Recenzia: Maggie O’Farellová – Kam chodia snehoví anjeli

“Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kam zmiznú anjeli, ktorých vytvoríte v snehu?” Tak týmito riadkami nás láka text na prebale knihy severoírskej prozaičky Maggie O’Farellovej, aby sme do nej nazreli. A verte mi, nielenže do nej nazriete, ale budete chcieť prečítať ďalšiu a ďalšiu stranu.

Mystickosť a tajomno

Kniha už od svojich prvých strán pôsobí mysticky a tajomne. Odkedy sa v izbe malého dievčatka Sylvie objaví nadpozemská bytosť, o ktorej najprv ani nevieme, čo to je, tajomno sa ako niť tiahne celou knihou a pri čítaní vytvára zvláštnu atmosféru:

“…mal striebristomodré ruky a nohy a pokožku pod bielym rúchom akoby prežarovalo akési vnútorné svetlo. Kučeravé vlasy mal vytesané z ľadu. Keď sa pohol, znášali sa z neho obláčiky žiarivého prachu, ako keď z konára sfúkne sneh.”

Mystiku okrem tajomnej bytosti, o ktorej sa neskôr dozvieme, že je snehovým anjelom z minulej zimy, ktorého Sylvia vytvorila, ponúka aj to, že táto bytosť, ktorá sa zrazu objavila na zemi je trochu popletená, vystrašená a udivená tým, že ju Sylvia vidí a počuje, hoci by nemala:

“A ako to malo prebiehať?” opýtala sa Sylvia.

“No,” začal a sadol si na stoličku pri Sylviinom stole, “zletím nadol, nájdem ťa a som neviditeľný, úplne neviditeľný, zachránim ťa a potom…”

Ich úlohou je zjaviť sa a zmiznúť

“Vyparil som sa,” (…) ” “nestratil som sa. Molekula za molekulou som stúpal do vzduchu a zbieral sa v oblakoch. Keď si raz urobíš v snehu anjela, je navždy tvoj. My nikdy nezmizneme. Dohliadame na vás po celý čas, a keď nás potrebujete, vrátime sa.”

Sylvia sa dozvedá, že anjel k nej prišiel, aby ju zachránil. Najprv nerozumie prečo, no veľmi skoro sa to dozvie a pochopí tomu. Aj keď jej anjel povie, že, keď odíde (hoci nezmizne a strážiť ju naďalej bude ako jej strážny anjel), nebude si ho pamätať, opak je pravdou. Sylvia o ňom síce nikomu nepovie, no myslí na neho každý deň, v hlave má plno otázok, ktoré by sa ho opýtala. Vyhľadáva dokonca situácie, aby bola ohrozená a aby sa jej anjel zjavil. No on sa zjavuje len vo veľmi nepatrných náznakoch, pocitoch, chlade…

Stretne sa s ním ešte Sylvia? Odpoveď na túto otázku ponúka príbeh v knihe, ktorý iste nejedného čitateľa nenechá nebyť zvedavým. Kniha iste ponúkne priestor na rozhovor medzi dospelým a dieťaťom aj o hlbších témach.

Dej na ústupe

Kniha Kam chodia snehoví anjeli určite nie je vystavaná na prvoplánovom príbehu, na deji, dobrodružnom, plnom akcie. Je skôr stavaná na okamihoch, pocitoch a myšlienkach detskej hrdinky Sylvie. Aj tým sa odlišuje od “bežných” detských kníh. Odkrýva svet anjelov, niečo nadpozemské. Ak chcete svojim deťom ponúknuť tak trochu iný príbeh, s inou tematikou, s priestorom na zamyslenie a otázky, táto kniha je určite tá správna voľba.

Kniha aj pre mladších čitateľov

Hoci kniha vďaka hlbším témam ponúka priestor pre rozmýšľanie a zamyslenia sa, detský čitateľ, hlavne ten menší, si z nej odnesie rovnako kvalitný príbeh. Čo sa týka členenia textu, je kniha tiež vhodne členená aj pre menších čitateľov – na stranách nie je veľa textu a písmo je väčšie.

Ilustrácie dotvoria tajomno knihy

Kniha je veľmi vhodne doplnená ilustráciami pôvodom talianskej ilustrátorky Daniely Jaglenky Terrazziniovej. Pôsobia tajomne, svojimi jemnými farbami veľmi vhodne dopĺňajú text, na viacerých stranách sú priam mystické.