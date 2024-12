Kraken, morská príšera z viac ako len severských legiend

Kraken našiel svoje miesto aj v modernej popkultúre, a to najmä vo filme a televízii. V sérii filmov „Pirates of the Caribbean“ hrá tento morský netvor významnú úlohu ako stvorenie ovládané Davy Jonesom. Potápa nemalé lode a terorizuje námorníkov. Tento Kraken je ako mohutná chobotnica s dlhými, mocnými chápadlami. Taký prototyp pre mýtické morské príšery. Kraken sa objavuje aj v mnohých ďalších filmoch, dokumentoch a hrách, kde symbolizuje tajomnú a smrteľnú silu oceánu. Táto morská príšera naďalej fascinuje ľudí po celom svete a pripomína nám, že i v dnešnej dobe plnej technológií a vedy zostáva more plné tajomstiev a nepreskúmaných hĺbok.

