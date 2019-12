Kamery v Brazílii zachytili trojicu najhorších zlodejov, akých ste kedy videli

Ak počujete o krádeži, zväčša čakáte nejaký plán a strategické rozmiestnenie páchateľov, rozdelenie úloh a jasný cieľ. V prípade trojice mladíkov z Brazílie ale môžeme pochybovať o všetkom. Pokojne aj o zdraví niektorých z nich. Pri pohľade na nich sa zaručene zabavíte. Video zachytili kamery len pred pár dňami a ihneď sa stalo virálnym.

Pat a Mat… a Brat

Tak tomu sa povie obratnosť. Kým jeden zaparkoval priamo do pohľadu bezpečnostnej kamery, iní sa ihneď rozpŕchli dávať pozor. Rozbitie výkladu nebolo ničím ľahkým, no len čo sa to jednému z nich podarilo, zrejme ho príliš zaslepil adrenalín. Oblý televízor, zrejme Samsung, sa rozhodol zobrať domov. Bez pohľadu dozadu a overenia si spôsobu uchytenia, začal kmásať celý prístroj zo steny. Uchytenie na kovovej konzole mu však robilo ťažkosti. Veľmi rýchlo prišiel na scénu kolega, teda aspoň sa pokúšam veľmi rýchlo… Silná sklenená výplň ho vrátila na chodník. Tretí zatiaľ múdro zostával vonku s pootvoreným kufrom. Vo vnútri ešte chvíľu trvalo, než mladíkom došlo, že televízor stihli poškodiť a v momente, keď už bolo poškodenie displeja isté, múdro celý lup vzdali a zobrali nohy na plecia. Ak nedokázali nič, potom aspoň pobaviť azda už celý svet.