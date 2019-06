Kúpacia sezóna v kúpalisku Diakovce 2019 v druhej polovici júna - ZN.SK

Jedno z najznámejších slovenských termálnych kúpalísk Diakovce, ktoré vďačí svojmu menu najmä dlhoročnej tradícií, má bežne svoje brány otvorené už od júna. Zrejme tomu bude aj tentoraz. Kúpalisko prechádza postupnými úpravami a rekonštrukciami, ktoré sa snažia byť pripravené pre návštevníkov a nijako ich neobmedzovať. Podľa našich predbežných informácií by malo byť spustené v druhej polovici júna. Aj táto informácia však nie je veľmi presná a hneď ako to bude možné, radi ju spresníme jasným a definitívnym dátumom priamo v tomto článku.

Nejasnosť v dátume otvorenia je pritom v kontraste s atmosférou na danom mieste a jeho žiadanosťou. Kúpalisko Diakovce vždy láka na priaznivé vstupné, atmosféru, akú si udržiava celé desaťročia, ale aj rozlohou a vodou samotnou. Žiaľ slabá informovanosť a komunikácia so zákazníkmi zo strany správy kúpaliska nefungujú, ako sa dnes očakáva.

Keď manažment cestovného ruchu zlyháva

Vedenie kúpaliska Diakovce je žiaľ príkladom toho, ako zlyháva riadenie cestovného ruchu na Slovensku. Minimálne informácie, žiadne odôvodnenie neskoršieho spustenia, nepripravenosť na každoročnú sezónu a nejasné informácie sú dôvodom, prečo sa s otváraním sezóny spája nespokojnosť a neistota návštevníkov. Ďalší rozmer a problém je, že areál sa skladá aj zo súkromných vlastníkov. Ani oni nevedia, kedy sa budú môcť dostať bez ťažkostí k svojim stavbám a ubytovacím zariadeniam. Sami musia rušiť termíny vlastných klientov a posúvať ich, meniť im vopred naplánovanú dovolenku, či sami odpovedajú s neistotou, kedy vlastne môžu rezervovaných hostí ubytovať.

Oficiálne zdroje na správu kúpaliska, nie na Ubytovanie, nezverejňujú žiadne správy dokonca ani na svojom Facebooku, čo je najrýchlejší spôsob spojenia s návštevníkmi. Celý Facebook obsahuje za celý rok 2019 len štyri správy, všetky v rovnakom znení – výzva, že hľadajú personál do kuchyne. Na prvý pohľad sa zdá, že spustenie kúpaliska stojí práve na ťažkostiach so získaním personálu na toto nesúvisiace pracovisko. Práve z dôvodov, že sa venujeme viacerým sezónam na kúpalisku doteraz, nás kontaktujete priamo do redakcie a sme zavalení otázkami k dátume otvorenia. Informácie ohľadom otvorenia budeme pre vás sledovať a budeme vás rovnako tak informovať.

Oficiálny Facebook kúpaliska, ktorý by mal byť prvým a najrýchlejším kontaktom, ale žiaľ nie je: https://www.facebook.com/Retro-Thermal-Diakovce-789497171166944/

Stránky venované len ubytovaniu na kúpalisku: kupaliskodiakovce.sk