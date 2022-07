Recenzia: Karen Robards a 2. svetová vojna v knihe Čierna labuť Paríža

Tematika 2.svetovej vojny naháňa mráz po chrbte a odkýva svoje kruté tajomstvá v nejednej knihe. Aj Karen Robards situuje dej svojej knihy Čierna labuť Paríža práve do tohto obdobia. Napriek tomu, že kniha zachytáva kultúrno-spoločenské podmienky, odhaľuje však čitateľovi čosi viac, čosi iné, myšlienky z pohľadu ženy, ktorá denne niekoľkokrát uniká smrti, a to len vďaka tomu, že má zlato v hrdle, a svojím podmanivým spevom a vystúpením ohuruje nacistov.

Paríž v roku 1944



Knihe dodáva zvláštny podtón jej situovanosť do európskej metropoly, Paríža, vojnového Paríža v roku 1944. Paríž sa nám neodkrýva len cez historické fakty, ale vo veľkej miere aj cez kultúrnu situáciu, ktorú so sebou vojna priniesla, a ktorá sa nám odkrýva cez hlavnú protagonistku knihy, speváčku Genevieve Dumontovú. Paríž sa čitateľom odkrýva ako mesto plné nemeckých okupantov, no i mesto žien. No hlavne sa odkrýva ako mesto zdeformované, plné hladu, strachu, sirén, výkrikov, hrmotu, žltých Dávidových hviezd.

„Navonok bol Paríž stále Parížom, vojna sa jeho krásy nedotkla. Ale jeho žiarivého, vzdorného ducha, joie de vivre, ukradli. Mesto svetiel zošedivelo – a naplnil ho strach.“

Čierna labuť

Hlavná protagonistka knihy zanechala svoj doterajší život, o ktorom sa z útržkov deja dozvedáme. Rozhodla sa odísť z Francúzska, opustiť všetko a všetkých, ktorých mala rada, legálne si zmenila meno na Geneviève Dumontová. Spoznala sa s Maxom, keď sa zoznámili, mala už štyri roky zmenené meno, on nevedel nič o jej dovtedajšom živote, čo jej vyhovovalo. Žena, ktorou sa stala, bola celkom iná žena, ktorou bola dovtedy. “Jediné, čo prežilo, bol jej hlas a ten prekliaty mátožný sen.”

Jej vzťah s Maxom je zvláštny, ľúbi ho, má v ňom oporu a nájde v ňom svoj prístav, no skoro zistí, že ju chce len využiť na svoje potreby:

“Ako potulný zabávač krížený s novým manažérom a s rytierom v žiarivej zbroji, o ktorom si myslela, že ho pomaly spoznáva, bol neodolateľne šarmantný. Spievala v podnikoch, kde jej vybavil vystúpenia, videla s ním rozličné mestá, takmer vždy obedovala a večerala s ním, zabávala sa s ním. Spoliehala sa, že ju bude ochraňovať, radiť jej a robiť spoločnosť. Až kým sa v poslednú noc ich pobytu v Osle neuchýlila počas hrozného bombardovania do jeho izby (on, ako džentlmen, za akého ho považovala, spal na dlážke) a potom sa nezobudila na dunenie bômb, ale na príchod britského agenta, priveľmi zraneného, aby bol diskrétny. A tak nečakane zistila, kto a čo je v skutočnosti Max, a pochopila jeho postranné motívy. Odvtedy bol ich vzťah prísne pracovný.”

Aj napriek tomu, vie, že je pre ňu ten jediný, ktorého má, a že bez neho by nemala taký život, aký má, aj keď ju vlastne “drží v hrsti”. Využil ju na vybavenie svojej agendy britského agenta, a uvedomovala si, že ju chcel využiť vo svojej špionážnej sieti. Zádrheľ bol však v tom, že keď to pochopila, bola už beznádejne zapletená do jeho plánov a nemala východisko. “Mal ju v moci, v tom najhoršom zmysle slova.”

