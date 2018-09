Nechávate dieťa hrať na mobile a sledovať Youtube? Na toto pozor!

Youtube sa javí ako neškodný informačný kanál. Televízne rozprávky, detské pesničky a rôzne detské relácie nám neraz sú nástrojom, ako zamestnať pozornosť detí, kým chcete odšoférovať zo škôlky domov bez kriku, alebo len nakŕmiť jedno dieťa, kým druhé aspoň na chvíľu prestane s vylomeninami. Nejeden rodič však už objavil nedokonalosť Youtube aplikácie a zradnosť reklám, ktoré sa na ňu dostávajú. Buďte preto v strehu a sledujte, čo dieťa sleduje, ako aj to, na čo kliká.

Videá na želanie ako hrozba

V reklamnom priestore Youtube sa už dlhodobo objavuje reklama na službu známu ako Videá na želanie. Reálne v nej žiadne videá na želanie nenájdete. Hoci na Youtube ich máte bezplatné, je priam až absurdné, že niekto vám ponúkne platenú službu a takzvané sľúbené videá na želanie majú len vo svojom slogane. Vy si reálne žiadne videá neželáte, no i tak sa vám podarí kliknutím na reklamu automaticky prihlásiť do rozhrania SMS správ a k tomu stačí jasné zelené tlačidlo pre ODOSLAŤ, ktoré pre detskú pozornosť pôsobí najvýraznejšie.

Ani sa nenazdáte a po kliknutí na reklamu a otvorení SMS rozhrania na mobile už vaše dieťa v priebehu pár sekúnd posiela prihlasovaciu SMS, ktorá aktivuje posielanie platených správ. Z vášho kreditu tak čoskoro začnú odchádzať peniažky za službu, ktorú ste ani nepotrebovali. Ide pritom o prípady tých, ktorí si mysleli, že sa im nič také určite nestane. Reklama si nevyberá, zobrazí sa komukoľvek. Stačí klik na reklamu, klik na otvorenú stránku, napríklad v zbrklej snahe ju vypnúť a otvára sa SMS rozhranie s rovno vyplnenou aktivačnou SMS.

POZNÁMKA: rovnako sa môže správať aj iná služba. Očividne nie je komplikované nastaviť, aby sa po kliknutí rovno predpísala predpripravená SMS, ktorú stačí odoslať. Nie ste to vy, čo SMS vypíše a nastaví. Sú to oni, pomocou vyvolávacieho scriptu. Samotné odoslanie ale už prebieha priamo úkonom na vašej strane. Hoci možno omylom, či v zmútku.

Prvá pomoc, ak sa tak stalo

S podobným problémom žiaľ máme skúsenosti, podobne, ako aj iní rodičia malých detí. Zarážajúce je, že reklama sa objavuje aj pod videami ako Fíha Tralala, Spievankovo, Baby Shark, MotherGooseClub a ďalšie, pri ktorých očakávate bezpečné a pokojné prostredie za sprievodu hudby a textov pre deti. Nie. Reklamný priestor pod videom pokojne vyplní reklama, na ktorú aj nepozorný rodič, ak klikne a nechtiac klikne ešte raz, je len krôčik od problému. Priam až neuveriteľná jednoduchosť, žiadna spojitosť s obsahom, nebezpečný až zbytočný obsah a platené SMS doslova za nič, čo by vás mohlo akokoľvek obohatiť, je vhodné čo najrýchlejšie deaktivovať.

Zastavenie SMS, ktoré sú v spojitosti so službou nazývanou „Videá na želanie“ je možné zaslaním SMS v tvare STOP VOD na číslo 7775. Cena jednej prijatej, nie vami odoslanej SMS, je 2 EURÁ. Je preto vhodné zastaviť posielanie SMS čo najrýchlejšie, od odoslania registračnej SMS. Spozorovať, že ste boli prihlásení do spoplatnených SMS, môžete úbytkom kreditu, alebo vďaka podivným SMSkám prijatým do schránky. Zarážajúci je však aj obsah na stránkach, ktoré sa tejto služby týkajú. V prvom rade zobrazujú, že vám ponúknu zaujímavý obsah, ale samé sa hrajú na to, že sa video načíta. Reálne v nich žiadne video nie je, len tento pokus neskôr zobrazí registračný kód.

Pochopiteľne, ani tentoraz v rámci slovenskej legislatívy a právomocí úradov, nenájdete odpoveď, či je vôbec niečo také možné a dokedy sa budú kompetentní len prizerať. Sú to drobnosti, ktorým sa darí, pretože ich nikto nerieši. Neexistuje žiadna demonštrácia, pochod, ani iniciatíva, ktorá by mohla upriamiť pozornosť na ustavičné pokusy a zavádzania cez internet a moderné technológie. Niečo takéto ale ťažko považovať za férové voči ľuďom, ak k prihláseniu prichádza tak ľahko bez toho, aby prihlasovateľ vôbec vedel ešte čítať.

Možnosť blokovania a ochrany telefónu

Informovali sme sa u mobilného operátora Telekom, aké sú možnosti ochrany používateľa pred podobnými službami. Telefónne číslo je možné zo strany operátora blokovať pre akékoľvek SMS správy spoplatnené, čo by sa však týkalo aj hlasovania do súťaží a kúpy lístkov na dopravu, či iných služieb, ktoré bežne v rámci SMS používame.

Systém Android však umožňuje stiahnuť si niekoľko rôznych aplikácií, z ktorých si vyberiete už sami. Každá z nasledujúcich aplikácií umožňuje blokovať SMS, prípadne profilovať to, čo deti môžu, alebo nemôžu spúšťať na vašom telefóne. Je naozaj vhodné zabezpečiť si telefón pred takýmito pochybnými praktikami a nepozornosťou detí. Tie nemajú skúsenosti a nie vždy majú schopnosť odhadnúť následky dvoch či troch klikov. Aplikácie, ktoré môžu stáť za vašu pozornosť, sú napríklad: