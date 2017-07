Zaujímavosti o Slnku: fakty o najbližšej hviezde k planéte Zem - ZN.SK

Slnko vnímame ako absolútnu samozrejmosť, vzniklo vďaka nemu všetko živé a pre správnu vzdialenosť od Zeme vôbec život na planéte aj vznikol. Svieti nám od rána až do večera, kedy sa na oblohe stráca. Kým v minulosti ľudia verili, že to Slnko obieha okolo Zeme, v skutočnosti Zem, podobne ako osem, podľa iných sedem planét, obieha okolo neho.

Dnes vieme ako to je aj pri iných slnečných sústavách. Hviezdy sú vlastné slnká iných planetárnych sústav. Obrovské žeravé gule po miliónoch rokoch umierajú, aby sa z nich stali telesá obrovských rozmerov pomaly umierajúce a strácajúce svoju silu. Na niečo také si budeme musieť počkať niekoľko miliárd rokov. Čím je naše Slnko zaujímavé?

Slnko ako božstvo

Slnko vnímali už najstaršie kultúry ako prejav božstva, či božstvo samotné. Obrovské vzdialené a nedosiahnuteľné teleso na oblohe, ktoré má svoju púť a ukončuje ju večer, aby sa ráno opäť mohlo vrátiť a oživiť všetko spiace, to jednoducho ani nemohlo dopadnúť inak. Staroveké civilizácie Slnko považovalo za najvyššiu moc a veľa krát noc predstavovala jej brata, alebo spolubojovníka. Najslávnejšie spodobnenie Slnka ako božstva bolo v staroegyptskej civilizácii. Boh Ra vládol ostatným bohom. Slnko uctievali aj Inkovia, slávny kmeň juhoamerických Indiánov, aj keď pravdou je fakt, že Slnko malo význam pre všetky indiánske kultúry na celom kontinente. Starovekom Grécko bol bohom Slnka Helios, od ktorého sa odvíja aj mnoho spojení a pomenovaní Slnka v latinčine a gréčtine.

Slnko je ukazovateľom času

Slnečné hodiny nepotrebujú hodinky, nežiadajú naťahovanie a hoci sa ich netýka časový posun, vedia nám povedať pomerne presne, koľko je hodín. Slnečné hodiny sú takmer zabudnutý doplnok záhrad, parkov, či len domácich dvorov. Na štítoch budov boli v minulosti slnečné hodiny obľúbeným doplnkom a dnes sa k nim vracajú len špeciálne budovy a niektoré mestské úrady. Niektoré staré kaštiele a kostoly si zachovávajú zvyšky slnečných hodín. Vyrobiť si ich zvládnete jednoducho aj vy. Stačí napevno nasadené tienidlo a vymeranie jednotlivých hodín a polohy tieňa. Podľa značiek sa následne budete môcť orientovať aj inokedy. Slnečné hodiny pre severnú pologuľu sú iné ako pre rovníkovú oblasť, či južnú pologuľu.

Slnko je špeciálna planéta

Slnko nie je plynné teleso, či plochý žeravý kotúč, ako sa predpokladalo v minulosti. Ide svojim spôsobom o vesmírne teleso ako sú planéty. Má svoje jadro, svoju hmotnosť a aj zloženie, ktoré by za nižších teplôt dosiahlo pevné skupenstvo. Zaraďujeme ho však do kategórie hviezd, keďže pre svoju extrémnu teplotu a zloženie tvorené vodíkom, héliom a ďalšími prvkami, má s inými hviezdami spoločné svoje vlastnosti. Dokonca v 17. storočí Christoph Scheiner objavil rotáciu okolo vlastnej osi. Zaujímavé je aj to, že Slnko má veľmi malú obežnú dráhu, no obieha okolo centra galaxie.

Slnko má zaujímavé čísla

Priemer Slnka sa odhaduje na 1392 000 km a jeho plocha je väčšia takmer 12 000x než je povrch Zeme. Naša planéta je v porovnaní so Slnkom naozaj len smietka. Od Zeme je vzdialené zhruba 149 600 000 kilometrov.

Slnko je zdrojom energie

Slnko poháňa mnohé technológií aj organizmov. Vedľa ciest stoja rýchlostné ukazovatele na slnečný pohon. Domácnosti šetria na vykurovaní a ohreve vody pomocou slnečných kolektorov. Slnečné kolektory slúžia aj na vytváranie energie. Faktom však zostra aj to, že Slnko je výrobcom energie od nepamäti aj v prírode samotnej. Vďaka Slnku máme na planéte podnebie, počasie, zrážky a vôbec kolobeh vody. Nebyť Slnka, voda by stiekla a už by sa viac nemala ako vrátiť späť do pôd po celom svete. Slnko pomáha vytvárať fotosyntézu, vďaka Slnku vznikajú vetry, žijú organizmu, dodáva vitamín D a je neoddeliteľnou súčasťou života a jeho vývoja.

Slnko má korónu

Koróna je pojem známy najmä v prípadoch zatmenia Slnka, kedy je viditeľná aj bez koronografu. Ide o vonkajšiu vrstvu Slnka, ktorá je hrubá od 15 000 až do 2 miliónov kilometrov. Teplota dosahuje milión K a jej pohyby nazývame aj ako slnečný vietor. Korona sa neustále mení a faktom tiež je, že sa zárpveň vyparuje aj do okolitého vesmíru.

Severná Kórea ako jediná pristála na Slnku

Tvrdý totalitný režim v Severnej Kórei udržiava ľudí v nevedomosti v tvrdých podmienkach. Falšuje prítomnosť Severnej Kórei na športových podujatiach a dávnejšie si vymysleli aj reportáže o svetovom úspechu severokorejských cestovateľov po vesmíre. Údajne sa krajina stala prvá, ktorá vyslala človeka na Slnko a vrátil sa v priebehu pár dní. Hoci už len priblíženie k Slnku je nereálne, Severná Kórea má jasno.