Recenzia knihy: herečka Demi Moore a jej nezabudnuteľná Moja spoveď

Demi Moore, jedna z najvýznamnejších hviezd deväťdesiatych rokov v Hollywoode. Aká boal jej cesta ku sláve? Dosť zvláštna. Obdivovali ste ju možno ako herečku, ktorá sa preslávila Duchom, Striptízom, alebo v nových Charlieho Anjeloch. Plnila bulvár pre manželstvo s Bruceom Willisom, ale aj mladším Ashtonom Kutcherom. Ale čo sme vedeli o jej súkromnom živote? Jej pamäti a životný príbeh v knihe, ktorá práve vychádza v slovenskom znení je z časti šokom, z časti zážitkom. Zážitkom preto, že sa ešte nikdy nestalo, aby ma kniha chytila a nepustila tak pevne, ako sa to stalo teraz. Šokom preto, že Demi nepísala pamäti z nudy, alebo pre peniaze. Napísala ich preto, že mala o čom písať. Hrala mnoho úloh a predstavila nám niekoľko žien. Jedného dňa by však niekto mal hrať jej úlohu, pretože jej život bol sám námetom na zaujímavý film. Možno trhák. No jej život nebol scenárom, ale reálnym životom.

foto: obálka knihy kombinovaná so scénou z filmu Duch s Patrickom Swayzeom. Aj o ňom a o slávnom filme hovorí vo svojej knihe Demi. zdroj filmovej snímky: kiss925.com, k dispozícii tiež na: today.com ©Paramount Pictures

Demi a jej kniha Moja spoveď

Demi Moore v knihe poodhaľuje mnoho citlivých údajov. V čase vlny, kedy sa ženy zdôverujú svetu o znásilneniach, sa aj ona pridáva a menuje. Konkrétnych ľudí a konkrétne situácie. Jej život, rodičov, podivné podmienky a vnímanie detstva, ktoré bolo neustále plné problémov. Neraz veľmi vtipne a výstižne približuje nenapraviteľnosť svojho otca a postupne sa mení jej vnímanie až v čase, keď zistí, že vôbec nebol jej otcom. Pomenúva pocity tak, ako ich v konkrétnom veku vnímala a nezabúda pripojiť názor a pohľad po rokoch. Niekedy použije trefnú a vtipnú poznámku na niečo, čomu ako dieťa rozumela, no čitateľovi to podáva tak, že presne odstupom času vie, o čo šlo.

Jej detstvo bolo plné sťahovania, strát priateľov a nutnosti opakovane hľadať nových, či prispôsobovať sa. Aj to zrejme formovalo jej schopnosti herectva. Občas mala v živote veľké šťastie, inokedy smolu. Len do pätnástich rokov bola niekoľko krát znásilnená a predaná vlastnou matkou staršiemu pánovi na hranie. Demi sa nebojí používať konkrétne mená. Mimo tie zvláštne veci popisuje jej začiatky v Hollywoode, ako aj cestu, ako sa vôbec dostala k foteniu. K prvému vážnemu vzťahu, aj k prvému manželstvu s Freddym Moorom, ktorému vďačí za meno, sa čitateľ dostáva ešte pred tretinou knihy. Pohromy by už mali končiť, no ešte sa nejaké ukážu.

Čitateľ ale najmä filmový fanúšik sa postupne dozvedá o jej presadzovaní v továrni na sny. O prvom fotení pre horor Pľujem na tvoj hrob, až po vlastné úlohy a stretnutia s hviezdami. Demi dáva priestor výrazne tomu, čo všetci poznáme. Vieme si tak zaradiť kedy sa ktoré udalosti v jej živote stali a provonať ich s tým, ako sme ich vnímali zo strany diváka, alebo konzumenta bulváru. Nevedeli sme o nej pred touto knihou v podstate nič. Až ona sama nás pustí do vnútra, nazrieť do jej tajomstiev a toho, čo by inak zostalo zabudnuté. Jej život je veľkým prekvapením a kniha doslova strhujúca.

Zážitkom, pretože

Nie hocijaká kniha si ma dokáže upútať natoľko, aby som rozbehnutý vlak chcel zastaviť. Rýchlosť s akou Demi prináša jednotlivé fakty, je ohromujúca. Ide. A ide poriadne. Vety sú krátke, jasné, výstižné. Nabité iróniou, niekedy humorom, aj trpkou pravdou. Spomienky sa nezdržujú rozsiahlymi popismi, ale idú na vec. Veľmi rýchlo dajú tú potrebnú emóciu aj myšlienku a idú ďalej. Nestačíte sa spamätať z jednej vety a už prekvapuje druhá aj tretia. Môžete na Google Maps sledovať trasu jej života a zbláznite sa z pavučiny, ktorou musela prejsť a z pascí, v ktorých sa ocitla. Postupne ale sedí celá spleť k tomu, ako miesta popisuje a zážitky v nich rovnako tak.

Akoby ste sa ocitli pri nej a videli oveľa viac. Chápali viac. Hviezda, ktorú oslnili blesky fotoaparátov tak často, ako sme sa pozreli v živote na hodinky, touto knihou celkom mení pohľad na ňu. Možno jednotlivým čitateľom zmení aj pohľad na jej herecké úlohy a herectvo vo filmoch. Nie je len herečkou, ale človekom, ktorý prežil neistý život a dosiahol s veľkým šťastím niečo mimoriadne. Kniha je napísaná tak pútavo, že ak je autorkou samotná Demi bez pomoci iných, mala by sa pustiť do písania. Štýl je totiž aj po slovenskom preklade atraktívny a pútavý. Iba ak by narazil na fakt, že fikcia už nemusí byť tak zábavná a dobrá, ako čítanie o jej skutočnom živote. Dojemné je čítať o všetkom, čo pozmenilo Demi nahliadnuť aj do jej jednotlivých vzťahov je ako odignorovať všetok bulvár, ktorý je plný dohadov a polovičných právd.

Presne takú, akou chcete, aby bola

Demi Moore v životopisnej knihe nadchne. Najviac vtedy, pokiaľ poznáte jej hereckú históriu a mnoho z toho, čo sa dočítate, ste ani len netušili. Na určitý čas je tak pre mňa osobne kniha nezabudnuteľná. Príloha s fotografiami zo života Demi Moore dodá mnohým udalostiam obraz a ešte väčšiu emóciu. Fotky tvoria len pár strán, ale celkom postačia. Nechýbajú ani tie nahé s tehotenským bruškom, ktoré videl azda celý svet a Bruce mal ešte vlasy. Kniha je presne takou, akú očakávate, ak sa povie „autobiografia“.