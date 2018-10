Mladík vyliezol na 100 metrový starý komín. Aký je parkour vo svete?

Chcete zažiť adrenalín bez toho, aby ste opustili klávesnicu a obrazovku vlastného počítača? Zaručene vám ukážeme niečo, vďaka čomu nebudete určite pokojne sedieť.

Extrémny parkour, alebo záľuba v šplhaní na nebezpečné miesta, už vo svete stáli život nejedného mladého človeka. Občas si stačí pozrieť video a niečo z toho, čo zažíva samotný autor záberov sa ľahko prenesie aj k vám. Kto to nezažil, nedokáže pochopiť, čo to znamená. Pocity v ktorých sa miesi strach, adrenalín a ešte všeličo iné, ťažko rozpoznateľné, jednoducho pôsobia ako droga. Nedosiahnuteľné miesto je ako výzva, ktorá musí byť prekonaná. Pohybovať sa niekde na hrane bez akéhokoľvek istenia chce aj určitú dávku šialenstva.

Mladý Čech to riskol bez istenia

Za odvážnymi mladými netreba chodiť ďaleko. Niekoľko je ich aj na Slovensku, prípadne v Čechách. Tak ako mladík na tomto videu, ktorý bez istenia vyliezol na nezabezpečený komín vysoký sto metrov. Pri poveternostných podmienkach a zanedbaní samotnej stavby je až zázrak, že sa o celej jeho výške jednotlivé schody nepoddali vlhkosti a aj stavba samotná neuvoľnila nič z tehál na úplnom vrchole vystavenom dažďu a vetru najviac.

Video, ktoré patrí medzi trendové a teda momentálne na Youtube úspešné, vzniklo len nedávno. Ako to už býva, všetko populárne je dnes viac menej reklamou. Aj v tomto prípade je záver videa jednoducho zneužitý na propagáciu.

Extrémny parkour vo svete

Vo svete posiatom výskovými stavbami a mrakodrapmi nájdeme veľké množstvo ešte viac odvážnejších a šialených mladých ľudí. Pozrite sa so zatajeným dychom, čo dokáže odvaha a priveľmi veľká sebadôvera. No čo, zvládate to pri plnom vedomí sledovať bez zdvihnutia zo stoličky?