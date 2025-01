Gigantizmus: choroba „obrích“ ľudí, stopy v histórii a kultúre

V minulosti boli ľudia s gigantizmom považovaní za „zázraky prírody“ alebo „obrov“. Pre svoje neobvyklé rozmery čelili stigmatizácii, povier a často končili na okraji spoločnosti. Niektorí z nich boli dokonca predávaní do ľudských cirkusov, kde ich prezentovali ako atrakcie. Tieto „ľudské cirkusy“ boli obľúbenou zábavou 19. a začiatku 20. storočia, no z pohľadu dnešnej etiky predstavujú smutnú kapitolu histórie.

Gigantizmus je najčastejšie spôsobený nádorom hypofýzy, malej žľazy umiestnenej v mozgu, ktorá kontroluje produkciu rastového hormónu. Tento nádor je zvyčajne benígny (nezhubný), no spôsobuje, že hypofýza produkuje nadmerné množstvo hormónu. To vedie k neobvykle rýchlemu rastu kostí a mäkkých tkanív. Ochorenie môže byť spojené aj s genetickými faktormi, ako je napríklad McCune-Albrightov syndróm. Alebo genetická predispozícia na familiárnu izolovanú akromegáliu, ktorá môže gigantizmus sprevádzať.

Už sme takých ľudí videli na fotografiách a v dokumentárnych filmoch. Videli sme na nich, že sa usmievali, no v skutočnosti trpia fyzicky aj psychicky. Ľudia, ktorí vyrastú do extrémnych veľkostí, akoby ich organizmus nevedel, kedy prestať a tým sa deformuje. Gigantizmus je zriedkavé endokrinné ochorenie, ktoré spôsobuje abnormálny rast tela v dôsledku nadmernej produkcie rastového hormónu. Najčastejšie sa objavuje v detstve alebo v období dospievania, kedy ešte nie sú uzavreté rastové platničky kostí. Toto ochorenie má významný vplyv nielen na fyzické zdravie, ale aj na spoločenské postavenie postihnutých, ktorí často čelia diskriminácii a predsudkom. Akákoľvek liečba a pokusy o zastavenie je finančne nákladná, rovnako ako život takto postihnutého človeka. Človek s bežným vzrastom si nedokáže predstaviť, ako náročné je prežitie jediného dňa s obrovskými rukami, telom a aj to, ako ťažké je sa čo i len obuť a presunúť inam.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy