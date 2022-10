Recenzia: Lucia Sasková a príbeh (ne)známej ženy – Utajená

Kniha Utajená predstavuje už v poradí jedenástu knižnú novinku od jednej z najobľúbenejších slovenských autoriek Lucie Saskovej.

Príbeh (ne)známej ženy

Kniha odkrýva príbeh ženy, ktorej meno síce nepoznáme, no v celej knihe máme pocit, akoby nám bola veľmi blízkym človekom. Hlavná hrdinka knihy je prekladateľka a majiteľka malej agentúry, ktorá tvrdo pracuje, aby dokázala sama vyžiť. Má za sebou veľmi ťažký vzťah, a jej bývalý partner ju stále prenasleduje. Hoci má zákaz približovania od polície, tento rozkaz nedodržiava a je z neho tyran, pred ktorým musí unikať, neustále sa sťahovať a ukrývať.

Protagonistka knihy sa jedného dňa nenazdajky ocitne v Rakúsku, v hoteli manžela jej najlepšej priateľky Niny, keďže im ochorel pracovník a nenašli človeka, ktorý by v hoteli ubytoval a robil spoločnosť slávnej fínskej rockovej kapele, ktorá koncertuje neďaleko. Z tejto nevinnej povinnosti sa napokon vykľuje vzťah medzi ňou a jedným členom kapely, Leom. Vydrží láska medzi obyčajnou ženou a tvárou populárnej kapely, ktorú zbožňuje celý svet?

„Budujme vzťah od konca“

Leo sa do hlavnej hrdinky knihy zamiluje až po uši hneď od prvého momentu. Hoci cesta k nej nie je taká jednoduchá, na čo ako celebrita nie je zvyknutý, ich vzťah sa predsa len zrodí. Nie je to však obyčajný vzťah, Leo jej dáva ponuku na lásku, ktorá začína od konca, keď sa obaja vyberú na dovolenku, ktorá nakoniec trvá niekoľko týždňov, počas ktorých sú 24 hodín denne a potom sa stretávajú v závislosti od programu kapely.

„Oči sa nám stretli v odraze zrkadla. Náš obraz hovoril za nás. Boli sme oblečení, a predsa úplne nahí, naše ústa mlčali a tváre rozprávali, mali sme za sebou všetko, a predsa nič, boli sme na začiatku a na konci zároveň a ani jeden z nás netušil, čo prinesie budúcnosť.“

Vzťah si pripúta čitateľovu pozornosť, keďže sa spoja dvaja ľudia z odlišných krajín i osobných svetov. Hlavná hrdinka je utajená vo svojom svete, je obyčajnou ženou žijúcou normálny život. Leo je muž zo sveta šoubiznisu, ktorý mu búra súkromie, jeho práca so sebou prináša „sex, drogy a rock and roll“, životný štýl rockovej hviezdy. Okrem toho si do vzťahu obaja nesú veľké rany svojej minulosti, ktorá sa pomyselne nechtami zabára do kože ich tiel i v prítomnosti, a o ktorej navzájom netušia, no raz sa to predsa len musí prevaliť. Vynárať sa začnú temné zákutia zo strany oboch protagonistov, ktoré sa, paradoxne, nedozvedia jeden od druhého, ale v slede náročných situácií, ktoré sa udejú.

Ich láska i životy si prejdú rôznymi peripetiami, ktoré musia zvládnuť sami i spolu.

Svet slávy a svet obyčajných ľudí

Zaujímavosťou na vzťahu Lea a jeho partnerky je fakt, že žena kapelu nepozná, nie je jej fanúšičkou, možno aj to Lea priťahuje, že je pre neho akási nedosiahnuteľná, keďže žien môže, a aj má, koľko len chce. Ich svety sa prepájajú, dopĺňajú, ona mu ponúka uzemnenie, on jej akýsi vzlet, vyjdenie z jej klietky, v ktorej sa cíti uväznená. Ani nedúfa, že muž ako on, by chcel práve ju, zjazvenú na tele i na duši. „Naše prvé stretnutie bolo zvláštne, myslel som si, že sa už nikdy neuvidíme. Na koncertoch sa premelie veľa tvárí, postupom času sa zlievajú do jednej. Iba výnimočne niektorá vystúpi z davu. Ona z neho vystúpila hneď, ako som ju prvýkrát zbadal na recepcii, a svojím správaním potvrdila, že nie je jedna z mnohých.“

Ich svety sa počas celej knihy neustále rozchádzajú a spájajú, zažívajú napredovania a pády, čelia problémom, tlakom, ranám z minulosti, intrigám, sociálnym sieťam, pochybnostiam a celej spleti prekážok.

Kniha odhaľuje aj zákulisie sveta šoubiznisu, ktorý navonok pôsobí ako pozlátka, no za ňou je svet straty súkromia, tlaky médií a pracovná vyťaženosť, ako aj nástrahy ako drogy a nezáväzný sex.

Ťažké témy

Kniha rozbaľuje veľmi náročné témy: fyzické a psychické týranie žien, závislosť na drogách, odvrátenú stranu slávy. Sasková ich pritom vykresľuje pomerne reálne. Hoci sú v bežnom svete často zamlčané, nebojí sa odkryť ich a odhaliť ich do špiku kostí.

Texty piesní

Sasková knihu skvele okorenila textami piesní, ktoré pôsobia veľmi osviežujúco. Pri čítaní knihy budete mať pocit, že sú vložené vždy na správnom mieste a skvele dopĺňajú momentálne dianie v knihe a citové rozpoloženie protagonistov.

Príbeh rozprávaný z pohľadu oboch hrdinov

Zaujímavosť čítaniu a detailnejší priezor do deja Sasková dosiahla aj rozprávaním z pohľadu dvoch postáv. Ide neobvykle o interview redaktorky s celebritou, Leom, a vypovedaním myšlienok z vnútorného sveta protagonistky. Na niektorých miestach zachytávajú iné časové obdobia, inde sú priamym pokračovaním.

Impozantná obálka

Obálka Saskovej jedenástej knihy ako inak nesklamala. Podobne ako na iných Saskovej knihách je fotografia ženy, ktorá je veľmi pútavá, originálna, vyvolávajúca celé spektrum emócií. Dokonalosť jej titulnej strane dodáva zdobenie zlatým vrstvením, ktoré sa veľmi pekne leskne. Obálka robí knihu nepochybne neprehliadnuteľnou.

