Povinnosť uvádzania pôvodu mäsa pre reštaurácie má svoje výhody

Od polovice decembra 2019 vstupuje do platnosti zákon prikazujúci stravovacím zariadeniam (reštaurácie, bufety, výdajne stravy) uvádzať pôvod mäsa. Tak ako v poslednom čase všetko, aj táto drobnosť vyvolala menšiu paniku, ošiaľ a zbytočne veľkú kauzu. Nariadenie prikazuje uvádzať na viditeľnom mieste pôvod mäsa. Reálne tak postačí ceduľa s kriedou v interiéri, alebo reklamný banner, či uvádzanie informácie v jedálnom lístku.

Obavy reštaurácií

Reštaurácie sa podľa medializovaných informácii obávajú viacerých zmien. Informovali sme sa aj v dvoch vzájomne nespájaných reštauračných zariadeniach, ktorým zabezpečujeme marketing. Určité obavy sa týkajú očakávaní spresnenia tohto nariadenia, ktoré má byť čoskoro známe. Iné sa spájajú aj s rôznorodosťou dodávateľov a ich možnou zmenou dodávaného tovaru a jeho pôvodu. Reštaurácie môžu nakupovať mäso od viacerých dodávateľov, alebo sa orientujú podľa ceny a nie podľa pôvodu. Zariadenia sa boja zvýšených nákladov a potrieb meniť jedálne lístky.

Obavy sa týkajú aj nedôvery voči ukrajinskej, či poľskej hydine, napriek presvedčeniu o kvalitách a skúsenostiach zariadenia o nezávadnosti. Uvádzanie pôvodu by mohlo ovplyvniť záujem ľudí. Doteraz pritom žiadnu takúto informáciu bežne reštaurácie nezverejňovali.

Reálne náklady pre nové opatrenie sú minimálne

Pri všetkých obavách ale možno hovoriť o preháňaní. Nové nariadenie má jediný cieľ. Informovať spotrebiteľa o pôvode mäsa na viditeľnom mieste. Spotrebiteľ pritom na niečo také má určité právo. Pýtať sa môže, no nie v každom podniku dokážu odpovedať. Sami sa niekoľko rokov pýtame a aj napriek obrovskú sieť poľského dovozu a lacných nákupov sa dozvedáme otrávené odpovede, vyhýbavé odpovede, alebo tvrdenia o “určite slovenskom pôvode”. Podnik, ktorému záleží na spokojnosti ľudí a sám prihliada na pôvod svojich surovín nemôže mať s takýmto opatrením ani najmenší problém. Práve naopak, je marketingovo uchopiteľný a dá sa s ním veľmi dobre narábať.

Informáciu o pôvode môže podnik jasne zverejniť pri vstupe a v interiéri. Nemá povinnosť uvádzať ju v každom jedálnom lístku, ak je riešená ako jeden oznam viditeľný a jasne čitateľný v interiéri. Môže byť riešený aj kreatívnou formou, ak je jasne čitateľný. Pre čo najlepšie porozumenie v slovenčine a angličtine. Aj keď o jazykových mutáciách sa zatiaľ informácie týkajúce zákona nezmieňujú.

Náklady sú tak tvorené ceduľou, alebo oznamom. Tabuľa na kriedu je už dnes bežnou súčasťou bežného podniku. Informácia môže byť súčasťou takzvaného Áčka pred podnikom a zároveň priestoru v podniku. Prípadne riešená nejakou zaujímavou formou s rozpoznateľným grafickým prvkom s textom. Aj jedálne lístky nie je nutné celé vymieňať. Stačí sa len trochu vynájsť. Vkladať do nich list, pripojiť nálepku, či doplnenie, upraviť pravidelný vkládkový list dennej ponuky, alebo len upraviť znenie na zadnom obale.

Stále sa pritom zabúda na fakt, že je aj na samotnej obsluhe, ktorá aj z menej viditeľnej informácie dokáže spraviť viditeľnú. Viditeľnosť totiž podnik môže zvýrazniť tým, že samotná obsluha upozorní svojich zákazníkov na slovenský pôvod. Je však nepravdepodobné, že s rovnakou hrdosťou a zápalom svojich zákazníkov upozorní na to, že kuracie stehná majú poľský pôvod.

Koho nové nariadenie určite nepotešilo?

Nové nariadenie nepochybne najviac vystrašilo reštaurácie a podnikateľov, ktorí sa neboja občasne nakúpiť mäso aj z bielej poľskej dodávky bez chladiacej jednotky. Asi každý v odbore na severnom Slovensku pozná niečo podobné a mnoho podnikateľov na Slovensku pozná aj iné spôsoby. Pre mnohých je otázka prežitia cena.

Siete dodávateľov dnes poznajú ukrajinské a poľské zdroje, ktoré mäso balia na Slovensku. Vykazuje kvality a bolo mu umožnené vstúpiť na náš trh. Aj hovädzie mäso z Argentíny občas vychádza lacnejšie ako to naše. V predajniach bežne nachádzame kuraciu pečeň z Brazílie, alebo inej Juhoamerickej krajiny, keďže nákupné ceny dovoľujú vstúpiť dodávateľom z takejto diaľky až k nám. Uvádzať takýto fakt môžu niektoré podniky brať ako priznávanie k podnikateľskému „nevlastenectvu“.

Jedna z našich najhorších spomienok na gastronómiu sa spája s nemenovanou českou čínskou reštauráciou. Jej zamestnanci nosili kuracie stehná na „holo“ v igelitke nevedno odkiaľ. Ťažko hovoriť o mrazenom mäse, nieto ešte o chladenom. Či o jeho pravidelnom skladovaní na chodbe obytného domu na schodoch nachádzané v debničke a prekryté rozmočeným kartónom. Ešte aj v posledných troch rokoch sme narazili na čínsku reštauráciu známeho mena, ktorá servírovala silne korenené, no výrazne nahnité kuracie mäso. Pri ňom by nejedného zákazníka nepochybne zaujímal pôvod.

Nariadenie môže zlepšiť evidenciu a skladovanie

Vzhľadom na uvádzanie pôvodu na obaloch je možné očakávať do určitej miery aj zlepšenie skladovania mäsa. Niektoré podniky si ho zvykli pre prípad kontroly prebaľovať do iných obalov, ak súčasne kombinujú viac dodávateľov. Zamrazujú rozbalené a už upravené do svojich obalov. Uvádzanie pôvodu mäsa na viditeľných miestach môže spôsobiť sprísnenie prihliadania na fakt uvedený v zmysel tohto nariadenia a jeho súlad s tým, čo je v chladiacich boxoch a mraziakoch v kuchyni. Preto by sa mali podniky, ktoré kombinujú pôvod mäsa, pripraviť na zvýšenú pozornosť pri pôvode a aktualizácii údajov. Už dnes sa hovorí o pokutách, ktoré ľahko nazvať ako likvidačné.