Rozprávka pre celú rodinu Princezná stokrát inak prichádza do kín: Toto vtipné dobrodružstvo si zamilujete!
Princezná stokrát inak
Princezná, ktorá sa každé ráno prebúdza v inom tele? Nová rozprávka Princezná stokrát inak prináša svieži a netradičný pohľad na klasický rozprávkový príbeh. Divákov zavedie do čarovného sveta, kde sa láska, sebaprijatie a odvaha byť sám sebou stávajú tým najväčším dobrodružstvom. Do kín prichádza už tento týždeň.
Rozprávka Princezná stokrát inak rozpráva príbeh osemnásťročnej princeznej Stelly z Jablčného kráľovstva, ktorá túži po slobode, poznaní a dobrodružstve. Namiesto vyšívania ju láka šerm, jazda na koni a objavovanie sveta. Jej rodičia však majú o budúcnosti dcéry jasnú predstavu a tá sa so Stellinými snami príliš nestretáva.
V deň svojich dvanástych narodenín si Stella želá byť „kýmkoľvek iným“. Jej želanie sa magicky naplní a odvtedy sa každé ráno prebúdza v úplne inej podobe. Raz je dieťaťom, inokedy starou ženou a postupne sa učí prijímať samu seba takú, aká je. Film citlivo a hravo otvára témy identity, sebalásky a odvahy zostať verný sám sebe.
Nakrúcanie a hlavné postavy
Hlavnú hrdinku stvárnila Ema Businská, pre ktorú bola rola princeznej splneným snom:
„Stella nie je klasická princezná. Nie je úplne spokojná s tým, čo od nej rodičia očakávajú. Nerozumejú jej povahe ani túžbe po vzdelaní. Je svojská, trochu vzdorovitá a práve to sa mi na nej páčilo,“ hovorí herečka. Výraznú úlohu v príbehu zohráva aj pašerák Johan, ktorého hrá Filip Březina. Jeho postava sa do princeznej nečakane zamiluje a spolu s ňou objavuje, že skutočná hodnota človeka nespočíva vo vonkajšom vzhľade ani kráľovskom postavení.
„Táto rozprávka je o sebaláske a sebahodnote. Bez toho, aby sme mali radi sami seba, nedokážeme mať radi ani iných,“ dodáva herec.
Na opačnej strane stojí princ Ukrut z Hruškového cisárstva v podaní Tomáša Webera, ktorého trápi vlastná kliatba aj on sa každé ráno prebúdza v inom tele. Spolu s temnými fúriami sa pokúša kliatbu zlomiť, no za cenu, ktorá môže ohroziť ostatných. Jeho pomocníka Ramora stvárňuje Ján Koleník, ktorý si rolu zloducha naplno užil:
„Je to postava, ktorá túži po moci. Prípravy na natáčanie ma veľmi bavili šerm, akcia, tréningy. Sú to také chlapčenské hry, ktoré máme my herci radi,“ hovorí herec. Zároveň dodáva, že rozprávka v sebe nesie aj silné posolstvo: „V dnešnej dobe plnej chaosu, množstva informácií a sociálnych sietí každý mladý človek hľadá, kým vlastne chce byť. Myslím si, že práve túto otázku rieši aj naša princezná a ja verím, že sa v jej príbehu nájde veľa divákov.“
Hviezdne obsadenie a rozprávková výprava
Režisér Miloslav Šmídmajer sa spolu so scenáristami Tomášom Belkom a Tomášom Krejčím rozhodol vytvoriť rozprávku, ktorá nebude len o čaroch, ale aj o vnútornom svete postáv.
Vo filme sa objavia aj Zuzana Fialová, Martin Mňahončák, Danica Jurčová, Martina Preissová, Martin Myšička, Václav Vydra, Martin Stránský, Petr Nárožný, Dana Batulková a viac než štyridsať ďalších hercov. „Na hercov sa vždy veľmi teším. Keď ich práca baví, prenáša sa to na celý štáb a napokon aj na divákov v kine. Každý deň som však mal rešpekt pred náročnými scénami, v ktorých bolo veľa komparzu a akcie. Mám rád momenty, keď na pľaci vznikajú spontánne vtipy, niektoré sú v scenári, iné vôbec nie. A, samozrejme, vždy tam je aj malá obava, aby sa niečo nepokazilo. Osobne si myslím, že počas natáčania panovala skvelá nálada a pevne verím, že sa to pretavilo aj do samotnej rozprávky,“ povedal režisér Šmídmajer.
Nakrúcanie prebiehalo v magických priestoroch českých hradov a zámkov v Náchode, Opočnom, na hrade Kost či na zámku Slatiňany, ale aj v slovenskej obci Zuberec. Vďaka autentickým lokáciám má film veľkolepú výpravu a pravú rozprávkovú atmosféru.
Princezná stokrát inak je rozprávka, ktorá spája čaro klasických príbehov s témami dnešnej doby. Osloví deti aj dospelých a pripomenie, že byť sám sebou je tou najväčšou odvahou. Rozprávka vstupuje do kín už tento týždeň v distribúcii Continental film už 29. januára.