5 pravidiel dokonalého osvetlenia. Poznáte ich? - ZN.SK

Dni sú čoraz kratšie a večery dlhšie. To kladie zvýšené nároky na osvetlenie domácnosti. Moderné osvetlenie kladie dôraz na bezchybnú funkčnosť, skvelý dizajn, úspornosť a pohodlnosť pri používaní. Ako tieto veci dosiahnuť?

Používajte viacero svetelných zdrojov

Časy jednej žiarovky osvetľujúcej celú miestnosť sú dávno za nami. Jeden zdroj svetla nevyhnutne zapríčiňoval vytváranie tieňov v kútoch a eliminoval možnosť nastaviť si také osvetlenie, aké v daný moment potrebujete. Optimálnym riešením je teda rozvrstvenie osvetlenia – centrálne stropné svietidlo nestratilo svoje opodstatnenie, malo by však byť doplnené aj inými zdrojmi – stolnou alebo stojacou lampou, prípadne doplnkovým osvetlením v podobe svietnika, sviečky alebo dekoračnej lampy.

Vyberte si správnu farbu osvetlenia

Mnoho ľudí sa pri umelom osvetlení necíti komfortne. Prečo? Pretože okrem intenzity osvetlenia a dizajnu svetelného zdroja musíme brať do úvahy aj farbu osvetlenia. Teplejšie farby vám spríjemnia večer strávený pri vínku a knižke, naopak, chladnejšie svetlo sa vám zíde pri práci a činnostiach, na ktoré sa potrebujete sústrediť. S tým súvisí aj aj téma lampových tienidiel. Najmä stojacie lampy sú ako stvorené na rôzne experimenty s tienidlami – nebojte sa rôznych tvarov, veľkostí, materiálov a farieb.

Investujte do úsporných žiaroviek

Úspora je v súčasnosti horúcou témou a hoci sa to nezdá, aj osvetlenie vie na vašom účte za elektrinu urobiť pekný rozdiel. Ak chcete na osvetlení ušetriť, nemusíte nevyhnutne vysedávať pri sviečkach. Radšej investujte do kvalitných úsporných žiaroviek. LED žiarovky vydržia extrémne dlho a ich spotreba je taká nízka, že čoskoro sa vám vynaložené náklady vrátia, a vy môžete svoj domov osvetľovať bez výčitiek svedomia.

Pohrajte sa s inteligentným osvetlením

Ešte o krok ďalej ako úsporné žiarovky je systém inteligentného osvetlenia. Ak sa chcete naozaj cítiť ako v 21. storočí, je najvyšší čas niečo podobné vyskúšať. S najväčšou pravdepodobnosťou si inteligentné osvetlenie ihneď zamilujete. Neuveriteľne totiž spohodlní a zjednoduší váš život. Nehovoriac o tom, že už nebudete musieť myslieť na to, či ste náhodou nenechali doma svietiť. Inteligentné osvetlenie tento problém nepozná.

Myslite na bezpečnosť

Celý osvetľovací systém by mal nielen skvele vyzerať, ale hlavne by mal byť kvalitne prevedený. To znamená, že všetky elektrické rozvody, zásuvky, vodiče, lustre, žiarovky a lampy by mali byť kvalitné, bez porúch a bez známok poškodenia. Nedbalo umiestnený kábel od stojacej lampy, uvoľnená elektrická zásuvka, nedostatočne zatiahnutá žiarovka, neopatrne upevnené nástenné svietidlo… to všetko sú základné chyby, ktoré môžu viesť k zbytočne drahým výdavkom, v horšom prípade k ujme na zdraví. Myslite preto nielen na to, ako vaše osvetlenie vyzerá, ale aj na to, aké v skutočnosti je.

Tip na záver: Ak sa viac momentálne pohybujete v Čechách, objednajte si svoje dokonalé osvetlenie priamo z českej verzie eshopu.