil tvrdý kameň a jeho prvé podoby boli len kameň priviazaný o palicu. Aj dnes ešte deťom občas postačí kameň pri zatĺkaní nájdeného klinca, no pre majstra je niečo také nepredstaviteľné. Kladivo sa za tisícročia veľmi nezmenilo a svojim významom skrátka patrí medzi najdôležitejšie náradie.

3. Kombinačky

Neexistuje kufrík s náradím bez kombinačiek. Ich názov je tvorený ich významom. Slúžia pre kombinovanú prácu od elektrikárskej práce, po zachraňovanie ohnutých klincov. Dá sa nimi uchopiť, ohýbať, aj šrobovať, keď nič iné nie je po ruke. Kombinačky jednoducho musíte mať.

4. Ručná píla na drevo

Klasická pílka rôznych tvarov je nevyhnutnosť. Rezanie dosák pre novú policu v pivnici, tyče na garnižu, rezanie starej palety na menšie kúsky, nech vojde do kontajnera, alebo poličky na balkón. Na byte sú to skôr menšie práce. V rodinnom dome je toho viac. Od práce na záhrade pri prerezávaní vetiev, po reálnu prácu v dielni pri výrobe vlastného nábytku, obloženia, tatranského profilu na povale, či pri výrobe podpier na preťažené stromy. Písať o využiteľnosti pílky je ako písať o nevyhnutnosti vody pre život.

5. Skladací alebo vyťahovací meter

Čo by to bolo za majstra, čo reže dosku od oka? Niečo také nejde. K pravému majstrovi je potrebný skladací meter pichnutý v zadnom vrecku nohavíc, alebo montérok. Pokojne postačí malý skladací vyťahovací meter, ktorý nezaberá takmer žiadne miesto a vďaka nemu sa nekývajú stoly, z políc nevypadávajú potraviny aj s celými policami a aj materiálu si vždy kúpite dosť a nie iba od oka. Hovoriť o náradí znamená hovoriť aj o tom podstatnom. Meter potrebujete.

6. Imbusové kľúče

O imbusových závitoch a kľúčoch a tom, či to bol dobrý nápad alebo nie, už uvažoval nejeden majster. Objavili sa z ničoho nič. Na novom bicykli odrazu prekvapí imbusový závit na upevnenie sedla a jediný imbusový kľúč doma je ten, ktorý ste dostali spolu s poličkou. Výhodou je mať hneď niekoľko veľkostí imbusových kľúčov. Setov, ktoré ich držia spolu v jednom praktickom balení je mnoho variácií. Najčastejšia veľkosť je však práve tá, ktorá je používaná v nábytkárstve. Správny predajca skladacieho nábytku však nikdy nešetrí a ten potrebný imbusový kľúč vám pribalí. Imbusový závit je vlastne šesťuholník v tvrdom kove, ktorý zvláda vysoký tlak a dá sa s ním ľahko pracovať. Každý, kto je vybavený sadou kľúčov už však imbus nepokladá za zlý vtip, ale výborný spôsob na spájanie dielov. Najnovší vynález – torxové kľúče, sú ďalším levelom. Pripomínajú hviezdicový závit, vyvolávajú dojem závitu náchylného na poškodenie, no zatiaľ sa vyznačuje pri bežnej práci slušnou odolnosťou. No naozaj neradi vidíme tento závit kdekoľvek. To už aby sa človek pripravil a mal po ruke tiež sadu torxových kľúčov.

7. Vŕtačka a pokojne akumulátorová

Vynechať nemôžeme ani elektrické náradie. Význam vŕtačky v byte je nepopierateľný. Panelový byt potrebuje príklepovú vŕtačku s príklepovým vrtákom. V tehlovom byte vystačí klasická vŕtačka a pri práci s drevom a rôznymi materiálmi rovnako tak. Moderným nástrojom je akumulátorová vŕtačka. Skvelá vec, ktorá nerobí veľa hluku, nepotrebuje prívodný kábel a je pripravená na fungovanie pokojne hneď v 4 miestnostiach v priebehu pár sekúnd. Nahradiť dokáže šrobovák a odkázaná je len na nabitú batériu. Pre súčasné kapacity, schopné pracovať nepretržite hodinu, je vybitá batéria skôr o zábudlivosti majstra.

