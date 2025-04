Masochisti sami k sebe: milujete pikantné chilli? Prečo vlastne?

Hovorí vám niečo pálivá chuť, ktorú si musíte dopriať do každej polievky a nedokážete zjesť mäso bez poriadneho chilli? Milujete pocit prečistených dutín, vreckoviek pri jedle, alebo len jemného štipkania? Po tejto zemi chodí množstvo masochistov, ktorí milujú chilli aj so všetkým, čo ich konzumácia prináša. Ako telo reaguje, čo to robí s človekom, dýchaním, krvou, pocitmi a možno aj niečím ďalším. Do chvíle, než zabudnete a siahnete si do očí.

