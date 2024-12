Vinice v Škandinávii a produkcia vína boli kedysi nepredstaviteľné

Vinice v Škandinávii sú čoraz zaujímavejším javom, ktorý bol kedysi nepredstaviteľný. Vďaka klimatickým zmenám, najmä otepľovaniu, sa v krajinách ako Dánsko, Švédsko a Nórsko začína dariť pestovaniu viniča. Tradične tieto krajiny nemali vhodné podmienky na pestovanie hrozna na produkciu vína kvôli chladnému a krátkemu vegetačnému obdobiu. Celé stáročia tak musel prebiehať dovoz hotového spracovaného hrozna v podobe vína, v sudoch. po veľmi dlhý čas bolo jediné víno to, ktoré bolo dovezené z južnejších krajín. Avšak zmeny v teplotách a technologický pokrok umožnili experimentovanie s odolnými odrodami viniča. Ak vás dnes v Škandinávii ponúknu svojim vlastným vypestovaným hroznom a vínom, nepohrdnite. Nejde ani o vtip a ani o trik, ale niečo, čo tvorí súčasnú lokálnu gastronómiu, dáva prácu ľuďom a vytvára príležitosť do budúcna.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy