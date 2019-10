Inšpirácie v podobe masívneho nábytku: zariaďte si interiér podľa seba

Zariaďovanie novostavby má svoje nesporné výhody. Ako jednu z najväčších predností vnímam možnosť všetko naplánovať, premyslieť a zrealizovať podľa seba. Žiadne staré priečky alebo stavebné prekážky, ktoré by vás brzdili. Veľká sloboda so sebou ale prináša veľkú zodpovednosť. Inšpirujte sa jesenným výberom inšpirácií pre váš nový domov.

Zdroj: Indickynabytok.sk

Držať sa módnych výstrelkov nemusí znamenať správny krok

Dnes je trend nastavený tak, že sa vraciam k prirodzenosti. Na stavbu sa používajú prírodné materiály (napr. drevo alebo kameň), o ktorých môžeme povedať, že sú nadčasové. Zároveň sa často stretneme s kombináciou vyššie spomínaných materiálov a skla. Táto kombinácia sa pomaly stáva novým štandardom. Na druhej strane, ak sa necháte zvalcovať niektorým z aktuálnych trendov, môže sa ľahko stať, že o pár rokov vyjde z módy a vy budete musieť opäť obmieňať interiér.

Zdroj: bigstockphoto.com

Investujte do kvality

Ak kupujete byt alebo staviate dom s tým, že plánujete dlhodobé bývanie, nie len prechodný pobyt na pár rokov, oplatí sa investovať najmä do vecí, ktoré tak skoro nebudete meniť. Odporúčame pri stavbe použiť kvalitné materiály, vybrať dizajnovo aj farebne zladené okná. Investovať sa oplatí aj do dlážky. Nábytok, ako napr. sedačka či koberec vieme jednoducho nahradiť modernejším kúskom, ale aj v oblasti nábytku prichádza do módy trend trvácnych kúskov.

Interiér stačí vyberať raz za život

Ako sme spomínali, drevo rozhodne patrí medzi nadčasové materiály. Používalo sa pred stovky rokov pred nami a s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte dlho používať bude. Nábytok z dreveného masívu prináša omnoho viac benefitov, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jedným z atribútov, ktoré si mnoho ľudí uvedomí až potom, čo si nábytok donesie domov, je vôňa dreva. Celková atmosféra, ktorú vám masívny nábytok dokáže vniesť do domácnosti, je neuveriteľná. Klasický nábytok z dreva máva problémy so štiepením a praskaním, ale masívne drevo sa opracováva až po osušení, vďaka čomu sa neštiepi. Veľkým plusom je aj jeho vysoká odolnosť voči poškodeniu. Drevo sa ošetruje klasickým lakom na drevo alebo impregnuje včelím voskom.

Zdroj: bigstockphoto.com

Stále v trende a nadčasové zároveň

Výrobky z masívneho dreva sú absolútne ekologické. Drevo ponúka unikátnu možnosť prispôsobenia interiéru vašim potrebám a predstavám. Nebojte sa myslieť odvážne, drevený nábytok vkusne dopĺňa rôzne typy interiérov. Či už si vyberiete komodu z masívu do spálne, alebo masívny stôl do kuchyne alebo obývačky, stále pôjde o neprehliadnuteľný kus nábytku.

Zdroj: Indickynabytok.sk

Na čo si dať pri masíve pozor?

Každá minca má dve strany a inak tomu nie je ani pri masíve. Ak sa rozhodnete pre svetlejšie druhy dreva, časom vám môžu zožltnúť. Nie je to žiadna vada – ide o prirodzený proces strácania pigmentu. Ak by ste tomu chceli zabrániť, jednou z možností je lak na drevo. Ten dodá drevu lesk a vkusne ho oživí. Nebojte sa však nechať drevo žiť svojim životom, je to krajšie a prirodzenejšie, ako ho umelo udržovať v “dokonalom” stave.