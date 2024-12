Praniere či stĺpy hanby: najviac ich je na západnom Slovensku

Stĺpy hanby stoja v niektorých obciach nenápadne, ako drobné pamiatky prísneho práva minulosti. O mnohých pritom nevieme vôbec nič. Je zaujímavé, koľko historických artefaktov sa nachádza na Slovensku, tvoria súčasť historických centier, no nie sú to len mestá, ale aj obce, ktoré sa nimi pýšia. Praniere sú unikátnymi stavbami, na ktoré sa dnes už zabúda. Niekde nájdeme pranier, alebo stĺp hanby, ako sa im tiež hovorí, len už v podobe repliky. Mnohé obce na západnom Slovensku však dodnes majú svoje stĺpy hanby na pôvodných, či blízkych miestach, kde stávali aj pred tým.

Úloha v trestnom práve za trest a na hanbu

Praniere mohli v minulosti plniť úlohu miesta, kde bol odsúdenec uchytení a ponechaný napospas osudu, slnku, dažďu, búrkam, či dokonca sú známe aj udalosti, keď priamo na pranieri niekoho sťali, alebo bičovali a popravovali. Zväčša sa stretávame v našich dedinkách s názvom stĺp hanby, ktorý priamo poukazuje na to, že v danej obci nešlo o miesto trýznenia a popráv, ale skôr o miesto, kde sa ponechával trestaný na hanbu. Stĺp hanby mohol poslúžiť všade tam, kde nebolo väzenie, alebo sa ním neplytvalo za malé prehrešky. Napríklad proti spoločenskému spolunažívaniu, za nočné vychádzanie, prípadne šlo o previnenia, ktoré mohli byť v prípade žien trestané pripútaním na stĺp hanby.

Stĺpy hanby stáli v blízkosti kostola, miesta, ktoré bolo frekventované počas bohoslužieb, krstov, svadieb a podobne. Pripútaný zločinec, alebo nešťastník tak bol na dohľad a posmech ostatným. Neraz ho ohadzovali hnijúcim jedlom, kameňmi, blatom, či iným tomu podobným zapáchajúcim materiálom. Na vážnych previnilcov neváhali vrhať aj iné predmety, či pľuť. Stĺpy sa používali od temného stredoveku, až do 19. storočia, kedy upadal ich význam, ale čoraz viac si ľudia uvedomovali svoje slobody a práva. Praniere a miesta, ktoré plnili úlohu praniera (napríklad len oká v stenách, nad rímsou, na radnici pri vstupe, pri arkádach a podobne) mohli byť okázalo likvidované ako symbol útlaku a prísnych výkladov útrpného práva. Dodnes sa nám zachovali predovšetkým tie kamenné, najlepšie trvácne a kvalitné.

Praniere na Slovensku, ktoré zostali

Ak by sme mapovali, kde všade sa nachádzajú tie najcennejšie praniere, zistili by sme, že je ich veľa práve na západnom Slovensku. Kulturológ Tomáš Galierik priniesol ich prehľad, význam a popísal aj polohu a vzhľad v unikátnej knihe Miesta zločinu a tragédií venovanej práve miestam, ktoré sú spojené s utrpením, smrťou a tragédiami. Po témach ako upaľovanie čarodejníc, upíri, kati a ich život, popravy a rozsudky sa v knihe otvára aj téma venovaná klietkam hanby a stĺpom hanby. Autor zmapoval, kde všade nám ešte zostali praniere a v akom stave. Tie pôvodné sú dnes kultúrnohistorickými pamiatkami, zaevidovanými a chránenými. Výnimku tvorí stĺp v Častej, ktorý je replikou iných dobových, nie pôvodného, ktorý musel na priľahlej ceste pri kostole ustúpiť výstavbe cesty. Replikou je aj ten ružový valcovej konštrukcie so strechou v skanzene v Pribyline pred kaštieľom z Parížoviec. Inšpirovali sa tým pranierom, ktorý stojí v Liptovskom Trnovci.

Kniha Miesta zločinu a tragédií nám predstavuje ten najsevernejší pranier z Veličnej ten na nádvorí Oravského hradu. Unikátny pieskovcový pranier je ukrytý vedľa pohostinstva v blízkosti kostola v obci Sučany. Zaujímavý majú na námestí v Leopoldove a po rekonštrukcii vyzerá veľmi dobre aj stĺp s originálnymi prvkami v parku pri Múzeu v meste Dubnica nad Váhom. Zaujímavé však je, koľko pranierov sa nachádza v blízkosti a v obciach v Malokarpatskom regióne. Okresné mesto Senec má v samotnom centre priamo pred zrekonštruovanou synagógou veľký biely, až žiarivý pranier. Aj obec Bernolákovo sa jedným pýši, opäť pri kostole.

Za pozornosť určite stoja aj tie stavby, ktoré dodnes stoja v Dolných Orešanoch pri kostole, alebo na neprehliadnuteľnom mieste v Smoleniciach. Miestny stĺp hanby, mohutný kamenný pilier, stojí dodnes na kľúčovej križovatke Bratislava – Trnava – Jablonica, kde sa pretínajú cesty, funguje zmrzlina, zastávka, služby a ide o centrum obce. Mimo ďalšie podobné stavby je zaujímavá aj tá v obci Prievaly na druhej strane Malých Karpát. Ak sem zavítate až k miestnemu kostolu, nachádza sa tu parkovisko. Kniha Miesta zločinu a tragédií to popisuje ako veľmi príjemné miesto, keďže parkovisko je prístupné, jasné, nijako neriskujete a celé prostredie obce je zaujímavé. Nie iba stavbou kostola, múrom a pranierom, ale aj ďalšími drobnými stavbami, krížmi, pamätníkmi. Len na skok odtiaľto je to do Jablonice, kde majú práve smerom k Prievalom v intraviláne obce vystavené delo z II. svetovej vojny.