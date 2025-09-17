20.3 C
Bratislava
štvrtok, 18 septembra, 2025
Stranger Things 5: dátumy premiér a názvy epizód poslednej série

Pripravil Roman

Obľúbený seriál Stranger Things sa blíži k veľkému finále. Piata séria, ktorá uzavrie celý príbeh z Hawkinsu a azda zbaví už definitívne tento svet nevyspytateľného prieniku sveta Upside Down, príde na Netflix na jeseň 2025. Fanúšikovia sa môžu tešiť na osem epizód, rozdelených do troch častí. Netflix tak postupne vybuduje napätie od novembrovej premiéry až po veľkolepé silvestrovské finále. Je tak isté, čo budeme robiť počas vianočných sviatkov a v posledný deň roka.

Stranger Things 5 séria, jeseň 2025, foto: Netflix youtube trailer
Kedy vychádza Stranger Things 5

Posledná séria je rozdelená do troch častí:

  • Volume 1 (epizódy 1 – 4): 26. november 2025
  • Volume 2 (epizódy 5 – 7): 25. december 2025
  • Finále (epizóda 8): 31. december 2025

Premiéra je teda nastavená tak, aby pokryla sviatočné obdobie – od začiatku adventu až po Silvester. Netflix tak zabezpečí, že posledné epizódy budú jednou z najsledovanejších udalostí konca roka.

Názvy jednotlivých epizód

Volume 1 – od 26. novembra 2025

  • Chapter One: The Crawl
  • Chapter Two: The Vanishing of …
  • Chapter Three: The Turnbow Trap
  • Chapter Four: Sorcerer

Volume 2 – od 25. decembra 2025

Stranger Things: V jeseni príde posledná 5. séria. Čo možno čakať?

  • Chapter Five: Shock Jock
  • Chapter Six: Escape from Camazotz
  • Chapter Seven: The Bridge

Finále – 31. december 2025

  • Chapter Eight: The Rightside Up
Stranger Things 5 séria, jeseň 2025, foto: Netflix youtube trailer
Na čo sa môžeme tešiť

Piatou sériou sa príbeh Stranger Things uzavrie. Diváci môžu očakávať návrat obľúbených postáv, dramatické súboje s nadprirodzenými silami a rozuzlenie tajomstiev z Upside Down. Netflix už naznačil, že finále bude najdlhšie a najtemnejšie v celej histórii seriálu. Najmä však prinesie definitívne uzavretie celého príbehu a osudov jednotlivých postáv. Viac na… 

Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

