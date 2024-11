Kniha o internete: reálny pohľad na reálny internet a jeho hrozby

Do predaja sa práve dostáva kniha, s akou sa bežne nestretávame. Prináša nám pohľad na reálny internet a svet technológií. Aké hrozby môže predstavovať a aké hrozby existujú a my o nich nemáme ani poňatia. Knižná novinka Temná stránka slovenského internetu nám prináša práve pohľad na udalosti a prípady s ktorými sme sa nemali ako stretnúť. Stretol sa však s nimi šéfredaktor portálu HOAX.sk za posledných 12 rokov. Aj preto mohol zostaviť 30 príbehov, ktoré však boli inšpirované v skutočnosti ešte oveľa väčším počtom rôznych vzájomne podobných, alebo kombinovateľných skutočných prípadov. Temná stránka slovenského internetu bude v niektorých prípadoch naozaj temná, inokedy sa bude ponášať na komediálnu poviedku. Žiaľ, nešťastná realita môže byť občas aj humorná.

Recenzia: Temná stránka slovenského internetu

Kniha Temná stránka slovenského internetu vychádza vo vydavateľstve Ultimo press práve dnes. My sme si však mohli knihu prečítať už o dva dni skôr a je nám jasné, že by sme o tejto knihe mali ešte počuť. Určite by jej mali venovať pozornosť médiá, knižní nadšenci a fanúšikovia trilerového žánru. Pokojne filmári, ktorí by si tu našli niekoľko inšpirácií na pokojne celovečerný triler, ak nie horor. Nie každý príbeh si vieme predstaviť, že by mohol byť reálny aj o 10 rokov, no mnohé predstavujú prototyp situácií, aké nás budú sprevádzať ešte dlho. Dôverčivosť ľudí, ale predovšetkým stále neviditeľné opatrenia na sociálnych sieťach, ktoré by nás chránili pred podvodníkmi, sú základnou pôdou pre to, aby táto kniha bola aktuálna aj v ďalekej budúcnosti. pri čítaní niektorých príbehov je nám známe, že ide aj o pomerne známe kauzy. Napríklad zneužívanie známych osobností do falošných reklám, chudnutia, alebo investovania peňazí.

Prípad falošného videa vytvoreného cez Deepfake s Petrom Pellegrinim je v knihe asi najnovší prípad. Staršie nám prinášajú spomienky na svet, keď internetu u nás vládol Pokec. No najčastejším spojítkom tu je v poviedkach hlavne Facebook a email. To sú dva priestory, ktoré poskytujú najväčšie riziká a minimálnu ochranu. Ak nemá používateľ internetu poriadne skúsenosti, vedomosti a riadnu počítačovú, či presnejšie internetovú gramotnosť, je takmer istou obeťou nejakého podvodu. Otázkou je len čas.

Kniha je…

kniha je písaná zrozumiteľne, nie zložito a prijateľne aj pre mladšie publikum

len málo poviedok je venovaných podvodom v komerčnom svete, medzi podnikateľmi, takže sa kniha nemusí stať nudná napríklad pre publikum, ktoré podnikateľské prostredie nezaujíma.

poviedky venované deťom a agresorom na druhej strane linky, môžu byť ťažšie pre jemné empatické povahy. Autor sa ale vyhol popisom a presnostiam, ktoré by knihu posunuli do roviny vekovej neprístupnosti. Kniha sa tiež vyhýba zvrátenostiam.

zaujímavý je pohľad osôb v knihe, ktorý sa môže počas čítania meniť. Čitateľovi autor nenapovedá hneď od začiatku, aký má mať pocit a prístup k postave. Musí vnímať dej. Postava napríklad vníma komunikáciu v danom čase istým spôsobom. Hoci čitateľ môže predvídať a chápať veci lepšie, pretože podobné prípady pozná, hlavná postava príbehu ich ešte nepozná. Ešte nevie, že je obeťou. Preto ani autor nepoužil do takýchto postupne rozvíjajúcich sa príbehov veľa prvkov, aby sme mali istotu v deji.

kniha je určite zaujímavá. Niektoré poviedky nám pripadajú ako neuveriteľné. Príliš naivné. Následne ak sa o tému zaujímame, zisťujeme, že podobných obetí je naozaj dosť.

dezinformácie a názorové vojny v rodinách sú v tejto knihe zachytené naozaj unikátnym spôsobom. Tlieskame tomu a čítanie to bolo perfektné.

autor dal zrejme šťastný koniec aj tam, kde šťastný koniec v skutočnosti nebol. Bolo by to potom už príliš bolestivé čítanie. usudzujeme podľa medializovaných prípadov, ktoré sa do médií dostali práve pre výšku škody a dopady.

Odporúčame hlavne čitateľovi, ktorý…

Knihu odporúčame všetkým nadšencom internetových bludov, konšpirácií a tých, ktorí sa neváhali rozhádať s rodinou len preto, že verili v čipovanie, nanotechnológie, či iné sprisahania.

Celá kniha by mala byť povinným čítaním pre ľudí, ktorí práve vstupujú na internet.

Je ideálnou knihou pod stromček pre všetkých naivných ľudí, ktorí radi investujú peniaze do každého výrobku, bezhlavo nakupujú, platia a sú presvedčení, že sa na internete veľmi dobre orientujú. ich okolie však vie, že sú v rámci orientácie na internete na tom veľmi zle.

Skvelou cieľovou skupinou boli boli novinári, ktorí pri písaní článkov netušia, o čo v rámci internetu často ide. Určite novinári píšuci pre alternatívne médiá.

Autorovi sa veľmi dobre podarilo vystihnúť prípad naivných vzťahov a online lásky s americkým vojakom, čo je vzťah založený na lži a lákaní peňazí zo zamilovanej ženy. urobil to tak, že ženu neurazil, mal pre ňu pochopenie a vystihol pritom množstvo podobných prípadov, ktoré sú stále aktuálne. Skvelým cieľovým čitateľom by tak mohli byť práve osamelé ženy hľadajúce partnera na internete. Prípadne tie, čo nehľadajú, ale partner sa ozve sám. Je americkým vojakom, lekárom, bankárom, právnikom… čímkoľvek a zázrakom hovorí česky alebo slovensky cez prekladač…

Čítanie šokujúce a v mnohých smeroch zaujímavé. Odporúčame.