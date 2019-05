MDD kedysi a dnes: ako vznikol Medzinárodný deň detí a jeho vývoj

Medzinárodný deň deň, známy tiež pod skratkou MDD, je každoročnou oslavou detí 1. júna. Aspoň zvyčajne, keďže obdobu tohto dňa majú niektoré krajiny stanovenú na iné dni. V postsovietskych krajinách a v sovietskych satelitných krajinách, ako bolo aj Československo, poznáme MDD od roku 1952. Od tohto dňa sa pripomínali deti sloganmi, cukríkmi, voľnočasovými aktivitami a organizáciami menších podujatí. Aj Medzinárodný deň detí, podobne ako všetko kalendárne a novodobé, má svoj vývoj.

Na počiatku bola krásna myšlienka ochrany detí

Keď sa v roku 1925 konala vo švajčiarskej ženeve “World Conference for the Wellbeing of Children”, v preklade Svetová konferencia pre blaho detí, 54 krajín schválilo spoločnú deklaráciu týkajúcu sa detí. Zameraná bola na chránenie detí pred chudobou, nebezpečenstvami a detskou prácou, ktorá ešte stále preieha v Afrike, Ázii, ale aj Južnej Amerike. Jej cieľom bolo upozorniť aj na potrebu zaistenia vzdelávania a bezpečia detí. Práve po konferencii prišla myšlienka pripomínať si deti pravidelne a pomôcť tak oživovať aj posolstvo tejto konferencie.

Medzinárodný deň detí dnes

1. jún dnes vnímame ako prvý deň v mesiaci, kedy sa uzatvárajú známky, je najmiernejší a postupne je oddychovooslavný aj pre školopovinné deti. Veď sa s ním blíži aj koniec školského roka, prichádzajú výletné dni, a uvoľnené vyučovanie. 1. jún, inak tiež mesiac blížencov, je z pravidla slnečný a teplý. Prináša dostatok príležitostí na aktivity vonku. Nech už si dnes spájame 1. jún s deťmi v spojitosti s pôvodnou myšlienkou, alebo nie, dôležité je, že deti v tento deň zostali ako hlavná téma. Záujem urobiť im radosť zostal a nkto sa tomu nebráni. Prečo by aj mal?

1. jún predstavuje deň, na ktorý sa vedia rodičia spoľahnúť. Aj v dnešnej dobe, kedy sa nedokážeme vyhnúť vplyvom obchodu a marketingu z každej strany, je istotou, že v okolí tohto dňa a najbližších víkendov sa konajú rôzne podujatia. To, že sa Deň detí presunul na sobotu s nedeľou pred a sobotu s nedeľou po prvom júni, ak deň trafil pracovný deň, je dôsledkom voľných termínov. Rôzne skupiny, organizátori a priestory chcú prilákať ľudí. Detské celebrity ako Spievanka a Zahrajko, Fíha Tralala, Paci Pac, Sníček Hugo, Miro Jaroš a v minulosti napríklad eventové agentúry a Majster N, či rôzni moderátori, majú svoje termíny na Deň detí často najdrahšie a najžiadanejšie neraz rok dopredu. Prerozdelenie do rôznych dní na malom Slovensku si žiada, aby sa Deň detí oslavoval viacero dní.

Na druhej strane, prečo nie? Rodičia si vyberú, ktoré podujatie je podľa gusta ich ratolestí, podľa časovej a miestnej dostupnosti.

Dnes čoraz viac obchodno-marketingová príležitosť

Deň detí je z obchodného hľadiska príležitosť na reklamu, prezentáciu výrobkov, alebo zaujatie pozornosti cez marketingové aktivity. S niečím takým sa nepočítalo pred takmer sto rokmi, keď sa myšlienka medzinárodného dňa zrodila. No prišlo to samo. Istotou je, že v tento deň budú mať záujem rodičia aj deti niekam vyraziť, niečo vidieť a ako spôsobila doba, aj niečo dostať. Firmy, predajcovia, sprostredkovatelia to vedia a počítajú s tým všetci. Práve týždeň počas úvodu júna sa tak plánuje na marketingových oddeleniach veľkých aj malých firiem. Spájajú sa ako sponzori, partneri podujatí, dodávajú darčeky, letáky do tašiek, do darčekových balíčkov. Pripravujú sa súťaže do obchodných a detských centier.

V obchode sa objavuje pojem “Zľava pri príležitosti MDD”, čo znamená, že reštaurácie ponúkajú zvýhodnené ceny, darčeky, alebo zmrlinu, dezert, či inú pridanú hodnotu detským stravníkom. Cestovné kancelárie spustia ponuku detí zadarmo, alebo za letenku. Detské centrá a niektoré zariadenia spustia deň otvorených dverí, voľné vstupné, alebo zatraktívnia vstupné. Príležitostí, ako zaujať a neprerobiť je pritom mnoho práve pre zvýšený záujem ľudí.

Na podujatiach však nechýba ani rozmer vzdelávací. Niektoré podujatia vyťahujú ľudí von, rozhýbu ich telá, zapájajú do hry. Iné vzdelávajú, alebo prinášajú aj kultúru. To vidíme rovnako tak v prípadoch podujatí, ktoré sú organizované knižnicami, školami, alebo obcami. Aktívnejší starostovia objavili kúzlo takýchto príležitostí. Aj ľudia vdedinách, kde sa nič také neorganizovalo, veľmi radi zareagujú, akje iniciatíva niečo na Deň detí pripraviť. Úspech pritom môže mať aj drobné podujatie nazaj zamerané na deti. Aj pre obec ide pritom o marketing – spokojnosť ľudí, vylepšenie imidžu. ň

Nezabúdajme na ešte jednu dôležitú vec. Aj toto je príležitosť, aby sme vyrazili von, vypli mobily, počítače, boli na chvíľu online a deti sa zoznámili s novými deťmi, rodičia s ďalšími rodičmi, susedmi, a objavli nové vzťahy. Každý jeden Medzinárodný deň detí, ktorý strávime vonku totiž znamená vyrazenie s celou rodinou niekam, kam vyrazili aj iné rodiny. A to sú ľudia, ktorí majú v niečom podobné záujmy.

Na jeden fakt sa nesmie zabúdať

Medzinárodný deň detí je predsa príležitosť aj pre rodičov, len sa musia dobre pozerať. Ale pozor. Deň detí nie je a nikdy nebol dňom, kedy majú rodičia svojim deťom kupovať drahé darčeky a nechať sa s nimi hrať. Na to sú skôr Vianoce či narodeniny. Deň detí sa spája vo svojich počiatkoch s týraním a vykorisťovaním detí. Ale aj nezáujmom dospelých o problémy detí. Preto ten najväčší význam spočíva vo venovaní sa deťom. Správne prežitý deň detí je ten, ktorý strávi rodič s dieťaťom. Kúpiť mu nové DVD a nechať ho samé v izbe pozerať nebude mať nič spoločné s Medzinárodným dňom detí.