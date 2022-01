Recenzia knižnej novinky – Nina Lykke: V pokročilom štádiu

Štvrtá kniha nórskej spisovateľky Niny Lykke, román V pokročilom štádiu sa odohráva v lekárskom prostredí, ktoré sa v knihách neobjavuje často v takomto svetle ako v tejto. Okrem práce obvodnej lekárky sú tu vykreslené pocity lekárky ako človeka, jej zlyhania, snaha, niekedy frustrácia či málo motivácie do práce. Hoci navonok pôsobí, že žije vyrovnaným a usporadaným životom, nik netuší, že už pár týždňov prespáva vo svojej ordinácii v rozkladacom kresle, je tajnou alkoholičkou a stroskotali jej vzťahy. Román v tomto životnom príbehu čitateľa zamrazí, no i rozosmeje. Ukáže tajné zákutia duše jednej ženy, no ostrosť a kritiku spoločnosti. Ukazuje, že niekedy nie je ľahké žiť ani vo vzťahoch, ani v osamelosti.

Vyhorenie

Vyhorenie, burn out syndróm, niečo, čo dnes trápi ľudí v mnohých oblastiach. Hlavná protagonistka knihy sa s vyhorením stretáva hneď na viacerých úrovniach svojho života. Vyhorenie prichádza v práci, nemá už taký entuziazmus, mnohokrát jej pacienti lezú na nervy, má pocit stereotypu, akejsi záťaže z práce, “záťaže” samej seba. Isté vyhorenie prichádza aj v manželskom vzťahu, síce si s manželom rozumejú, ale každý už akoby žil svoj osobitný život a stali sa len akýmisi dobrými spolubývajúcimi. Vyhorenie pociťuje protagonistka aj v samej sebe, nemá záľuby, život sa zrazu osekal na čas v ordinácii s pacientmi a na čas doma s pohárom vína pri sledovaní seriálov. Čitateľ sa tak stretáva s problémom dnešnej doby, vyhorením, v troch rôznych oblastiach života hlavnej hrdinky knihy. Sú sprevádzané takmer celou knihou a mnoho čitateľov sa v týchto, často premlčaných, problémoch môže nájsť.

Alkohol = náplasť?

Alkohol = náplasť. Náplasť na problémy, riešenie situácie, hoci len na čas, únik od všetkého, čo ťaží. Áno, bohužiaľ to je trpká realita čoraz viacerých ľudí dnešnej doby. Ale alkohol ako náplasť na problémy v živote lekára? Lekára, ktorý radí svojim pacientom, ako zdravo žiť, stravovať sa? Aj to sa stáva. Aj protagonistke knihy. Uvedomuje si to zakaždým, keď radí pacientom, ako dodržiavať zdravý životný štýl popri ich diagnózach a problémoch. Uvedomuje si, že ako lekárka s toľkými vedomosťami o ľudskom tele by tomu svojmu nemala takto škodiť. Uvedomuje si, že to zašlo priďaleko a že je už na alkohole závislá.

Ako skrytý alkoholik si však vždy nájde nejakú útešnú výhovorku, že veď je to len pohár, že veď v pondelok nepije, že veď nepije sama, ale so susedou, že veď jej manžel nemá pocit, že je alkoholička. A zas a znova, príde večer a opantaniu v podobe škatuľky vína ukrytej v chladničke sa nedá odolať, hoci výčitky tak či tak prídu. Čitateľ sa tak v knihe stretáva so životom skrytej alkoholičky, o ktorej nik netuší, že je to už dosť zlé. Čo je udivujúce, ani jej manžel nemá pocit, že to už zašlo za hranice normálnosti. To je na knihe originálne, že sa nám detailne odkryjú vnútorné pocity uznávaného človeka, o ktorom si každý myslí, aký zdravý a usporiadaný život vedie a pritom je z neho troska – alkoholik. Kniha tak ponúka veľmi zaujímavé zákutia mysle lekárky, alkoholičky a jej urputný boj s týmto neduhom a jeho následkami každý deň.

