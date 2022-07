Rozhovor so spisovateľkou Mirkou Manákovou aj o novej knihe

Mirka Manáková je obľúbená slovenská spisovateľka, ktorá píše od roku 2016. Napísala nie len knihy s arabskou témou, ale aj príbehy zo života, či erotický román. Knihy jej vychádzajú aj na českom trhu. Do čitateľskej pozornosti sa zapísala bestsellerom Araba nemiluj. Za spomenutie stoja aj ďalšie jej knihy: Noci s cudzincom, Slzy africkej lásky, Trpké precitnutie, Arabská milenka, 2 dielna séria Slzy pre Araba a V pasci araba, Telo ako trest, Arabská ruža, Prostitútka a Arab, V tieni arabskej lásky. Koncom júla vychádza jej najnovšia kniha Milovala som Araba, ktorá je trochu iná, ako ostatné arabské príbehy. Ak chcete vedieť prečo, prečítajte si rozhovor, v ktorom sme Mirku vyspovedali.

Rozhovor s Mirkou Manákovou

Mirka, čoskoro ti vychádza nový román s názvom Milovala som Araba. Koľká v poradí to je kniha?

Nechce sa mi veriť, ale je to už 12 kniha, vrátane 3 poviedkových zbierok V zajatí vášne, V zajatí hriechu a V zajatí strachu. Z ich predaja sme venovali svoj honorár neziskovej organizácii Želaj si.

V čom sa nová kniha bude líšiť?

Väčšina mojich románov sú vymyslené príbehy, pri ktorých som informácie hľadala študovaním kníh, či z internetu. Napríklad pri knihe V tieni arabskej lásky som sa zamerala na vojnu v Iraku a skôr než som ju začala písať, som si všetko naštudovala. Dej, ktorý sa odohráva uprostred vojny je však vymyslený. Kniha Milovala som Araba je iná, lebo ide o skutočný príbeh Slovenky žijúcej s Egypťanom. V tomto prípade som nemusela vymýšľať dej, pretože mi ho vyrozprávala hrdinka príbehu. Nebudem veľa prezrádzať, aby som čitateľov neukrátila o zážitok.

Odkiaľ čerpáš inšpiráciu?

Pri najnovšej knihe som čerpala inšpiráciu zo života. Život nám prináša naozaj zaujímavé príbehy, ale je dobré rozvíjať fantáziu, ktorú som v predchádzajúcich knihách využila. Príbehy sú síce vymyslené, no na základe faktov, ktoré sa skutočne dejú. Takže informácie som získavala hlavne z internetu, no aj z návštevy Dubaja, v ktorom som spoznala život moslimov. Chystám sa v blízkej dobe navštíviť aj iné arabské krajiny. Tam sa inšpirácia nájde ľahko.

Ako to všetko stíhaš pri troch deťoch? Nie je to náročné popritom ešte aj písať?

Najmladšia dcéra má dva roky, takže je to náročné, ale nie nereálne. Niekto vo voľných chvíľach pozerá televíziu, ja po večeroch píšem. A ak nepíšem, tak čítam. Ako som už neraz spomínala, knihy sú moja vášeň a písanie beriem ako svoju prácu snov, ktorá ma baví a napĺňa. Raz som dokonca písala aj na Silvestra. Všade hluk a ohňostroj a ja som tvorila dialóg medzi postavami. 😊 Akosi ma vôbec netrápilo, že je nový rok.

Vaši čitatelia sa s vami spájajú?

Áno, denne mi prichádzajú žiadosti o priateľstvo, dostávam množstvo správ a meilov. Väčšinou ma čitatelia kontaktujú cez facebook, kde mám svoju autorskú stránku a zdieľam informácie o novinkách alebo robím súťaže. Nič nepoteší viac ako čitateľ, ktorý pozitívne reaguje na moje knihy a nemôže sa dočkať, keď napíšem ďalšiu. Vážim si každého čitateľa, lebo bez čitateľov by neboli knihy a ja by som nemohla písať.

Prezradíš nám aspoň malý kúsok z novej knihy na navnadenie?

Samozrejme. 😊

„Prečo si nedáš víno? Niekedy si ho so mnou popíjala.“

„Zabudla si, že som moslimka? Alkohol už nepijem.“

Bianka našpúlila pery a od hlavy po päty si ju premerala.

„Zlatko a prečo nemáš oblečenú abayu a šatku? Naozaj nevyzeráš ako moslimka a ja som na to úplne zabudla.“ Daniela mala na sebe džínsy a serióznu blúzku. Vlasy nemala zahalené.

„Nenosím abayu. Chodím oblečená ako predtým a nenosím ani šatku. Tú si dávam iba v mešite a vo výnimočných prípadoch.“

„Naozaj? A prečo?“ zvedavo sa spýtala Bianka.

„Najprv som šatku nosila, no v práci som si ju musela dať dole, keďže mi to prikázal môj šéf. Preto som ju prestala nosiť úplne a dávam si ju, len keď je to nevyhnutné.“

„A ten tvoj Mohamed ti to toleruje?“

„Toleruje, pretože inú možnosť nemá. Rakúsko nie je arabská krajina, takže nie som povinná nič nosiť.“

Čašník sa vrátil a položil na stôl pomarančový džús. Keď odišiel, Bianka sa k nej naklonila a s úsmevom sa spýtala: „Povedz mi, akí sú Arabi v posteli?“

Kedy a kde ťa budú môcť čitatelia najbližšie stretnúť?

Chcela by som prísť v novembri do Bratislavy na Bibliotéku. Veľmi rada sa so svojimi čitateľmi stretnem a podpíšem im knihy.

Ďakujeme Mirke za rozhovor a prajeme jej novej knihe veľa úspechov.