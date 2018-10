Pri čistení Štrbského plesa našli tomahawk Gojka Mitiča. Čo s ním? - Tatry

Čistenie Štrbského plesa, prípadne ďalších plies každý rok nám dokazuje niekoľko vecí. V prvom rade fakt, že vôbec čistiť tieto miesta nutné je pre neustále pretrvávanie rovnakého správania ľudí, no rovnako tak je akousi tradíciou, ktorá vždy prináša záujem ľudí a médií. Takmer s pravidelnosťou totiž táto činnosť prináša aj nejaké tie zaujímavosti. Keďže nikdy nemožno očakávať stopercentné vyčistenie, každý ročník čistiacich prác môže naraziť na odpad odhodený pred mnohými rokmi.

Foto: Facebook Štátne lesy TANAPu

Jeden z najčerstvejších nálezov z dna Štrbského plesa už však nie je odpadom v pravom slova zmysle. Práve naopak. Môže ísť o cenný „poklad“.

Tomahawk Gojka Mitiča

Pri nakrúcaní filmu Náčelník Veľký Had, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu slávny herec Gojko Mitič, sa filmová rekvizita, kovový a veľmi dobre zachovaný tomahawk s výrezom v tvare mesiaca, stratil vo vode a možno nikdy nikto nečakal, že sa opäť objaví na svetle sveta a s ešte takou pozornosťou.

Čistiace práce pod taktovkou Štátnych lesov TANAPU získali úlovok, o ktorom sa môže iným miestam a filmárskym lokalitám len snívať. Keďže filmári svoje lokácie vždy rušia a odstraňujú, strácame veľa krát zaujímavé objekty, ktoré môžu lákať turizmus. Práve film, ako odvetvie kultúry, je taktiež dôvodom, pre ktorý ľudia merajú cestu a navštevujú artefakty, lokality, či miesta. Aj nález sekery, jedinej relikvie z celého nakrúcania na Štrbskom plese, môže zaujať ako objekt vystavený v miestnom múzeu TANAPu.

Predmety tohto typu sú turisticky zaujímavé, dokážu osloviť celkom inú kategóriu návštevníkov, ktorí možno prioritne ani nejdú za inými prednosťami Tatier, ako za raritami, zdanlivo malými, ale kultúrne zaujímavými. To znamená, že podobné artefakty, ktorých existuje na Slovensku málo, by mali byť súčasťou trvalých výstav. Nemali by zostávať v zbierkach súkromných zberateľov skryté pred zrakmi verejnosti.

Štrbské pleso ako miesto nakrúcania

Tou hlavnou zaujímavosťou je už samotný fakt, že si filmári v roku 1966 a 1967 vybrali práve miesto na Slovensku a lokalitu na Štrbskom plese. Pre účely filmu tu postavili plávajúci drevený zrub, ktorý tak mohli zapáliť. Plavili sa tu aj na člnoch, no po odstránení kulís a zabudnutí aj miestnych, sme mnohí o tejto skutočnosti nevedeli. Aj malé Slovensko teda má čo ponúknuť. Pre milovníkov filmu, ktorí nepoznali pozadie a lokalitu na filmových záberoch tak môže ísť o jeden malý dôvod pre návštevu navyše. Po 51 rokoch objavená sekera je skrátka malou príležitosťou, ako presláviť Tatry ešte niečím ďalším… netradičným.