Vnútorný svet

Čitateľ si v knihe príde na svoje pri detailných vnútorných myšlienkových pochodoch hlavnej hrdinky knihy. Kniha je viac zameraná na ne, ako na dej, pôsobí to však vyvážene a kniha nebudí dojem len úvahových častí, napriek tomu je veľmi zaujímavo a pútavo písaná a pritiahne čitateľovu pozornosť. Zaujímavou ju robí aj to, že hrdinka knihy odrýva svoje myšlienky ohľadom samej seba, ohľadom jej postojov k jej práci, manželskému životu i mužovi, ktorý sa v jej živote objavuje po tridsiatich rokoch odkedy sa rozišli ako pár. Jej názory a myšlienky pôsobia trpko, no i veľmi zábavne, a napriek svojmu ťažkému životnému osudu ju humor nikdy neopúšťa.

Všímavosť

Hlavná hrdinka knihy vyniká precíznou všímavosťou, čo na jednej strane “okorení” knihu, no na strane druhej, pre jej život to znamená istú záťaž myšlienok a vnemov, ktoré potom musí spracovávať počas celého dňa, v každej situácii, v ktorej sa ocitne. Aj to možno spôsobuje jej vyhorenie a vrelý vzťah k alkoholu. Treba však uznať, že Lykke vytvorila v knihe protagonistku, ktorá má ozaj vycibrenú všímavosť, čo knihu robí iste veľmi originálnou, a protagonistka si čitateľa od prvej strany získa a zaujme ho.

Sarkastický podtón

Podobne ako aj iné knihy autorky Niny Likke, aj v tejto pokračuje v temnej satire a v sarkastickom podtóne. Do príbehu hlavnej hrdinky sa však dokonale hodí, jej život so všetkými okolnosťami, ktoré jej prichádzajú do cesty, by sme si nevedeli bez toho predstaviť. Satiru spoločnosti, svojho života, či samej seba vždy autorka dopĺňa humorom a vtipom, čo pôsobí na čitateľa veľmi osviežujúco.

Kríza 50tnikov

Menej energie, stereotyp domácnosti, vyrastené deti, ktoré sa odsťahovali, nefungujúci milostný život. Takto dopadol manželský vzťah protagonistky knihy a jej manžela. Obaja to však neberú tragicky, ale skôr ako nejakú súčasť ich vekovej kategórie, obdobia, ktoré prišlo v ich životoch. Neodcudzia sa, no žijú spolu akoby už len zo zvyku, majú sa radi, ale nie už tak oddane a vášnivo. Prichádza istá kríza. Zaženie ju nová protagonistkina známosť, pri ktorej sa zrazu ochabnuté vzťahy a telo začnú “prebúdzať”? Táto zápletka čitateľa iste zaujme a okorení dej knihy.

Jedna žena, dvaja muži

Jedna žena, dvaja muži. Nič neobvyklé v reálnom živote, ani v knihách. predsa v tejto knihe je to o čosi iné. Protagonistka vedie navonok celkom usporiadané manželstvo, nemá voči nemu výhrady, aj keď s manželom sú si vzdialenejší ako boli, berie to však ako nejaký míľnik v ich veku a v istom zmysle jej to vyhovuje. Až zrazu do jej života vstúpi muž spred tridstiatich rokov, jej stará láska, a zrazu všetko už ochabnuté, unudené, stereotypné v jej mysli začne prúdiť novou živicou života, novým elánom, energiou. Je to však to, čo hľadá? Je to to, čo potrebuje? Zahojí to jej rany, ktoré sa nanovo otvárajú každým novým dňom? Tak tento trojuholník vám popletie havu a na knihe prilipnete, lebo budete chcieť vedieť, čo staro-nový muž zmení v živote jednej lekárky.

Každý má v hlave svojho Toreho

Tore – kostra, ktorá dotvára ambulanciu hlavnej hrdinky. Kostra s klobúkom na hlave, len tak zo žartu, aby spríjemnila a rozveselila lekárske prostredie. Kostra, Tore, hlas v hlave hlavnej hrdinky. Z ničoho nič alebo naliehavo či vyžiadane sa objavujúci kedykoľvek počas dňa. Hlas, ktorý radí, kritizuje, karhá. Hlas, ktorého sa nedá zbaviť. Hlas, na ktorý si hlavná hrdinka už zvykla. Hlas, ktorý je súčasťou jej života. Pri čítaní knihy vám dej ozvláštni, príde, keď ho budete i nebudete čakať, občas vás bude iritovať. Je to však neodlučiteľná súčasť hlavnej postavy z knihy a robí ju nezameniteľnou.

Informácie o knihe V pokročilom štádiu: