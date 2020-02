Rád fotografuješ a chceš si zarobiť? Fotobanky žijú vďaka ľuďom ako ty

Rád fotografuješ a hľadáš príležitosť pre zárobok? Fotografovanie ťa môže živiť a nemusíš sa pritom zamestnať v žiadnej renomovanej firme. Oblasť, v ktorej sa dajú zarobiť pekné peniaze, no vyžaduje si mimoriadne nasadenie, je aj fotografovanie a predávanie fotografií prostredníctvom fotobánk. Fotobanka je webový predajca licencií na použitie fotografií a grafiky. Nakupujú tu ilustračné fotografie rôzne médiá, reklamné agentúry, každá firma na svete, občas aj jednotlivci, ktorí potrebujú grafiku na ojedinelý projekt. Riešenie, že si fotografiu stiahneš ako „voľne šíriteľnú“ z Googlu je skrátka niekedy naozaj nevhodné.

Licencie za fotografiu sú rôzne. Odvíjajú sa od veľkosti, ale prípadne aj exkluzivity snímky. Do fotobanky pritom fotografie nahrávajú bežní ľudia z celého sveta, z mäsa a kostí Ak je tvojim koníčkom fotografovanie a zároveň ide o fotky mimoriadnej kvality, pokojne môžeš byť úspešným predajcom fotiek, ktoré si môžu kupovať klienti po celom svete.

Ako sa stať predajcom fotografií?

Na to, aby sa tvoje snímky objavili vo fotobanke, musíš splniť niekoľko bodov. Väčšinou sú pre všetky fotobanky rovnaké. Predstavím niekoľko fotobánk, ale aj postup, ako sa dostať k ponúkaniu tvojich snímkov svetu tam vonku. Zisk z predaja fotografií nemusí byť veľký. Niektoré snímky si môžu nakupovať rôzni zákazníci opakovane, kým po inej snímke možno nesiahnu celé roky. Čím kvalitnejšia fotografia, viac zameraná na nejakú činnosť či tému a čím lepší popis k nej, tým vyššie šance, že sa stane predávanou.

Prvým krokom na tvojej ceste stať sa predávajúcim fotografom je vedieť naozaj pekne fotiť. Mať kvalitný prístroj a vedieť ho používať. Nepokúšaj sa nahrávať snímky z iPhonu, aj keď sa ti možno pri dobrom svetle podarili dobre. Ihneď po nahraní každé rozhranie dokáže rozpoznať zariadenie, ktoré ju vytvorilo. Niekde môžeš získať „značku“ pochybnosti už len používaným zariadením. Druhý krok je registrácia medzi fotografov. Rozlišujeme totiž dva druhy účtu vo fotobanke. Ten, ktorým fotografie nakupuješ a je bežne prístupný. Druhý je ten, ktorý slúži fotografom a prístup sa môže hľadať ťažšie. Niektoré fotobanky ponúkajú oba pod jedným prihlásením, rozdeľujú sa na samostatné sekcie až po nazretí do svojho rozhrania. Súhlas, podmienky, dane...: Pre ľudí, ktorí nehovoria po anglicky je to ťažšie. Fotobanky majú rozsiahle obchodné podmienky. Pri predaji sa ti pripisuje čiastka získaná predajom, ktorú však vyplatia na tvoj slovenský účet až po splnení určitých podmienok. Sú to prehlásenia o zdanení, napríklad tiež údaje o tom, či podnikáš v USA, žiadať si môžu odoslať doklad totožnosti, prípadne pre overenie požadovať rôzne prvky, mobil a podobne. Formuláre sú často označované ako W8-BEN, alebo TAXFORM.

Fotobanky

Nasledujúce fotobanky patria medzi najväčšie v rámci celého sveta.

SHUTTERSTOCK – https://www.shutterstock.com – zrejme najväčšia fotobanka sveta. Primárne práve odtiaľto nakupuje mnoho grafických štúdií, dizajnérov, novinárov, grafikov na voľnej nohe… svoje fotografie. Niektoré vám budú známe z katalógov cestovných kancelárií, usmiate tváre z rôznych výrobkov a etikiet, prípadne z rôznych reklamných bannerov. Povoľuje hľadanie v češtine, žiaľ nie v slovenčine.

Registrácia pre fotografa: https://submit.shutterstock.com/

ISTOCKPHOTO.COM – https://www.istockphoto.com – iSTOCK by Getty Images jedna z najväčších fotobánk. V zahraničí ju niekedy uvádzajú na prvé miesto, kým na Slovensku nepochybne vedie Shutterstock. Stať sa fotografom je trochu komplikovanejšie. Núkajú aplikáciu, s ktorou máš prehľad o tom, čo práve letí a čo je vhodné fotografovať. Angličtina nevyhnutná.

DEPOSITPHOTOS.COM – https://cz.depositphotos.com/ – obľúbená fotobanka pre novinárov a pre PR agentúry. Ponúka veľmi pekný a pestrý výber situačných fotografií, ľudí pri nejakej činnosti, emócie a podobne.

Registrácia pre fotografa: https://cz.depositphotos.com/signup.html?chain=signup&type=seller

ADOBE STOCK – https://stock.adobe.com – (v minulosti ako Fotolia.com) je fotobankou pomerne známou najmä v posledných rokoch.

Registrácia pre fotografa: https://contributor.stock.adobe.com/cz/

123RF.COM – https://www.123rf.com/ – je fotobankou s rozsiahlou databázou a použiteľnými snímkami. Má české rozhranie, nemá však české vyhľadávanie. Cenovo môže byť najvýhodnejšia v rámci všetkých ostatných.

