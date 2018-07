Recenzia: Tetovač z Auschwitzu, skutočný príbeh židovského páru - ZN.SK

V kníhkupectvách sa v poslednej dobe teší úspechu kniha Tetovač z Auschwitzu. Tento román vychádza zo skutočných udalostí a príbehu Laleho a Gity Sokolovovcov, dvoch slovenských Židov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Napriek všetkej svojej drsnosti je kniha príbehom nádeje a odvahy, a hoci to znie neuveriteľne, aj príbehom veľkej lásky.

Láska na prvý pohľad…

Lale, o ktorom sa celý príbeh točí dostal v tábore smrti prácu tetovača. A to úplnou náhodou. Jeho povinnosťou bolo číslovať väzňov, ktorých nacisti po selekcii nechali nažive, teda vpichávať im do predlaktí čísla s neodstrániteľným atramentom – jeden z najsilnejších symbolov holokaustu. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú mu umožňovala táto funkcia, využíval na získavanie potravín výmenou za šperky a peniaze po zavraždených Židoch, čím nejedného spoluväzňa zachránil pred vyhladovaním. Lalemu mnohí vďačili za prežitie. Jedného dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo vystrašené a roztrasené mladé dievča. Pre Laleho to bola láska na prvý pohľad. Tam sa ešte viac zmenil jeho pohľad na život. Zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko pre to, aby prežila aj Gita. To, čo robí túto knihu zvlášť pozoruhodnou, je Laleho životný elán. Vedel, aký osud nacisti chystajú jemu aj ostatným väzňom, on sa však rozhodol nepoddať neľudskosti tábora, zachovať si dôstojnosť, osobnú integritu a žiť čo najplnšie, ako to bude možné.

Silný príbeh dvoch zaľúbencov

Kniha Tetovač z Auschwitzu je napísaná pútavým spôsobom, neprináša však nič nové, pokiaľ ide o tematiku koncentračných táborov. Aspoň pre tých, ktorým je táto téma celkom blízka. Ak sa však čitateľ pozorne začíta do deja momentov, pri ktorých mu vyskočia zimomriavky je v knihe viacero. Už len to, že je to skutočný autentický príbeh, ktorý spisovateľke Heather Morissovej vyrozprával sám hlavný hrdina. Čo robí knihu ešte zaujímavou sú miesta s Laleho spomienkami pred vojnou. Sám postupne zisťuje ako v tomto boji o prežitie človek mení priority. Kniha do detailov opisuje chvíle strávené v tábore smrti od príchodu, cez nútené práce a náhodne stretnutie s predchádzajúcim tetovačom, ktorý Laleho zachránil pred smrťou. Lale najskôr sám popisuje ťažké chvíle v Auschwitzi, či príbehy ľudí, ktorých v ňom postretával. Príbeh lásky začína v momente keď do tábora príde Gita a Lale už ako tetovač má aj ju “označkovať”. Bola to láska na prvý pohľad a keď Gitu vyhľadal a spoznal ju, vedel, že s ňou chce po vojne stráviť celý život. Obdivuhodné je ako sú si vzájomne oporou a motivuje ich to kráčať stále ďalej. Ich vzájomné city a úprimná láska robia príbeh ešte silnejším. Jediné či chcú je prežiť. Po vojne sa Lale sa pridá k oslobodzujúcim Rusom a jednou z jeho hlavných úloh je zháňať pre nich povoľné dievčatá. Gita absolvuje, spoločne s tisíckami väzňov dlhý pochod a Lale o nej nemá žiadne správy. V Krompachoch stretáva svoju sestru, ostatní členovia jeho rodiny zahynuli vo vojne. Rozhodne sa vydať do Bratislavy, aby získal prostredníctvom Červeného kríža aspoň nejaké informácie o svojej milovanej Gite.