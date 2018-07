Roald Dahl a jeho inšpirácia na knižku Charlie a továreň na čokoládu - ZN.SK

Občas za zaujímavými príbehmi stojí zaujímavá životná inšpirácia, alebo skúsenosť. V prípade slávneho príbehu Charlie a továreň na čokoládu sa určite každému vybaví hneď niekoľko spracovaní tohto známeho najskôr literárneho diela a neskôr aj filmov. Autor Roald Dahl sa preslávil viacerými dielami aj pre detského čitateľa, no jedna z najkľúčovejších nevychádzala len z jeho fantázie. Za všetko môže známa britská čokoládovňa, ktorú poznáme pre bohatý sortiment výrobkov aj u nás.

Britské čokoládovne Cadbury a Rowntree

Dve významné britské čokoládovne Cadbury a Rowntree v 20tych rokoch minulého storočia súperili o trhové postavenie najlepšej čokoládovne v krajine. Niet sa čo diviť, že obe prišli s rovnakým nápadom, nasadiť do konkurenčnej čokoládovne špiónov, aby odhalili výrobné tajomstvá a fungovanie podniku. Vzájomne sa vo výsledku nič nedozvedeli od toho druhého, pretože navzájom predpokladali prítomnosť nasadených zamestnancov špiónov. To viedlo k zabezpečeniu výrobného tajomstva u každého z nich, sprísnenia nasadenia kľúčových zamestnancov všade tam, kde by mohlo dôjsť k poodhaleniu tajomstiev. Niekde v tom čase tam brigádoval aj 13 ročný Roald Dahl.

Roald Dahl a jeho čokoládová inšpirácia

Britský spisovateľ Roald Dahl (1916 – 1990) brigádoval ako ochutnávač čokoládových vzoriek v Cadbury. Pre dieťa, ktoré miluje čokoládu, to je jednoducho neuveeriteľná skúsenosť a ešte mu za to platia. Jednoznačne práve táto skúsenosť stála za tým, že neskôr napísal svoje najznámejšie dielo Charlie a továreň na čokoládu. Tak ako bol on očarený strojmi, vôňou čokolády, tajomstvami podniku, nechal očariť aj Charlieho vo svojom príbehu, hoci v rozprávkovej podobe už pracovala najmä autorova fantázia.



Napriek tomu, že tvoril pre deti aj pre dospelých, vždy bol označovaní za majstra strašenia a hrôzy. Z jeho ďalších diel možno spomenúť Matilda, Hastrošovci, Čarodejnice, Danny, majster sveta, Minipinkovia, Kamoš obor, Jakub a obrovská broskyňa a ďalšie. Dielo Charlie a továreň na čokoládu je nám známe z animovaných filmov, zo slávneho muzikálového podania z roku 1971, ktoré nedávno inšpirovalo hudobnú časť filmu Ready Player One, no najmä posledné filmové spracovanie s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe Willyho Wonku, sprievodcu továrňou.