8. Gola sady

Zvláštny názov je gola sada. Nie je to slovenský názov, ale skôr zahraničný, aký sa u nás udomácnil. Vždy od nej ale môžete očakávať to, že vám pomôže pri rozoberaní, uťahovaní, spájaní matíc, veľkých šrobov a tým, že ide o sadu, si poradí s viacerými veľkosťami. Veľké matice a šroby sú záležitosťou strojov, ťažkých mechanizmov, kosačiek, traktorov, malotraktorov, nejednej miešačky a cirkulárky, záhradných náradí, púmp nad studňou, rôznych záhradných konštrukcií, prístreškov, postelí, domácich inštalácií, pri stavbe altánkov… vymenovať oblasti využitia by znamenalo zaplniť niekoľko strán a predsa by sme nevymenovali všetky. Ak k tomu pridáme račňu, nástroj, do ktorého sa vkladajú jednotlivé nadstavce s jej charakteristickým zvukom pri otáčaní, efekt profesionála je dokonaný.

Súčasťou každej dobrej sady sú aj bity. Ak aj nie, bity samé o sebe sú vec potrebná.

9. Bity, najstrácavejšie náradie

V slovníku náradia a práce s náradím je slovo bit vzdialené od počítačovej oblasti. Nemá nič spoločné ani s nehnuteľnosťami, keďže mäkké I je hlavným rozdielom. Bitmi nazývame nadstavce do vymeniteľných skrutkovačov a do vŕtačiek. Krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, hex, torx, imbus, rôzne variácie a čím viac veľkostí, tým lepšie. Bitové sady sú neraz riešené ako praktická škatuľka s naukladaným pestrým výberom bitov. Môže ísť o gumové pásy pripomínajúce nábojnice, no vždy ide o sériu podobných koncoviek, ktoré sa veľmi radi strácajú a preto je dobré mať v nich poriadok.

10. Brúsky a brúsne papiere

Je ťažké zhodnotiť, čo by mohlo byť desiatym typom náradia. Mohli by to byť chvostové píly, rôzne elektrické vychytávky, karbobrúsky, špachtle pomáhajúce pri tapetovaní, nanášaní sadry, natieraní, až po zoškrabovanie. Avšak pri pohľade na viacero činností a nástrojov doteraz nakoniec musíme uznať, že dôležitým, cenovo dostupným a základným náradím sú brúsky. Brúsne papiere, ručné brúsky na stropy, drevo, či hrdzu, no možno ideálne rovno uhlová brúska, aká nachádza veľa krát využitie už u viac ako len začínajúcich domácich majstrov. Úplný začiatočník k nej potrebuje trochu odvahy. Avšak každý osmelený zvládne naozaj veľa. Využitie nachádza pri opracovaní dreva, kovov, pri rezaní kari rohoží, drôtov, plechu, železa, kachličiek, kameňa, pri rezaní tehál, úprave špaliet, drobných úprav muriva a stále to nie je všetko.

…ale …

Práve možno týchto 10 druhov náradia môžeme považovať za tú najlepšiu výbavu akéhokoľvek majstra začiatočníka, aj majstra pokročilého. V každom prípade je každý nástroj vždy určený na uľahčenie práce a dosahovanie cieľov. Pritom všetkom nezabudnite na často zabúdané ochranné pomôcky, ktoré do rebríčka nepatria, pretože sú úplnou samozrejmosťou.

Ochranné okuliare

Ochranné rukavice

Montérky, alebo minimálne praktický pracovný odev

Poriadna obuv

Poriadny pracovný stôl s dobrou stabilitou

Rovná podlaha