Registrácia pre fotografa: https://www.123rf.com/submit/agreement.php

DREAMSTIME.COM – https://dreamstime.com/ – nie je považovaná za jednu z tých najväčších, napriek veľkej rozsiahlej databáze. Ak nie si špičkový fotograf, táto fotobanka voči tebe nemusí byť kritická. Skús to s ňou ako prvou.

Registrácia pre fotografa: https://www.dreamstime.com/sell-stock-photos-images

Aké fotografie sa najlepšie predávajú?

O tom, aké fotografie sa najlepšie predávajú, by vedeli hovoriť reportážni fotografi, paparazzovia, a tí, pre ktorých je fotografovanie živobytím. Teda, opravím sa. Neprezradili by to, aby si im nevyfúkol kšefty. Je výhodou, ak si na mieste, kde sa koná medzinárodná udalosť, alebo môžeš urobiť oficiálne snímky známej osobnosti, známemu členovi tvojej rodiny, či udalosti o ktorej sa bude dlho hovoriť. Médiá, ktoré by chceli o udalosti písať, potrebujú snímky. Tie si musia kúpiť a ak ich nachádzajú vo fotobanke, zakúpia si menší formát ideálny pre médiá, či väčší, ak chcú fotografiu do tlačeného denníka. Celý Nový čas, Plus 1 deň a podobne, zostavujú z vlastných a práve takto nakupovaných fotografií.

Ak sa niečo deje v slovenskom parlamente a téma zaujíma rakúsky portál, zrejme siahne po fotografii s názvom „Slovakian parliament“. Divíš sa prečo niekto fotografuje kravské vemeno, keď na ňom nesedí žiadna vzácna mucha, či nemá žiadne zvláštne tetovanie? Snímka obyčajného kravského vemena sa svojho času veľmi ťažko zháňala. Článok venovaný dojeniu, či vlastnostiam mlieka ocení peknú snímku kravského vemena. Plne vážne, bez srandy. Niektoré fotografie skrátka chýbajú. Napríklad fotobanka Shutterstock posiela fotografom námety, ktoré sú na určité obdobie ideálne. Ide tak o inšpiráciu toho, čo ľudia hľadajú a fotobanka potrebuje.

Ak sa ti podarí podmorská snímka dvoch bozkávajúcich sa farebných rybičiek, môžeš mať isté, že na Valentína pôjde na dračku. Snímka rozbúrenej rieky, ktorá nebude len o kalnej mase vody, ale aj o jej ničivej sile, môže byť pokojne žiadanou snímkou aj v nemeckých médiách, ktoré píšu o povodniach u nich. To pre prípad, že sa reportérom nepodarili iné snímky (prístupnosť terénu, či poškodenie ich zariadenia, zlá viditeľnosť, víchrica a iné dôvody, pre ktoré nemajú vlastné snímky). Ja osobne som sa venoval fotografiám sanitiek a zásahových jednotiek. Niektoré snímky boli žiadané len preto, že nič podobné na trhu nebolo.

Aké fotografie určite nenahrávaj:

Reklamné fotografie

Opakujúce sa

Bez reálneho prínosu, čiže doslova zbytočné a nevyužiteľné snímky

Fotografie s vodoznakmi a skrytými nápismi

Chybné snímky

Príliš malé snímky

Čiernobiele snímky (ak bude niekto chcieť ČB, urobí si ju z farebnej. Opačne to nejde)

Upravované fotografie. Prílišný zásah Photoshopu, alebo Lightroomu sa dá ľahko spoznať.

Nekvalitné, presaturované, prepálené snímky s pokusmi o umelecké zásahy a štýly

Erotické snímky, ktoré nemusia byť na fotobanke prijímané.

Pozor: Fotografie tvárí verejne neznámych ľudí, ku ktorým nemáš Release Model, nepoužívaj. Ak je fotografovanou modelkou niekto, kto nespadá do kategórií A) verejne známa osobnosť, B) politik, či C) celebrita, maj po ruke Release Model – zmluvu o súhlase použitia fotografií na takýto účel uzatvorená medzi fotografom a fotografovaným. Tú si môžu fotobanky žiadať. Samozrejme v angličtine a podpísanú autoritou, čiže notárom. Tým sa to skomplikuje, no tiež sa po splnení sprístupní ďaleko viac príležitostí na zárobok.

Pozor: Vedel si? Niektoré fotografie nepredáš a ešte si koleduješ o problém. Teda za predpokladu, že si pri fotení nemal opletačky s mestskými policajtami. Takým prípadom je napríklad nočná vysvietená Eiffelovka. To, že ju v noci pri významných európskych dňoch vysvietia, niekedy dokonca na modro, znamená, že ide o akési umelecké dielo, na ktoré existujú autorské práva. Čítaš správne. Niekto zapne reflektor na niečo, čo by bolo zahalené v tme a už je z toho umelecké dielo. Ak si náhodou v Paríži a Eiffelovka svieti, máš vlastne zakázané fotografovať. Už absolútne nemysliteľné je potom predávať takúto fotografiu vo fotobanke. Porušil by si autorské práva. Rovnaký problém máš aj pri fotografovaní viacerých budov vo svete.

Viacero objektov v New Yorku si síce odfotografovať môžeš, no nepredáš ich, alebo ťa čakajú problémy. Problematickou je napríklad snímka veľkej kovovej zemegule stojacej pred Trump Tower na Manhattane. Ak ju aj nahráš a niekto si ju kúpi, existujú prísne obmedzenia na jej použitie. Dovolené je len redakčné použitie, čiže do článkov spravodajských portálov. V niektorých rakúskych dedinkách ani nefotografuj. Príkladom je dedinka Gaming ležiaca pod Alpami, kde ak vytasíš fotoaparát a odfotografuješ si čo i len kamene v riečke pretekajúcej obcou, vzbudíš nepochopiteľné pohoršenie miestnych a zrejme pobežia po políciu.