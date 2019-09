Lyngurium, bájny kameň získaný z moču rysov opradený legendami

Obdobie stredoveku je nesmierne bohaté na povery, prvky čarodejníctva a mágie, no hlavne rôznych podôb alchýmie. Bola známa snaha získať zlato pomocou iných látok, no objavovali sa, či hľadali sa aj iné kovy a vzácne látky, ktoré by mohli byť uchovávateľom hodnoty, no najmä aby priniesli zisk a slávu svojmu objaviteľovi a povedzme množiteľovi. Jedným z bájnych drahokamov, alebo kovov, malo byť aj bájne lyngurium. Mnohí o ňom vedeli, v podstate o ňom vedela celá stredoveká Európa, no zmienky o ňom sú ešte staršie.

foto: Lyngurium, Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. S. 1633 4º, Folio 6r, zdroj: bestiary.ca

Ako celkom najstaršiu zmienku o lynguriu poznáme tú, ktorú zaznamenal Aristotelov nástupca Theophrastus žijúci zhruba medzi rokmi 371 až 287 pred našim letopočtom. Ten ho popisoval ako veľmi číry a chladný kameň. Najlepší bol podľa neho produkovaný divým zvieraťom a nie skroteným. Rys musí byť samec, keďže ten vytvára najkvalitnejšie lyngurium. V prvom storočí rímsky filozof Plínius starší kritizoval vieru v schopnosti tohto kameňa a stredoveký perzský vedec Abú Rajhán Muhammad ibn Ahmad Bírúní sa k urinálnemu kameňu vyjadril, že neverí jeho schopnosti zmeniť pohlavie ľudí. Reagoval tak na povery o zvláštnej sile, ktoré sa z iných zdrojov už nezachovali.

Vlčí alebo rysí moč ako pôvodca

Dodnes sa zachovalo viacero zmienok o tom, čo to lyngurium je. Veľa krát sa dozvieme o čarovných vlastnostiach tohto kameňa, inokedy považovaného za drahokam. Miesto, kam sa rys vymočí, malo byť miestom, kde sa malo lyngurium zjaviť. Nájsť ho mohol len odborník, pretože rys po vymočení zjavený kameň poškriabe a zahrabe, čím sa stratí. Nebolo tak ničím nezvyčajným vyhľadávať v lese miesta a najmä samotné lynguriá, veriť pritom, že nedošlo k poškriabaniu alebo úplnému zahrabaniu, hoci pravdepodobne sa nálezcom podarilo objaviť vždy niečo iné.

foto: Bodleian Library, MS. Douce 88, Folio 8r, zdroj: bestiary.ca

Dodnes aj v našich končinách, respektíve v starých knihách z našich končín, ešte možno naraziť na zmienku o lynguriu. Jeho presné definície však neboli zrejme ani vtedy a presné účinky rovnako tak. Poznáme tú najospevovavejšiu vlastnosť a to údajné priťahovanie iných predmetov, kameňov, ale aj listov a pod. Mal mimoriadny význam pre vtedajšiu mágiu, poverčivosť a mať ho znamenalo byť boháčom. Nech je ako chce, vlčí alebo rysí moč je takmer rovnaký ako ten psí. Od toho z minulosti sa veľmi ten dnešný nelíši. Moč tieto zvieratá používajú na vzájomné dorozumievanie a aj preto zrejme spôsobu jeho vylučovania, množstvu a „procesom“ ako oňuchávanie a rozhodovanie sa, prikladali ľudia väčší význam.

Čo je lyngurium dnes

Lyngurium pravdepodobne zamieňali s jantárom. Svedčí o tom podobnosť a tiež porovnávanie lynguria s jantárom aj v niektorých starších zdrojoch. Dokonca existujú názory, že sa opakovane mohlo diať zamieňanie jazykové a prekladové medzi lynguriom a jantárom. Veď napríklad Dáni jantár prekladali ešte preddvesto rokmi ako lyncuren.