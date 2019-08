Nová slovenská ferrata Dve veže sa otvára už 14. septembra - ZN.SK

Milovníci prírody a adrenalínu sa čoskoro môžu začať tešiť na novú atrakciu priamo v srdci Liptova. Od 14. septembra bude v obci Liptovské Revúce-Záhorovo otvorená ferrata Dve veže a nový náučný chodník. Slávnostné otvorenie štvrtej slovenskej ferraty bude sprevádzať bohatý program v neďalekom rezorte Gothal Liptovská Osada.

Via ferrata je tzv. zaistená cesta, ktorá je popretkávaná náročnými úsekmi, fixnými lanami či železnými stúpačkami. Keďže ide o cestu v horskom teréne, je potrebné istenie, aby sa zvýšila bezpečnosť prechádzajúcich osôb a ťažší terén bol prístupný aj pre návštevníkov, ktorí nemajú skúsenosti s náročnými horolezeckými výstupmi. Na Slovensku boli doteraz prístupné len tri takéto cesty – v Malej Fatre, Slovenskom raji a v Kremnických vrchoch. Od 14. septembra pribudne prvá liptovská ferrata Dve veže neďaleko obce Liptovské Revúce v oblasti zvanej Záhorovo.

Celodenný program pre celú rodinu

Pri príležitosti slávnostného otvorenia Ferraty Dve veže usporiada rezort Gothal Liptovská Osada vo svojom areáli celodenný športovo-zábavný program pre verejnosť aj ubytovaných hostí, pričom vstupy a všetky atrakcie budú zadarmo.

V sobotu 14. septembra od 10:00 do 17:00 hod. si na svoje prídu dospelí aj deti. Pripravené budú rôzne športové a zábavné aktivity:

súťaže na lezeckej stene vo fitness centre a na mobilnej lezeckej sieti

bungee running (úlohou súťažiacich je dobehnúť v nafukovacej dráhe ďalej ako ich súper a označiť miesto, pričom ich gumové bungee lano ťahá naspäť)

ukážky prvej pomoci a záchranárskej akcie s profesionálmi zo spoločnosti FALCK, ktoré budú prebiehať v areáli Gothalu, ale aj priamo na ferrate

kolotoč, zábava a ďalšie atrakcie pre deti

vystúpenie skupiny Funkiez

minidisco

Pozvaní hostia sa môžu zúčastniť premiérového výstupu na ferratu Dve veže. Zaujímavosti, spojené s ferratou Dve veže, prezradia v diskusii jej autori. Návštevníci eventu určite ocenia chutné špeciálne menu podávané v Kolibe Liptov, ktorá je tiež aktuálnou novinkou v rezorte Gothal.

Rezort Gothal si pre svojich návštevníkov a záujemcov o adrenalínový pobyt spojený s návštevou novej ferraty pripravil aj špeciálny akciový balíček, ktorý bude v ponuke od 14. septembra 2019. Zároveň vám v Gothale na recepcii požičajú ferratový set, ktorým by mal byť vybavený každý návštevník ferraty. Set pozostáva zo sedáka, dvoch karabín, tlmiču pádov, prilby a rukavíc. Ferratový výstup sa odporúča absolvovať v obuvi s Vibram podrážkou. V prípade, že s ferratami ešte nemáte skúsenosť, Gothal vám bez problémov zabezpečí sprievodcu.

Adrenalín aj relax v krásnej liptovskej prírode

Ferrata Dve veže je iba štvrtou ferratou na Slovensku, leží v nadmorskej výške približne 800 m.n.m. a prevýšenie jednotlivých úsekov predstavuje od 20 m do 70 m. Pozostáva z troch skalných veží vápencového pôvodu. Dve väčšie, dominantné veže sú prepojené lanovými mostami. Ferrata ponúka tri trasy s rôznymi stupňami obťažnosti – B, C, a D.

Trasa B sa vyznačuje miernou obťažnosťou a znamená strmší terén s občasnými exponovanými pasážami a zlými stupmi. Bez istenia by zodpovedala horolezeckému terénu stupňa obťažnosti II/III. Ferratový set tu budú potrebovať začiatočníci a deti.

Trasu C tvoria príkre až kolmé steny, čo by bez dodatočného istenia zodpovedalo horolezeckému terénu stupňa obťažnosti III/IV. Jej absolvovanie si vyžaduje určitú silu v rukách. Prevažná časť trasy, väčšinou exponovanej cesty, je vybavená umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky). Set na ferraty s prilbou je tu nutný aj pre skúsených vysokohorských turistov, deti a začiatočníci by mali byť dodatočne istení lanom a na trasu sa vybrať len so skúseným spoločníkom.

Trasu D tvorí veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až previsnuté partie. Väčšinou sú veľmi exponované a istenie je často realizované len pomocou oceľového lana. Trasu tvoria dlhé, kolmé až previsnuté pasáže, pričom je potrebná značná sila v rukách, dobrá technika a tréning. Nutný je set na ferraty (horolezecké topánky a prilba). Výstup je spojený s lezením ľahších úsekov (stupeň obťažnosti I/II.) bez zaistenia, preto nie je vhodná pre začiatočníkov a menej skúsených.

Súčasťou ferraty je aj turistický chodník s informačnými panelmi, plný zaujímavostí o miestnej faune a flóre, lesníctve, ako aj o pohybe na ferrate. Výstup na ferratu ponúka okrem adrenalínu aj vizuálny zážitok v podobe nádherných výhľadov na okolité vrchy Nízkych Tatier (Končitá, Malý Zvolen, Čierna Hora), Veľkej Fatry (Krížna, Frčkov) a tiež na Národné parky Veľká Fatra a Nízke Tatry, oddelené riekou Revúca.

Po námahe dobre padne zrelaxovať sa vo Vodnom svete a wellnesse rezortu Gothal. Únavu uvoľníte sa v relaxačnom bazéne s príjemnou 35-stupňovou vodou. Komu po ferrate ešte ostane energia, môže si zaplávať v 25-metrovom plaveckom bazéne. Dokonalú bodku za náročným dňom dá návšteva fínskej či parnej sauny alebo floating v bazéne so slanou vodou z Mŕtveho mora.

Ferrata Dve veže vznikla aj vďaka rezortu Gothal Liptovská Osada, ktorý je partnerom prevádzkovateľa ferraty – Občianskeho združenia Dve veže. „Rezort Gothal Liptovská Osada sa rozhodol zapojiť sa do tohto projektu s cieľom podporiť aktívne využívanie voľného času v prírode, využiť naplno potenciál, ktorý ponúka okolitá nádherná príroda, zvýšiť atraktivitu regiónu pre turistov a návštevníkov, a tak podporiť cestovný ruch v regióne. Sme presvedčení, že náučný turistický chodník a ferrata Dve veže pomôže v rozvoji cestovného ruchu a takisto k zvýšeniu povedomia nielen turistickej verejnosti o biodiverzite miestneho horstva a ochrane prírody, a tak naučiť ľudí viac o prírode a jej ochrane. Via ferrata je v zahraničí bežnou a obľúbenou formou horskej turistiky pre tých, ktorí chcú na horách zažiť o niečo viac adrenalínu. Na Slovensku boli zatiaľ k dispozícií len tri oficiálne via ferraty. Práve v našom regióne tento typ turistickej cesty doposiaľ chýbal, preto sme sa rozhodli participovať na vybudovaní štvrtej ferraty práve na Liptove,“ uviedol výkonný riaditeľ rezortu Gothal Ing. Michal Galica.

Všetky bližšie informácie o ferrate Dve veže nájdete na www.gothal.sk.