Prečo je december najviac filmový a premiérový mesiac roka?

December je už celé desaťročia mesiacom, keď sa filmový svet dostáva do absolútneho centra pozornosti. Streamovacie platformy prepisujú rekordy sledovanosti, kiná zapĺňajú premiéry očakávaných titulov a televízne stanice vysielajú kultové vianočné klasiky. Vidíme to aktuálne na Stranger Things a pravidelne sa v decembri stretávame s novými STAR WARS alebo Avatarom. Prečo práve koniec roka vytvára dokonalé podmienky pre filmový „boom“?
Sviatky a dovolenky zvyšujú čas na sledovanie filmov
Večer prichádza skôr a taký „filmový večer“ môže trvať dlhšie. Deň je kratší. Koncom roka výrazne rastie množstvo voľného času. Ľudia čerpajú dovolenku, školy majú prázdniny a rodiny trávia viac času doma. Psychológovia pripisujú zvýšenú chuť sledovať filmy aj potrebe oddychu po náročnom roku a túžbe po príjemných emóciách, ktoré poskytujú najmä sviatočné príbehy.
Nostalgia a emocionálne rituály
Počas Vianoc a Nového roka sa stáva film súčasťou rodinných tradícií. Niektoré tituly sa sledujú opakovane každý rok, čím si budujú kultový status. Poznáme to pri Troch orieškoch a pri Sám doma. Príbehy o priateľstve, rodine, láske či nádeji majú v decembri oveľa silnejší účinok. Nostalgia je psychologickým motorom, ktorý predlžuje životnosť vianočných filmov a zabezpečuje ich pravidelné návraty na obrazovky.
Hollywoodské premiéry cielia na oscarovú sezónu
Film, ktorý príde do kín v decembri, má veľmi dobrú pozíciu v súťaži o najprestížnejšie filmové ceny. Odborné poroty ich majú „v čerstvej pamäti“ pri hlasovaní, preto veľké štúdiá často nechávajú tie najkvalitnejšie tituly práve na koniec roka. December tak tradične prináša drámu, veľké herecké výkony aj životopisné filmy, ktoré sa následne objavujú v nomináciách.
Najsilnejšia tržbová sezóna v kinách
Predvianočné a povianočné obdobie patrí k najvýnosnejším v celom filmovom priemysle. Kiná uvádzajú veľké rodinné filmy a dobrodružné blockbuster-tituly, ktoré lákajú divákov všetkých vekových kategórií. Vianočný trh je pre kiná porovnateľný s letnou sezónou, v niektorých rokoch ju dokonca prekoná. Lístky a permanentky môžu byť darčekom na Vianoce aj na Mikuláša. Konajú sa večierky, výročné správy – narastá sezóna trávenia času vonku, v nákupných centrách, v kinách, alebo zároveň rastie chuť tráviť čas výhradne doma v pohodlí, v teple, pri filme.
Streamovacie služby zažívajú vrchol roka
Digitálna doba spôsobila, že december je historicky najdôležitejší aj pre streaming. Platformy uvádzajú špeciálne filmové novinky, originálne vianočné filmy a tematické kolekcie, ktoré podporujú nárast predplatiteľov. Ľudia častejšie zostávajú doma a chcú mať rýchly prístup k premiéram bez potreby cestovania do kina.
Filmy spájajú ľudí aj v technologickej ére
Napriek tomu, že každý môže sledovať obsah individuálne na mobile či tablete, v decembri sa z filmov opäť stáva spoločenský zážitok. Stretnutia pri televízii podporujú pozitívnu atmosféru a pocit spolupatričnosti. Diváci vyhľadávajú tituly, ktoré sa dajú sledovať vo väčšej skupine, a zdieľajú radosť naplno.
Silný marketing a vianočná výzdoba v médiách
Vianočné kampane podporujú filmový hype. Mestá, obchodné centrá aj televízne stanice zaplaví tematická atmosféra, ktorá motivuje pozerať príbehy so zimným a sviatočným nábojom. Mnohé značky spolupracujú s filmami formou licencovaných hračiek či kolekcií, čo zvyšuje popularitu ešte pred premiérou.
December ako únik do sveta predstáv
Čím kratšie dni a chladnejšie počasie, tým atraktívnejšie je pobudnúť pár hodín v inom svete. Kým vonku mrzne, divák sa môže preniesť do dobrodružstva, romantiky alebo komédie, ktorá mu dodá energiu. Filmy sa v tomto období stávajú jednoduchým „liekom“ na zimnú melanchóliu.
December je teda filmovým fenoménom, ktorý spája obchodné stratégie štúdií, psychologické potreby divákov a silu sviatočných tradícií. A práve vďaka tomu vzniká každý rok množstvo nezabudnuteľných okamihov pred obrazovkou.