Chuť Talianska doma: Recept na domáce cestoviny s omáčkou Bolognese

Cestoviny s omáčkou Bolognese majú radi azda všetci. Ako ju však v pohodlí domova uvariť tak, aby jedlo chutilo ako priamo od Taliana? Nie je to vôbec zložité! Vyskúšajte chutný recept, ktorý prináša projekt Zrodené v EÚ. Stačiť vám budú už len chuť, čas a kvalitné suroviny.

Na 6 porcií budeme potrebovať:

Omáčka Bolognese

1 väčšia mrkva

1 petržlen

2-3 stonky stopkového zeleru

1 cibuľa

2 strúčiky cesnaku

500g kvalitného bravčového mäsa

1 paradajkový pretlak

2-3dcl červeného vína

2dcl smotany na šľahanie

1 hrsť strúhaného parmezánu

1 hrsť strúhanej mozzarelly

Soľ

kryštálový cukor

čierne korenie

bazalka

tymián

olivový olej

maslo

voda

Domáce cestoviny

500g polohrubej múky

5-6 vajec

mlieko

soľ

Postup:

Omáčka Bolognese

Ako prvé sa dáme do varenia lahodnej bolonskej omáčky. Očistíme škrabkou mrkvu, petržlen a stopkový zeler. Následne si očistenú cibuľu a cesnak nasekáme na drobné kúsky a dáme do hrnca s 2 PL olivového oleja a 1 ČL masla. Nakrájame si mrkvu, petržlen a zeler, zeleninu si pridáme do hrnca k do zlatista opečenej cibuli a cesnaku. Následne do hrnca pridáme asi 1-2dcl vody a dusíme do doby, kým sa voda úplne nevyparí z hrnca. Zelenina je príjemne mäkká a keď už sa nám opäť pripeká k hrncu, pridáme mleté bravčové mäso. Bravčové mleté mäso uprednostnite z pliecka ako z bôčiku, mäso z bôčiku obsahuje viac tuku. Mäso poriadne premiešame s podusenou zeleninou a snažíme sa ho čo najviac „rozpučiť“ varechou. Keď už mäso obelelo, zmes zalejeme paradajkovým pretlakom (ten si môžete predpripraviť aj sami z vopred predvarených, šúpaných paradajok, ktoré následne pomixujete) a červeným vínom.

Celú omáčku premiešame a znížime teplotu, na ktorej ju pripravujeme. Predtým ako hrniec zakryjeme pokrievkou a necháme víno vypariť, musíme omáčku ochutiť, aby do seba chute čo najlepšie prešli. Dochutíme asi 2-3 ČL soli, 1 ČL cukru, 1PL bazalky, 1 ČL tymiánu a štipkou drveného čierneho korenia. Naposledy premiešame omáčku a necháme variť na miernom ohni do chvíle, kým sa všetko víno vyparí a omáčka zhustne, čo môže trvať aj viac ako jeden a pol hodiny. Do takto hustej zmesi primiešame jednu šľahačku, hrniec už nezakrývame a častejšie miešame. Keď je šlahačka takmer vyparená z mäsovej zmesi, pridáme za hrsť strúhaného parmezánu a strúhanej mozzarelly. Omáčku poriadne premiešame a necháme variť ešte aspoň 5 minút, potom odstavíme z varu.

Domáce cestoviny

Polohrubú múku zmiešame s celými vajcami, štipkou soli a s 1dcl mlieka. Zmes vymiesime na jemné cesto, ktoré vyvaľkáme na tenké cesto. To narežeme na cca pol centimetrové rezance, ktoré vyvárame v zovretej vode asi 8 minút, do doby kým cestoviny zmäknú.

Servírovanie

Do uvarenej omáčky Bolognese pridáme scedenú domácu cestovinu a znovu varíme pár minút, kým sa cestoviny a omáčka dokonale neprepoja. Cestoviny si vychutnávame s hoblinami parmezánu a červeným vínom.

