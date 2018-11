Medzinárodný filmový festival inšpiruje i pomáha. MFF Bratislava už po 20.

20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorý sa uskutoční od 29. novembra do 2. decembra 2018, opäť prináša svojim divákom širokospektrálnu rozmanitosť. V rámci svojho programu predstaví filmy uznávaných tvorcov ako Steve McQueen, Julian Schnabel, Vitaly Mansky, či Claire Denis v hlavných úlohách s oceňovanými hercami ako Willem Dafoe, Robert Redford, Mads Mikkelsen, alebo Martin Huba, no prinesie taktiež debuty doposiaľ málo známych autorov. Zároveň verejnosti priblíži aktuálnu študentskú tvorbu vďaka výberu filmov z VŠMU, predstaví novú vianočnú rozprávku Mimi a Líza: Záhada vianočného svetla, pričom výťažok z jej premietania poputuje Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, a súčasťou programu sú aj diskusie. Spoločným menovateľom všetkých je kvalita.

Festivaloví návštevníci si budú môcť pozrieť biografický film amerického režiséra Juliana Schnabela

Pri bráne večnosti (At Eternity’s Gate, 2018). Je pohľadom na posledné, temné roky života maliara Vincenta van Gogha, ktoré strávil v Arles a Auvers-sur-Oise vo Francúzsku. Hlavnú postavu stvárňuje Willem Dafoe, ktorý si za dôveryhodne zahranú rolu umelca s náročnými psychickými problémami na tohoročnom festivale v Benátkach prebral cenu za najlepší mužský herecký výkon. Tešiť sa však môžu aj fanúšikovia Madsa Mikkelsena, Mathieua Almarica, Ruperta Frienda, Oscara Isaaca, Louisa Garrela a ďalších. Režiséra filmu si diváci môžu pamätať i vďaka predchádzajúcim filmom ako Skafander a motýľ (Le scaphandre et le papillon, 2007), za ktorý získal ocenenie pre najlepšieho režiséra na MFF Cannes, Než sa zotmie (Before Night Falls, 2000) alebo Basquiat (1996).

Okrem kvalitných filmov si návštevníci festivalu budú môcť užiť aj tohoročný sprievodný program. Hneď v prvý deň festivalu, 29.11. o 20:00 sa v Bohéma Bare uskutoční diskusia „Išla som len po mandarínky…ale v Bohéme bola párty s diskusiou“. MFF Bratislava v spolupráci s online filmovým magazínom Kinečko spolu pripravujú „otváraciu“ párty, ktorej súčasťou bude aj diskusia o problematike ženského pohľadu – v spoločnosti, v živote, ale aj v kinematografii. Povedie ju šéfredaktorka Kinečka Eva Krížiková, ktorá si do debaty prizvala filmové profesionálky, strihačku Janu Vlčkovú, kameramanku Radku Šišulákovú a scenáristku Barboru Námerovú. Spolu posúdia, či ešte i dnes stoja ženskosť a mužskosť v kinematografii na opačných brehoch rieky.

Témou aj eokológia

MFF Bratislava spolupracuje aj so Slovenskou filmovou agentúrou (SFA). Pre filmových profesionálov pripravili panel prednášok a diskusií na tému Green Screen – ekologizácia audiovizuálneho priemyslu. Ich cieľom je priniesť verejnosti informácie o možnostiach zmien v oblasti audiovizuálneho priemyslu a motivovať filmových tvorcov k zavedeniu ekologických postupov do produkcie audiovizuálnych diel. Prednášať bude Tim Wagendorp, koordinátor trvalej udržateľnosti Flámskeho audiovizuálneho fondu. Okrem neho sa návštevníci môžu stretnúť aj s Pavlom Ballom, zoológom z TANAPu, ktorý odprezentuje tému Komu patrí obloha v Tatrách?, ale aj s Jopy Hečkom zo spoločnosti Skyeye, prezentujúcim skúsenosti z natáčaní dynamických záberov z vtáčej perspektívy do filmov (napr. Čiara, Kandidát, Anjel Pána, Tlmočník a i.), seriálov (napr. Tajné životy, Marco Polo, Búrlivé víno a i.) a reklamných spotov. Svoje skúsenosti predostrie a na úskalia tejto práce upozorní v rámci prednášky Využitie dronov pre filmové účely.

Mimi a Líza je hitom v knižnej podobe, avšak aj ako animovaný film

Snaha pomáhať ľudí spája. Pod týmto heslom sa počas MFF Bratislava uskutoční aj charitatívna projekcia, v rámci ktorej sa premietne rozprávka slovenských animátoriek Kataríny Kerekesovej a Ivany Šebestovej určená (nielen) pre deti Mimi a Líza: Záhada vianočného svetla. Rodičia i deti dvojicu kamarátok poznajú už od roku 2013, kedy RTVS začala vysielať seriál Mimi a Líza, príbehy nevidomej Mimi a jej šibalskej kamarátky Lízy. Ten následne zaznamenal úspech po celom svete – v Brazílii, Kanade, Číne, Hong Kongu, Belgicku, Česku, ale aj vo Francúzsku, odkiaľ prišiel popud, aby autorky seriálu vytvorili o nerozlučnom priateľstve a nezištnej pomoci film s vianočnou tematikou. A tak si tento krát Mimi a Líza pocestujú v čase, aby sviatky – spájajúce sa s množstvom svetiel – neostali v tme. Vstupným návštevníci podporia verejnú zbierku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela pastelka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Projekcia sa uskutoční 2. decembra 2018 o 13:30 v bratislavskom kine Mladosť.

Pásmo Študentské filmy: VŠMU Bratislava budú tento rok reprezentovať snímky mladých tvorcov: Výlet Daniela Riháka, Extrakce Kateřiny Hroníkovej, Vampire Sushi Jakuba Chebana, Mareka Fischera a Michaely Hoškovej, Journey Mareka Jasaňa a Terapia cestou Michala Baráneka. V priebehu necelej hodiny a pol sa tak diváci budú môcť zoznámiť so súčasnými pohľadmi študentov VŠMU na svet.

Medzinárodný filmový festival Bratislava vznikol v roku 1999 a každoročne vytvára priestor pre stretnutia širokej diváckej verejnosti, kinofilov a filmových profesionálov zo Slovenska i zahraničia. Od svojho vzniku rozvíja identitu festivalu mladého filmu – podujatia s ambíciou objavovať nové mená súčasnej kinematografie, ktoré sú na najlepšej ceste stať sa jej budúcimi hviezdami.