Meno “Čierna labuť”

Ako speváčka dostane pseudonym Čierna labuť, pod ktorým vystupuje:

“Mala na sebe kostým, priliehavý čierny korzetový živôtik, trblietajúci sa flitrami, ktorý dodával jej štíhlej postave kypré tvary, hoci ich nemala, a bohatú sukňu zo pštrosieho peria zafarbeného načierno, ktoré šuchotalo na drevených doskách na javisku. V sukni, vpredu rozhalenej, bolo vidieť jej dlhé štíhle nohy v čiernych pančuchách prichytených čiernymi saténovými podväzkami. Jej kostým dopĺňali čierne topánky s otvorenou špicou, čierna zamatová stuha na hrdle a čelenka s tromi vysokými, načierno zafarbenými pštrosími perami. Kostým ladil s opakujúcimi sa slovami jej poslednej piesne o čakaní na milenca, ktorý sa určite vráti, tak ako sa vtáky vracajú do svojho hniezda, a zodpovedal prezývke, ktorú jej vymyslel Max a jeho tím.”

Predpokladala, že ich inšpirovali jej čierne vlasy, belostná pleť a meňavé modro-zelené oči, a dali jej meno Čierna labuť. V tejto chvíli zdobila jej prezývka (…) veľké plagáty vylepené po celom Paríži: Čierna labuť spieva! Čierna labuť tancuje! Príďte sa pozrieť na čiernu labuť…!“

Max jej pomohol aj pri hroznom čine, ktorý spáchala, zahladil stopy a ujal sa jej. Podarilo sa mu dostať ju z krajiny, vybaviť jej potvrdenie, ktoré jej umožňovalo cestovať, a v ktorom sa zdôrazňovalo, aké dôležité sú pre Reich jej vystúpenia, ktoré narýchlo zorganizoval v celej Európe. Ich vzťah vlastne čitateľovi odkrýva, aké potrebné je v čase vojny mať oporu v niekom, na koho sa dá spoľahnúť a kto vás ochráni, no na druhej strane, ukazuje, že vo vojne žiaden vzťah nie je istý a môže sa za ním skrývať vypočítavosť, tajomstvo a hrozby, s ktorými každý musí bojovať, aby prežil.

Kniha odkrýva ťažký život v čase vojny, v ktorom ľudia hladujú, boja sa o holý život, a Čierna labuť, aj keď napriek svojej vôli, vďaka tomu, že je speváčka a milovníčka nacistov, nielenže môže prežiť, ale užíva si život na vysokej nohe, prepychový hotel, šampanské, luxusné oblečenie a večierky. Hoci je jej postavenie veľmi náročné, umožňuje jej fungovať ako spojka hnutia odporu.

Barónka Lillian

Okrem denného života speváčky, nám kniha odkrýva aj ďalšiu dejovú líniu, príbeh jej mamy, barónky Lillian de Rocheford. Keď Genevieve zistí, že jej matku zajali nacisti, je zhrozená a situáciu sa snaží rýchlo zachrániť. Je plná strachu, že gestapo Lillian zlomí a získa od nej informácie o chystanej invázii Spojencov, vie, že mučivé praktiky vedia zo zajatcov vymaniť rôzne informácie. Hnutie odporu je odhodlané za každú cenu barónku umlčať, no jej dcéra, hlavná protagonistka knihy, sa aj napriek tomu, že sa s mamou istým spôsobom odcudzili a odrezali kontakt, sa odmietne nečinne prizerať, ako sa z jej matky stáva ďalšia obeť vojny. Sily spojí so svojou sestrou Emmy, ktorá je britskou agentkou, a spolu s Maxom naplánujú a uskutočnia mimoriadne riskantný plán, ktorý má zachrániť život barónky.

Kniha Karen Robards prináša v prvom rade silnú tému vojny. V neposlednom rade však čitateľom ponúka aj veľmi silný príbeh ženy, ktorá sa nevzdáva. Kniha nepatrí k tým, pri ktorých budete hltať stranu za stranou, kvôli ťažkým témam ju budete mať chuť čítať skôr pomalšie, precítiť každé slovo a zamýšľať sa nad dejom aj mimo čítania.

Informácie o knihe