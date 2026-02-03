Valentín v kine? Provokatívne Burlivé výšiny aj oceňovaný Veľký Marty!

Február v CINEMAX sa opäť oplatí! Romantické aj dráždivé filmy máte ideálne na Valentína, nechýbajú super animáky pre deti a nájdu si aj milovníci hudby či náročnejší filmoví fanúšikovia, ktorí hľadajú silné príbehy a výnimočné zážitky.
Mesiac február je neodmysliteľne spojený so sviatkom zamilovaných. K Valentínu sa tematicky dokonale hodí nové filmové spracovanie klasického románu Búrlivé výšiny. Provokatívnu adaptáciu nakrútila režisérka Emerald Fennell. Film ponúka romantickú vzťahovú drámu s dôrazom na silnú chémiu medzi hlavnými postavami. V hlavných úlohách sa predstavia Margot Robbie a Jacob Elordi, ktorý sa vďaka tejto snímke profiluje ako nový herecký sexsymbol.
Tip na Valentína
Ešte stále neviete, aký vymyslieť valentínsky darček? CINEMAX má pre všetkých, ktorí si lámu hlavu nad jeho výberom, elegantné riešenie. Pozvite svoju polovičku do VIP kinosály, ktorá ponúka viac súkromia, komfortné VIP sedadlá, obsluhu priamo na mieste a jedinečný filmový zážitok. Súčasťou môže byť aj pohár sektu, vďaka čomu sa bežná návšteva kina zmení na výnimočný valentínsky večer. A práve Búrlivé výšiny môžu byť s VIPkou dokonalou kombináciou.
Oddychovejšou valentínskou voľbou je romantická komédia Keď sa zhasne s obľúbenými českými a slovenskými hercami. Príbeh sleduje Ninu, ambicióznu šéfkuchárku pripravujúcu otvorenie vlastnej reštaurácie a Richarda, vyhľadávaného gynekológa. Kedysi šťastný manželský pár sa po rokoch ocitá vo vzťahovej kríze, v ktorej si navzájom nedokážu prísť na meno. Diváci, ktorí si film nechcú nechať ujsť ešte pred valentínskym víkendom, môžu využiť jeho predpremiéru v rámci obľúbenej Babskej jazdy v CINEMAX. Obľúbená akcia sa uskutoční 10. februára vo všetkých sieťach kín CINEMAX a tradične ponúkne welcome drink, darčeky, tombolu a filmový večer, pri ktorom si nejedna diváčka príde oddýchnuť a zabaviť sa.
Február patrí aj rodinám a deťom
CINEMAX myslí aj na rodiny s deťmi, pre ktoré je február ideálnym mesiacom na spoločnú zábavu počas chladných dní. Už 8. februára sa vo všetkých kinách CINEMAX uskutoční obľúbená Rodinná nedeľa, tentoraz s animovanou rozprávkou Superpes Charlie. Príbeh sleduje plachého chlapca Dannyho a jeho psa Charlieho, ktorí sa vďaka fantázii a nečakaným udalostiam dostanú do sveta superhrdinských dobrodružstiev. Rodinná nedeľa prináša okrem filmu aj súťaže, tombolu a darčeky pre deti.
Od 12. februára sa deti môžu tešiť aj na animovanú novinku GOAT: Najlepší z najlepších od tvorcov KPop Demon Hunters. Mladý cap Will sníva o kariére v drsnobale, populárnej zvieracej verzii basketbalu, kde dominujú silní a rýchli hráči. Napriek zdanlivo nemožnej výzve sa nevzdáva a ukazuje, že odvaha a vytrvalosť môžu zmeniť aj tie najväčšie predsudky.
Veľkým lákadlom pre deti zostáva aj pokračujúce PACI PAC CINEMAX TURNÉ 2026. Obľúbená dvojica PACI PAC osobne prichádza do kinosál CINEMAX po celom Slovensku s úplne novým premiérovým predstavením, ktoré ešte nikde naživo neodznelo. Deti sa môžu tešiť na známe hity, nové pesničky a darček. Prvé predstavenia zaznamenali veľmi pozitívne ohlasy a počas februára turné navštívi obľúbená dvojica mestá Dunajská Streda, Košice, Skalica, Trenčín, Martin, Žilina a Banská Bystrica.
Hudobné filmové zážitky pre fanúšikov všetkých generácií
Vo februári si na svoje prídu aj hudobní fanúšikovia, od tínedžerov až po dospelých divákov. Namiesto koncertnej haly môžu zamieriť priamo do kina. Už 5. februára má premiéru filmový koncert Stray Kids: The dominATE Experience, ktorý ponúka zážitok z prvého radu pod pódiom. Film zachytáva energiu jedného z najvýraznejších K popových fenoménov súčasnosti, dopĺňa ho pohľad do zákulisia a osobné výpovede členov skupiny.
Od 25. februára príde do kín koncertný film Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined, ktorý dokumentuje monumentálne vystúpenie kapely v Mexiku pred viac než 65 tisíc fanúšikmi. A koncom mesiaca, 26. februára, si prídu na svoje aj milovníci klasiky v podobe hudobného filmu EPIC: Elvis Presley in Concert. Režisér Baz Luhrmann pri príprave svojho filmu Elvis objavil doteraz nezverejnené archívne materiály, ktoré zostrihal do výnimočného filmového hudobného zážitku. Pre milovníkov opery je prichystaná v rámci ARTMAX Kráľovská opera: La Traviata.
Oceňované snímky aj návrat hororovej kultovky
Február v CINEMAX prináša aj filmy pre náročnejších divákov. Od 5. februára sa v kinách objaví oceňovaná snímka Veľký Marty s Timothée Chalametom, čerstvým držiteľom Zlatého glóbusu. Film sleduje mladého snílka Martyho Mausera v New Yorku 50. rokov, ktorý túži stať sa majstrom sveta v stolnom tenise. Režisér Josh Safdie kombinuje autentickú atmosféru doby s výraznými hereckými výkonmi.
Od 19. februára uvidia diváci festivalovo oceňovaný film Bol som cudzincom s Omarom Sy. Snímka prepája osudy cudzincov naprieč kontinentmi a kladie naliehavú otázku, čo znamená byť človekom v čase vojny. Film si odniesol viac než 50 festivalových ocenení a potvrdzuje, že ide o výnimočné dielo s presahom do súčasnej spoločenskej reality.
CINEMAX nezabúda ani na fanúšikov napätia, thrillerov a hororu. Vo februári sa môžu tešiť na hviezdne obsadený kriminálny thriller Cesta zločinu a na konci mesiaca dorazí do kín pokračovanie kultovej hororovej série Vreskot 7.
Klubni sa
Diváci môžu svoj filmový zážitok ešte viac zhodnotiť registráciou do CINEMAX klubu. Členovia získajú prístup k zľavám, bonusom, exkluzívnym akciám a špeciálnym predpremiéram, vďaka čomu sa návšteva kina stáva ešte výhodnejšou.
Február v CINEMAX potvrdzuje, že nový filmový rok pokračuje v silnom tempe. Príď si február vychutnať naplno práve do kina.
https://www.cine-max.sk/filmy/pripravujeme