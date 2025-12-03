2.4 C
Bratislava
streda, 3 decembra, 2025
4Home.sk - 728x90 výpredaj
ÚvodVedaZvieratká
V rubrikách:
Zvieratká

Ako zvieratá prežívajú zimu a mráz: najbizarnejšie adaptácie

Pripravil Roman

Zima a mráz predstavujú pre mnohé živočíšne druhy extrémnu výzvu — hrozbu, že telo premrzne, tkanivá sa poškodia a organizmus to nezvládne. Napriek tomu niektoré zvieratá si vyvinuli neuveriteľné adaptácie, ktoré im umožňujú prežiť v teplotách pod bodom mrazu. Tieto prístupy sú rôznorodé. Od biologickej schopnosti prežiť zamrznutie až po dramatické spomalenie metabolizmu či hibernáciu.

Sibír ľad, ilustračná foto

Biologický „antifreeze“: proteíny a kryoprotektory

Niektoré ryby, bezstavovce a drobné organizmy v arktických či polárnych oblastiach majú v krvi alebo tkanivách chemické látky, ktoré znižujú teplotu, pri ktorej voda v ich telesných tekutinách zamrzne. Ide o takzvané antifreeze-proteíny, prípadne glykoproteíny alebo iné kryoprotektory. Tieto látky viažu ľadové kryštáliky na svoje povrchy a bránia ich rastu, čím zabraňujú zamrznutiu tkanív – a zviera tak môže prežiť v mrazivej vode či prostredí, kde iné druhy by uhynuli.

Takéto stratégie využíva napríklad morská ryba prispôsobená životu v studenej vode, ktorá by bez antifreeze-proteínov pri teplote blízkej bodu mrazu nebola schopná udržať tekuté telesné tekutiny.

Freeze-tolerance: zmrazenie tela a návrat do života

Prekvapujúco existujú živočíchy, ktoré vedia prežiť zamrznutie časti tela — niektoré obojživelníky, plazy či hmyzy. Počas zimy sa ich telesné tekutiny začnú meniť a časť vody v tele sa mení na ľad trochu inak. Zatiaľ čo kryštalizácia vo vnútrobunkových tekutinách je pre bunky smrteľná, tieto zvieratá udržujú bunky tekuté a ľad vytvárajú mimo buniek.

Jedným z najznámejších príkladov je žaba wood frog (drevožaba). Dokáže prežiť, ak až 65–70 % jej telesnej vody zamrzne. Počas tohto stavu zastaví srdce, dýchanie, krvný obeh i mozgovú činnosť. Keď sa jarné teploty vrátia, žaba rozmrazí telo a začína fungovať normálne. Podobne aj rôzne druhy žiab a obojživelníkov, ktoré obývajú chladné oblasti, využívajú kryoprotektory — napríklad glukózu, glycerol, močovinu — aby znížili poškodenie buniek pri zamŕzaní.

Snehová vločka: tajomstvo vzniku a krásy bežnej snehovej vločky

Známe sú určite videá rôznych rýb, ktoré majú v mrazničke tvrdé na ľad, no po vložení do vody sa pomaly rozhýbu a opäť preberú k životu.

Hibernácia: spomalenie života

Nie všetky zvieratá musia riskovať zamrznutie. Niektoré stavovce (a tiež iné organizmy) sa pred zimou uchýlia do stavu hibernácie alebo torporu — spomalia metabolizmus, znížia telesnú teplotu, dýchacie a srdcové funkcie. To im umožňuje prečkať chladné obdobie s minimálnou spotrebou energie, kým sa podmienky nezlepšia. Takýto prístup využívajú napríklad mnohé cicavce v oblasti s výraznými zimami. Zima pre ne prestáva byť otázkou nepriateľského prostredia, ale obdobím spomaleného života, v ktorom šetria energiu a prečkávajú.

Izolácia telesnej teploty: srst, tuk a telesné prispôsobenia

Pre teplokrvné zvieratá — cicavce a vtáky — často k prežitiu zimy stačí fyzická adaptácia. Hrubšia srsť, podsada, husté perie, či vrstva tuku pod kožou slúžia ako izolant proti chladu. V extrémnych prostrediach, ako Arktída, živočíchy ako napríklad polar bear (ľadový medveď) využívajú hustú kožušinu a silnú tukovú vrstvu, ktorá ich chráni pred mrazom a udržuje telesné teplo.

Okrem tepelnej izolácie môžu byť tieto vlastnosti doplnené špeciálnou stavbou tela — husté perie, podsada, olejové žľazy (ktoré chránia srsť či perie pred premŕzaním), prispôsobené laby, pazúry či končatiny na chôdzu po snehu alebo ľade.

Ľadové krúpy a búrky: čím je zaujímavé a nebezpečné krupobitie?

Kombinované stratégie: keď nestačí len izolácia

V niektorých prípadoch zvieratá kombinujú viaceré prístupy. Napríklad obojživelníky, ktoré prežijú zmrazenie, nepotrebujú hrubú srsť či tuk — skôr biochemické prispôsobenia. Iné zvieratá, ako cicavce v arktických oblastiach, spoliehajú na izoláciu a tuk. A stále iné migrujú – vyhľadávajú oblasti s menej extrémnym počasím. Takýto mix stratégií zabezpečuje, že príroda neponúka univerzálne riešenie, ale adaptácie šité na mieru danému druhu a prostrediu.

Život v mraze nie je pre zvieratá jednoznačným odsúdením na smrť. Evolúcia priniesla neuveriteľné prispôsobenia — od molekulárnych antifreeze-proteínov, cez zmrazenie tela a jeho následné rozmrazenie, až po hibernáciu, izoláciu srsťou či tukom a zmenu správania. Každý druh má svoj unikátny „recept“ na prežitie, čo dokazuje, že príroda vie byť prekvapivo kreatívna.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Prečo je december najviac filmový a premiérový mesiac roka?
Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť