Prečo si písať denník a zopár prípadov, kedy to má zmysel - ZN.SK

Poznáme to z rôznych filmov, ale aj všakovakých príbehov. Zábavných, tragických, či celom obyčajných. Písať denník znamená mať miesto, ktorému sa zdôveríme buď s tajnosťami, pocitmi, myšlienkami, alebo si v ňom zaznamenávame technické údaje a fakty. je tak nakoniec akýmsi archívom. Denník si píšu mnohí ľudia, aj tí, čo to nikdy nepriznajú, pretože si pripadajú zvláštne. Nech je ako chce, písať denník nie je vôbec zlé a často krát objavíte jeho výhody. Starší ľudia si bežne zapisujú najazdené kilometre, teploty, stav krvného tlaku. Aj to je denník. Dievčatá si píšu svoje pocity a zážitky, no je tu tiež mnoho mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku, čo si denník začne písať pre zábavu, alebo len ako záznam svojho zdanlivo neobyčajného života.

Kedy má denník zmysel?

Rád sa realizuješ, tvoríš? Denník je v takom prípade úplná samozrejmosť. Čím viac podrobností a chúlostivých informácií, tým viac má takýto denník hodnotu pre tvojho neprajníka. Preto s ním veľmi opatrne a dobre ho schovaj. V každom prípade, píšeš, lebo chceš. Chceš si zaznamenať priebeh dní, kto čo povedal, ako veľmi si dosiahol svoje ciele, čo významné sa udialo, alebo naopak, čo dôležité si sa v daný deň dozvedel. To je základný princíp denníka. Pre dievčatá je denník miestom, kde nachádzajú formu priateľstva samej so sebou, s vlastnými túžbami a myšlienkami. Riešia v ňom vzťahové veci, priateľov, vlastný život. Denníkom je aj osobný online blog a takých je pomerne dosť. Ich autorom sa chce viac ako perom písať klávesnicou a taktiež od začiatku túžia po tom, aby hneď ich myšlienky videla verejnosť. A potom sú to denníky, ktoré sa celkom vymykajú zaužívanej predstave z filmov.

Irónia, či nadhľad

Denníky si píšu aj niektorí intelektuáli, mladí muži, hráči hier, čitatelia kníh, aj absolútni ignoranti akéhokoľvek vzdelávania, či umenia. Zapisujú si zážitky, pocity, či hejterské poznámky k niečomu, čo zažili. Sú to drobné zápisky v diári s myšlienkami dňa, vtipnými a ironickými poznámkami, alebo denníky, ktoré sú skryté medzi knihami a ukrývajú niekoľko zápiskov. Sú v nich zásadné vyjadrenia partnerov, priateľov, niekoho z rodiny, alebo ide len o záznamy pre kalkulujúcich detailistov, ktorí v záznamoch hľadajú argumenty pre hádky a chytanie za slovíčka. Stále to však nie je všetko.

Rodinné denníky

Už za socializmu boli v domácnostiach a rodinách hrdých na spätosť svojho „klanu“ bežné rodinné kroniky, pamätníky, či denníky. Veľa krát boli tvorené na spôsob pravidelných zápiskov. Často vznikali po narodení dieťaťa. Alebo po smrti niekoho blízkeho sa zvyšok rodiny rozhodol zapísať si zaujímavé pamäte a myšlienky iných členov rodiny. Najmä keď si začali uvedomovať pominuteľnosť človeka a jeho spomienok. Dnes sa tento dávny fenomén už veľmi neobjavuje. Pamätníky nemajú ten klasický vzhľad, elegantný, neutrálny, za to nie je problém kúpiť zápisník s Mimoňmi. Rodinné denníky sú ale stále záležitosťou v niektorých rodinách, no zostávajú v nich.

Denníky z donútenia

Denník písaný pre nezvyčajné okolnosti a životné udalosti je absolútne bežná vec. Najslávnejšie denníky pochádzajú z II. svetovej vojny. Anna Frank napísala svoj denník počas jej skrývania s ďalšími členmi rodiny počas honu na Židov. Svoje denníky písali aj iní v strachu, že tie zápisky budú to jediné, čo po nich zostane a umožní dozvedieť sa aj iným viac o jeho osude. Denníky si píšu väzni, umelci s osobnými problémami, ale aj zamestnanci na obzvlášť nezvyčajných miestach. Ľudia, ktorí sú obeťami šikany, vydierania, hrozieb a opakovaného stresu sa neraz uchýlia k denníku len preto, aby dokázali zaznamenať viacero udalostí a faktov. Už po pár dňoch sa na mnohé zásadné zážitky človek nepamätá a zvykne ich po čase zľahčovať. Denník je výborná príležitosť na záznam reálnych udalostí, aj pocitov, ktoré zážitky vyvolali. Dokonca denník, pre ktorý sa niekto zo šikanovaných zamestnancov rozhodne, môže byť hodnotným čítaním pre kolegov v budúcnosti. Denníky naštvaných a deprimovaných zamestnancov sú časté, no vždy zostávajú len rozpísané, alebo tak detailné, že ich rozšírenie by bolo aj právnym problémom.

Denník, lebo medveď

Nezabudnime na všetky tie denníky, ktoré si človek píše, lebo žije neobyčajný život. Kreatívny, zábavný, šialený, alebo nesmierne bohatý. Zdá sa mu, že tento život je príliš zábavný a chce to zaznamenať si ho aspoň heslovite na papier. Denníky môžu byť aj vtipné, s nadhľadom, humorom, možno bez väčšej logiky, no stále pisateľ počíta s tým, že si ho prečíta aj niekto ďalší. Práve tak je denník aj tvorený.

Ak zvažuješ, či si ho písať alebo nie, nič nepokazíš tým, keď začneš. Len zvoľ dobrú väzbu, pero, úpravu aj obsah, ktorý v ňom bude. Pripoj mieru súkromia, ktorú máš, ak plánuješ priveľmi súkromné záznamy a podmienky máš pripravené. Nakoniec, denník už dnes nemusí byť v podobe knihy, či zošita. Postačí DOCX, DOX, či RTF dokument. Ideálne niečo, čomu dokážete nastaviť heslo pri ukladaní a všetko tak zostáva vlastným tajomstvom.