Roy Lichtenstein, druhý muž amerického popartu, “based on comics”

Meno Roy Lichtenstein je známe najmä v umeleckej sfére. Keď sa povie americký pop-art, každý si spomenie najmä na Andyho Warhola, ktorý sa stal ikonou. Najmä pre Slovákov je táto naša slovenská krv najviac známa. Druhou, hoci z iných uhlov pohľadu prvou osobnosťou amerického popartu, Roy Fox Lichtenstein preslávil svoje meno najmä v spojitosti s komixami. Tie totiž zažili svoj veľký boom po II. svetovej vojne a práve to je obdobie, kedy sa mohol Roy realizovať.

Foto: Roy Lichtenstein, wikimedia

Začínal v 50-tych rokoch ako grafik pre komerčné spoločnosti, no venoval sa aj reprodukciám obrazov. Od roku 1961 sa začal venovať naplno komiksovému štýlu, ktorý bol už nejaký čas populárny. Pod jeho rukami vznikali obrazy, ktoré neboli tlačené na novinový papier no i tak sa tento prvok pokúšal napodobniť vzorom bodiek a nedokonalostí, ktoré boli charakteristické práve pre komixové grafiky tlačené v novinách.

Umenie inšpirované komiksom

Jeho umenie je ešte viac zdôraznené faktom, že ide o veľké obrazy. Tie zachytávali známe osobnosti, ale aj fiktívne postavy v rôznych pózach. Nevynechával ani typické prvky komiksovej grafiky ako bubliny s textom, veľké výrazné nápisy vo výkričnej grafike, pri úderoch päsťou, či výstreloch. Dôraz kládol na emócie a výraz tváre, ktorý bolo možné zachytiť najmä pomocou očí a úst. Jeho diela a reprodukcie sú populárne dodnes a spôsob, akým tvoril inšpiruje aj súčasných umelcov. Spolu s Andym Warholom majú na svedomí drvivú väčšinu všeobecne známych pop-art umeleckých diel vo svete. V jeho komiksovej tvorbe prevládajú blondínky viac ako ženy s inými farbami vlasov.

Foto: Pohľad do Googlu, ak hľadáte meno autora

Druhý najdrahší obraz, ktorý sa predal a pochádzal od Lichtensteina – dielo Sleeping Girl (1964), predala aukčná sieň Sotheby´s v roku 2012 za necelých 45 miliónov dolárov. Tým najdrahším dielom bol obraz s názvom Masterpiece predaný v januári 2017 za 165 miliónov dolárov.

Čisto autorovi, jeho živote a dielam je venovaná aj nová kniha z vydavateľstva Assouline. Podrobne prechádza jeho tvorbu a obsahuje množstvo nikdy nepublikovaných fotografií z pozadia výroby, hotové diela a fakty. Kniha vychádza len v angličtina a jej cena je rovnako tak vyššia, než býva pri knihách bežné. Vydavateľstvo Assouline ju zaraďuje medzi širokú sériu drahších kníh, ktorých materiálové vyhotovenie a veľkosť chcú vystihnúť detaily aj význam popisovanej témy. veľkosť knihy pri veľkosti Royových diel má určite význam.

Kniha je v ponuke len na https://www.luxusnakniznica.sk/, prípadne u zahraničných predajcov.

Roy Lichtenstein a v krátkosti o jeho živote

Roy Fox Lichtenstein sa narodil 27. októbra 1923 na Manhattane v New Yorku.

Jeho život bol spätý s Manhattanom, aj ho neustále ovplyvňovaný. Narodil sa do rodiny židovského realitného obchodníka. jeho koníčkom bola grafika už počas základnej a strednej školy. Ďalším koníčkom bol jazz, čo ovplyvnilo aj jeho tvorbu, kedy sa na obrazoch objavovali práve hudobníci a hudobné nástroje. Študoval na Univerzite v štáte Ohio. Na čas kvôli II. svetovej vojne prerušil štúdium a absolvoval základnú vojenčinu, pričom dostal aj pilotný výcvik. Nebol nasadený do boja a vzhľadom na ochorenie a smrť svojho otca sa mohol vyzliecť z uniformy a vrátiť k štúdiu umenia. Jeho prvá výstava bola v roku 1951 a krátko potom sa na čas odsťahoval do Clevelandu. V roku 1957 sa opäť vrátil a o rok neskôr učil na Newyorskej štátnej univerzite Oswego. V roku 1960 učil na univerzite Rutgers. Od tohto obdobia sa pomaly dostáva k popartu. Postupne sa jeho práce dostávali do rôznych galérií a médií, venovali sa mu fotografi, ďalší umelci a stával sa čoraz väčšou inšpiráciou pre svojich žiakov, ako aj kolegov.

Tým, že bol vo svojom rodisku, na Manhattane, bol v strede umeleckého diania, v kontaktoch s ďalšími umelcami, galériami, v stredobode záujmu firiem, veľkých spoločností, ale aj ľudí, ktorí nakupovali a šírili umenie ďalej. Od roku 1964 sa venoval aj sochárstvu.

Zomrel na zápal pľúc 29. septembra 1997, opäť v New Yorku na Manhattane.