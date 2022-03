Všetko, čo potrebujete vedieť pred nákupom bravčového mäsa

Bravčové mäso neodmysliteľne patrí do každej slovenskej kuchyne. Ako a kde ho nakupovať, na čo si dať pozor a ako využiť jednotlivé časti mäsa tak, aby ste dosiahli maximálny gastronomický zážitok aj v pohodlí domova?

Kľúč k dokonalému kúsku bravčového

Asi ani nie je nutné spomínať, že to najčerstvejšie a najlepšie mäso je z domáceho chovu. No nie každý má takú možnosť. V takom prípade je najlepšie osloviť lokálneho mäsiara a vyhnúť sa tak veľkým reťazcom, ktoré neraz predávajú mäso nižšej kvality s „prekvapením“ pod fóliou.

Čo sa môže skrývať pod fóliou v supermarkete?

V balenom mäse často môžete nájsť nežiadúce kúsky, ktoré sa jednoducho skryli za fóliou. Ako prvé pri nákupe mäsa v reťazcoch zbystrite pozornosť aj na hygienu chladiacich pultov či personálu, ktorí s mäsom pracuje. Ak už stojíte pri pulte s chladeným mäsom, skontrolujte si poriadne jeho výzor a balenie.

Zoznam vecí, ktoré pred kúpou mäsa v supermarkete treba skontrolovať:

Pozrite sa či nie je absorbčná podložka pod mäsom nasiaknutá vylúčenou tekutinou z mäsa alebo balenie bez podložky neobsahuje príliš vylúčenej šťavy.

Mäso nemá obschnutú pokožku alebo pokožku iného nežiadúceho sfarbenia. To kontrolujte mimo osvetlenia chladiaceho boxu, ktoré jeho farbu môže „skrášľovať“.

Marináda v mäse môže prekrývať jeho zápach či reálny stav. Takéto mäso môže byť často nižšej kvality ako by ste očakávali.

Skontrolujte si zloženie mletého mäsa, nie každé bravčové mäso obsahuje rovnaký podiel mäsa a tuku. Každá časť bravčového mäsa má iný podiel tuku a mäsa, preto si skontrolujte na obale podiel tuku.

Pokiaľ chcete kúpiť bravčové mleté mäso, dajte si pozor na to, či nejde o mix bravčového a hovädzieho mäsa, ten býva pri mletom mäse častý.

Informácie na obale

Na obale baleného mäsa sa dozviete dostatok informácií, ktoré vám pomôžu pri výbere toho najlepšieho mäsa. Okrem názvu mäsa sa na obale dočítate aj z ktorej časti zvieraťa je dané mäso, kde bolo zviera chované či porazené, údaje o dĺžke a teplote skladovania, hmotnosť mäsa, cenu závislú od hmotnosti, dátum, kedy mäsu expiruje jeho záruka, či a ako je možné mäso mraziť (najmä pokiaľ ide o mrazené mäso), označenie balenia v ochrannej atmosfére (keď je v nej mäso zabalené) a v neposlednom rade obchodný názov producenta a identifikačné číslo prevádzkarne.

Ako vyzerá dobré a kvalitné bravčové mäso

Mäso z domácej svine je veľmi obľúbené aj vďaka možnosti využitia takmer každej časti prasaťa. Spracovať na jedlé suroviny sa dajú takmer všetky jeho časti, vrátane vnútorností, teda aj srdce, pečeň, jazyk či mozog. Kvalita však záleží aj od toho, kedy je zviera zabité. Najvhodnejšia doba prichádza medzi 9-12 mesiacom života, kedy je mäso najviac ružové a šťavnaté. Zvyšujúcim sa vekom domácej svine má mäso tendenciu sa sfarbovať do sýtejšej červenej. Preto by malo mať kvalitné bravčové mäso bledo ružovú až jasne červenkastú farbu a malo by byť viac prerastené tukom ako to hovädzie. Chuť a výzor mäsa neovplyvňuje len vek ale aj to, čím bolo zviera kŕmené.

Starostlivosť a skladovanie bravčového mäsa

Keď prídete domov zo supermarketu a nemáte v pláne mäso použiť k okamžitej spotrebe, je potreba správne ho uchovať na neskôr. Najlepšie však je, ak mäso použijete okamžite alebo do dátumu uvedeného na obale. Dovtedy ho uchovávate pri teplote 0-7 stupňov Celzia. Ak však chcete použiť mäso neskôr, ideálne je ho skladovať v mrazničke pri teplote -18 stupňov Celzia. Samozrejme, nezabudnite pred zmrazením mäso očistiť od nadbytočného tuku. Pri rozmrazovaní bravčového mäsa sa odporúča mäso vytiahnuť z mrazničky o niečo skôr a nechať ho rozmrazovať pri optimálnej teplote, aby mäso nepodstupovalo zbytočne vysoký teplotný šok. Pred samotnou prípravou mäsa ho nezabudnite najskôr opláchnuť pod tečúcou vodou.

Vhodné spracovanie mäsa

Hlavu a lalok využijete skvelo pri varení, obidve časti sú vhodné napríklad do tlačenky. Hruď a pliecko môžete rovnako povariť, výborné budú v guláši či ragú alebo aj ako pečený pokrm. Predné a zadné koleno si najlepšie vychutnáte pečené alebo grilované. Krkovička sa pýši možnosťou spracovania na mnoho spôsobov – dusenie mäsa na soté i rýchle opekanie na steak nie je krokom vedľa. Karé je rovnako obľúbené pre mnoho možností servírovania, vynikajúco ho môžete opiecť, ugrilovať či vypražiť. Bôčik, ktorý je veľmi prerastený tukom si vychutnáte v klobásach, či ako pečený alebo varený na mnoho spôsobov. Zo stehna vás potom určite očarí lahodná šunka alebo vynikajúci rezeň.

