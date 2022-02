Piešťany a miestny Kolonádový most už čoskoro na 0 eur bankovke

Piešťany sa už čoskoro objavia na novej zberateľskej suvenírovej 0 eurovej bankovke. Tie sú populárne nie len medzi turistami, ale aj medzi zberateľmi plnohodnotných platidiel. Na piešťanskej suvenírovej bankovke bude vyobrazený miestny ikonicky známy Kolonádový most aj so sochou Barlolámača podľa návrhu Róberta Kühmayera, ktorý symbolicky láme barlu a demonštruje tak liečivú silu miestnych prameňov. Ten neodmysliteľne k Piešťanom patrí, vychádzajúc zo samotného erbu mesta.

Kolonádový most v Piešťanoch na 0 eur bankovke

0 eurová suvenírová bankovka sa do predaja dostane v zaujímavý dátum 22. 2. 2022. V predaji bude priamo v prevádzke mestského informačného centra, ktoré sídli v časti Kolonádového mosta. V tento deň ej tak možné očakávať nápor turistov do mesta, ktoré o turistov ani za iných okolností núdzu nemá. Práve miestny most nad riekou Váh je pritom nevyhnutnou súčasťou spoznávania Piešťan a najmä kúpeľného ostrova. Je jedinou spojnicou pre peších turistov, ktorí by chceli z Piešťan prejsť na ostrov. Z8roveň je národnou kultúrnou pamiatkou a najdlhším krytým mostom na Slovensku.

Postavený bol v rokoch 1931 až 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša a sklenené okná na ňom nesú vyobrazenia motívov podľa návrhu Martina Benku. V mnohých smeroch zaujímavá stavba, ktorú si budeme môcť pripomínať aj prostredníctvom prírastku do zbierky 0 eurových bankoviek s vyobrazením zaujímavostí Slovenska.

Miesto predaja: Piešťanské informačné centrum, Sad Andreja Kmeťa 1783/72 (Kolonádový most), 921 01 Piešťany

: 5000 kusov Cena : 3 EUR

: 3 EUR Ďalšie informácie: https://www.eurosouvenir.sk

Na čo nám slúžia 0 eurové bankovky?

Suvenírové bankovky s hodnotou 0 eur môžu pôsobiť ako zbytočnosť. Ide o limitované edície suvenírov, ktoré je možné získať len na určitých miestach sveta, a napríklad také slovenské vydania práve na konkrétnych atrakciách, cieľoch, hradoch a informačných centrách. To z nich robí zaujímavý zberateľský artikel. O to viac, keď je ich materiálové vyhotovenie rovnaké ako na skutočných platidlách. Kvalitný papier a viacero ochranných prvkov z nich robí najznámejší formát suvenírových bankoviek slúžiacich na podporu turizmu a prilákanie pozornosti na konkrétne miesto.

Pre ich získanie je nutné konkrétne miesto navštíviť, prípadne sledovať zberateľskú scénu, veľtrhy a podobne. Vo všeobecnosti však aj v rámci Európy možno naraziť na mnohé turistické lokality a atrakcie, ktoré v ponuke bežných suvenírov ponúkajú aj suvenírové bankovky. Vzhľadom na medzinárodný koncept presahujúci hranice Európy je možné svoju sériu rozširovať aj o české, nemecké, španielske, francúzske a aj mnohé iné emisie toho istého “Eurosouvenir” konceptu. Napriek “nominálnej hodnote 0 eur” je bežnou predajnou cenou 3 eurá a pri vzácnejších, či len vypredaných kusoch cena stúpa. O to viac, ak ide o tzv. ročníkové sériové čísla, alebo nízke čísla, aké sú vždy medzi zberateľmi lákavejšie.