Druhé vydanie Oravského hradu na suvenírovej 0 eur bankovke

Oravský hrad ako jeden z najkrajších hradov na Slovensku patril v roku 2018 medzi prvé hrady, ktorý si vydal vlastnú suvenírovú bankovku. Záujem o ňu bol taký veľký, že sa celý náklad vypredal počas jedného víkendu. Aktuálne je prvé vydanie možné zohnať už len medzi zberateľmi a to v cenách 8 – 12,- €. Pôvodná predajná cena bola pritom na úrovni 2,- €.

Prvé vydanie z roku 2018

Vzhľadom na veľký úspech prvého vydania, spúšťa Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne predaj druhého vydania s novým motívom za cenu 3,- €. Predaj začne v stredu 1. mája 2019 o 8:30 v pokladni Oravského hradu. Na druhom vydaní je Oravský hrad zobrazený z iného uhla a podľa zberateľov je druhé vydanie ešte krajšie ako to prvé, čo môže predpovedať aj o úspechu novej emisie. Pre majiteľov prvého vydania sa tak naskytne možnosť vytvorí si peknú sériu suvenírových bankoviek s vyobrazením Oravského hradu.

Druhé vydanie roku 2019

Koncept na podporu turizmu a propagáciu zaujímavých turistických lokalít pochádza z Francúzska, kde sa od roku 2015, keď bol vytvorený, teší veľkému záujmu. Jeho vydávanie sa veľmi rýchlo rozšírilo aj do iných krajín Európy a v roku 2018 sa do tohto konceptu zapojilo aj Slovensko. 0 euro souvenir je vyrobený zo 100-percentne bavlneného papiera, ktorý sa používa na výrobu pravých eurobankoviek. Od tých sa odlišuje jedine tým, že nie je určený na platenie. Inak je po všetkých stránkach identický ako pravé euro bankovky, vrátane množstva ochranných prvkov ako je vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, dotyková zóna pre nevidiacich a mnoho iných. Každý 0 euro souvenir je jedinečný vďaka individuálnemu číslu tak, ako je to pri bankovkách, ktorými platíme.

V roku 2018 bolo na Slovensku vydaných 35 rôznych motívov z čoho je už 23 motívov v daných lokalitách úplne vypredaných a v prípade záujmu je možné ich zohnať už len medzi zberateľmi za omnoho vyššie ceny. V roku 2019 sa pripravuje niekoľko opakovaných vydaní významných hradov a zámkov s novými vyobrazeniami.