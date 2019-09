P. O. Hviezdoslav sa objaví na 0 eurovej bankovke už 14. septembra

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava svojim návštevníkom už čoskoro ponúkne vlastnú suvenírovú 0 eurovú bankovku s podobizňou významnej slovenskej osobnosti. Novodobý trend medzi cestovateľmi a zberateľmi v podobe suvenírových bankoviek teraz posúva Dolný Kubín do hľadáčika tých, ktorí neváhajú pre doplnenie zbierky merať cestu na sever Slovenska.

V roku 2019 sme si pripomenuli 170. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších literárnych tvorcov a osobnosti kultúry na Slovensku. Pavol Országh Hviezdoslav bol úspešným spisovateľom, básnikom, ale tiež advokátom. Narodil sa vo Vyšnom Kubíne. Prežil profesijne aj umelecky pestrý život, kým miesto jeho posledného odpočinku našiel v Dolnom Kubíne. Jeho meno a tvár sa už v minulosti objavili na niekoľkých platidlách. Azda najznámejšou je dodnes 10 Kčs bankovka podľa návrhu Albína Brunovského, ktorá platila v Československu od roku 1986 až do rozdelenia krajiny. 14. septembra 2019 sa objaví ďalšia nemenej atraktívna bankovka s fotografiou P. O. Hviezdoslava. Hoci nebude mať žiadnu nominálnu hodnotu, je viac než pravdepodobné, že sa stane veľkým lákadlom medzi cestovateľmi a najmä zberateľmi.

P. O. Hviezdoslav opäť na bankovke

Suvenírová 0 eur bankovka vychádza v náklade 5 000 kusov a predajná cena jednej je 3 €. K dispozícii bude záujemcom od 14. septembra v priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavom námestí v Dolnom Kubíne. Autorom tohto návrhu je Jozef Česla, ktorý sa autorsky podpísal pod niekoľkými poštovými známkami pre Slovenskú poštu.

Podobizeň na suvenírovej 0 eur bankovke pochádza z jeho poslednej dekády života. V pozadí nad ním je vyobrazenie Babej hory, ktorá bola inšpiráciou pre prírodné prostredie v jeho diele Hájnikova žena. Práve z tohto diela pochádza aj citát, ktorý napísal samotný autor po dojmoch z prírody v okolí Babej hory. Znie „Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás!“. Citát v závere dopĺňa Hviezdoslavov podpis a text „170. výročie narodenia (1849 – 1921)“. Súčasťou grafiky suvenírovej bankovky, je aj vyobrazenie Hviezdoslavovej hájovne, v ktorej sa odohrával dej a život hlavnej postavy, samotnej hájnikovej ženy. Dnes je budova hájovne zrekonštruovaná a je v nej zriadené múzeum P. O. Hviezdoslavovej “Hájnikovej ženy”, ktoré je súčasťou Oravského múzea.

Vyhotovenie a prednosti 0 eurových bankoviek

Na graficky dokonalých bankovkách je vždy sťažením akejkoľvek práce falšovateľov využívanie ochranných prvkov. Výnimkou v tomto prípade nie sú ani suvenírové bankovky. V úplnom strede za spisovateľovou podobizňou sa nachádza giloš (guilloche). Ide o technicky zložitý vlnovkový obrazec využívaný aj na oficiálnych platidlách a ceninách. Tak ako v prípade predošlých 0 eurových bankoviek, ktoré boli vydané a doteraz ponúkané po celom Slovensku, aj tentoraz zostávajú zachované vlastnosti papiera a ochranných prvkov. Aj vďaka nim koncept 0 eurových bankoviek vďačí za svoju popularitu. Kvalitný bavlnený papier a precízne ochranné prvky sa podobajú takmer vo všetkom na reálne peniaze. Pri výrobe suvenírových bankoviek sú totiž používané materiály a technológie, ako pri skutočných peniazoch. Aj preto vynikajú vysokou kvalitou a je o ne taký záujem. Každá je pritom originálom vďaka sériovému číslovaniu, ktoré je neraz cielene vyhľadávané najnáročnejšími zberateľmi.

V neďalekom Oravskom Podzámku už minulý rok ponúkali mimoriadne úspešnú bankovku venovanú Oravskému hradu. V máji 2019 bola vydaná nová verzia bankovky, ktorá v popularite nijako nezaostávala za prvou sériou. Pôvodný účel suvenírových bankoviek v samotných počiatkoch v rodnom Francúzsku bol zvýšiť záujem o konkrétne turistické ciele prostredníctvom exkluzívnych a atraktívnych suvenírov. Postupne sa záujem o 0 eurové bankovky rozšíril do celej Európy a v súčasnosti siaha aj do Afriky, Ázie a do arabských krajín. Aj napriek vysokému záujmu z radov zberateľov je stále možné hovoriť o zvýšení záujmu aj medzi cestovateľmi. Každé miesto s vlastnou bankovkou sa dostáva na pomyselnú mapu miest nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov.