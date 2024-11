Záhadné bytosti sveta: yeti, bigfoot, nessie, čupakabra a ešte?

Pre všetko neznáme si ľudia nachádzajú svoje vysvetlenia. Ba dokonca aj niektoré legendy môžu ožívať, ak ich existenciu podporí nález, alebo pocit, či nejaká zmienka. Vo svete existujú mnohé príbehy o záhadných tvoroch a príšerách, ktoré vzbudzujú zvedavosť a niekedy aj strach. Tieto bytosti sú často zakorenené v miestnych legendách a kultúrach, pričom niektorí ľudia hlásia, že ich skutočne videli. Tieto príšery majú v niektorých prípadoch aj svojich „lovcov“ – ľudí, ktorí ich hľadajú a veria v ich existenciu. Pozrime sa na niektoré z najznámejších príšer a záhadných tvorov z rôznych kútov sveta.

Záhadné tvory a bytosti naprieč svetom

Loch Nesská príšera (Nessie)

Jednou z najznámejších príšer sveta je Nessie, údajný obyvateľ jazera Loch Ness v Škótsku. Prvá zmienka o tomto tvorovi pochádza z 6. storočia, keď mnísi písali o „vodnej beštii.“ Moderné pozorovania sa začali v 30. rokoch 20. storočia, keď si ľudia začali všímať zvláštne vlny a tvary v jazere. Mnohí veria, že Nessie je potomkom prehistorických plazov, zatiaľ čo skeptici tvrdia, že ide o optické ilúzie alebo veľké ryby. Napriek mnohým pokusom s modernými technológiami, konkrétne dôkazy o existencii Nessie stále chýbajú, no legenda žije ďalej a priťahuje turistov aj „lovcov“ príšer. Viac o Lochneskej príšere sme si uviedli nedávno.

Bigfoot (Sasquatch)

V USA, najmä v lesnatých oblastiach Severozápadného Pacifiku, je populárna legenda o Bigfootovi, tiež známeho ako Sasquatch. Tento obrovský chlpatý tvor, ktorý údajne chodí po dvoch nohách, bol údajne videný už po stáročia. Prvé veľké mediálne pokrytie prišlo v roku 1958, keď sa objavili obrovské stopy v severnej Kalifornii. Odvtedy bolo hlásených množstvo pozorovaní, fotografie a dokonca aj videozáznamy, ktoré však väčšinou bývajú nejasné alebo sporné. Bigfoot má svojich nadšencov, ktorí ho aktívne hľadajú, a rôzne expedície na jeho stopách sa konajú dodnes. Inšpiroval aj známy film Harry a Hendersonovci (1987) a následne aj menej kvalitný televízny seriál Harry a Handersonovci (1991).

Yetti (Snehový muž)

Tento záhadný tvor je známy hlavne z oblastí Himalájí. Yetti, známy aj ako „Snehový muž,“ je opisovaný ako veľký, chlpatý humanoid, ktorý žije vo vysokohorských oblastiach. Prvé zmienky o Yetti pochádzajú zo starovekých tibetských a nepálskych legiend. Európania sa s legendou o Yetti stretli v 19. storočí, keď sa himalájskí horolezci vrátili so správami o obrovských stopách v snehu. Expedície a moderné technológie opakovane nepotvrdili jeho existenciu. Cielene aj necielene skrátka nenašli žiadne dôkazy o jeho existencii, Yettiho legenda napriek tomu naďalej žije a láka mnoho dobrodruhov a výskumníkov.

Čupakabra

Legenda o Čupakabre, čo v španielčine znamená „cicajúci krv kôz,“ pochádza z Latinskej Ameriky, najmä z Portorika a Mexika. Prvé hlásenia o tomto záhadnom tvorovi pochádzajú z 90. rokov. Vtedy sa začali objavovať mŕtve zvieratá s ranami na krku, ktoré vyzerali, akoby im niečo vyciciavalo krv. Čupakabra je popisovaná ako tvor s ostrými zubami, šupinatou kožou a červenými očami. Hoci dôkazy o jej existencii chýbajú, mnohí farmári stále veria, že za záhadnými úmrtiami zvierat stojí práve tento tvor. Legenda o Čupakabre inšpirovala tvorcov Netflixového filmu Čupa (Chupa, 2023) ktorý je k dispozícií aj v českom znení.

Mokele-Mbembe

V Konžskej panve v Afrike sa nachádza ďalšia záhadná bytosť menom Mokele-Mbembe. Miestni obyvatelia už stáročia rozprávajú príbehy o tvorovi, ktorý pripomína obrovského dinosaura, konkrétne sauropoda, a žije v riekach a močiaroch. Prvé správy od európskych objaviteľov sa objavili začiatkom 20. storočia, čo vyvolalo niekoľko expedícií, ktoré sa pokúsili Mokele-Mbembe nájsť. Napriek mnohým pokusom doteraz neexistujú žiadne vedecké dôkazy o jeho existencii. Predstavujú si ho však podobne, ako na niektorých obrázkoch Nessie. Akoby šlo o brontosaura, ktorý ako svoj životný priestor využíva močariny a riečiská. Zaujímavé určite je, že sa popis tohto tvora veľmi podobá na výskumy archeológov.

Bunyip

V austrálskej kultúre existuje legenda o Bunyipovi, tajomnom vodnom tvorovi, ktorý podľa starých príbehov žije v jazerách, riekach a močiaroch. Bunyip bol údajne videný už domorodými obyvateľmi pred príchodom Európanov. Prvá správa o Bunyipovi v modernej dobe sa datuje do 19. storočia. Popisy tvora sa líšia, no väčšina hovorí o veľkom zvierati so silnými nohami a výraznými očami. Ako v prípade mnohých iných záhadných tvorov, aj tu chýbajú hmatateľné dôkazy, no príbehy o Bunyipovi pretrvávajú.

The Mothman (Človek-motýľ)

Mothman je záhadný tvor z USA, spájaný najmä s mestom Point Pleasant v Západnej Virgínii. Prvé hlásenia o tomto tvorovi pochádzajú z roku 1966, keď miestni obyvatelia opisovali stretnutia s veľkým, ľudskému telu podobným tvorom s obrovskými krídlami a červenými očami. Niektorí ľudia verili, že Mothman bol predzvesťou katastrofy, ktorá sa stala v roku 1967, keď sa zrútil most Silver Bridge a zomrelo 46 ľudí. Mothman sa stal predmetom mnohých kníh, filmov a dokumentov. Podrobnejšie sa mu venuje samostatný článok.



Skunk Ape

Tento tvor je považovaný za „južanského príbuzného“ Bigfoota a údajne sa vyskytuje na juhovýchode Spojených štátov, najmä na Floride. Skunk Ape je opísaný ako veľký, chlpatý humanoid, ktorý však má veľmi silný zápach, odtiaľ pochádza aj jeho meno. Prvé hlásenia o Skunk Ape pochádzajú z polovice 20. storočia a pokračujú dodnes. Niektorí tvrdia, že ide o zablúdené opice alebo medvede, no legenda o tomto zapáchajúcom tvorovi pretrváva.

Kraken

Bytosti z morí, akými boli syrény a morské víly boli stále slabým odvarom voči obávanej príšere, ktorá mohla stáť za zničením celej lode. Kraken je obrovská morská príšera zo severských legiend, často zobrazovaná ako gigantická chobotnica alebo hlavonožec, ktorý potápal celé lode. Prvé zmienky o Krakenovi pochádzajú zo stredovekých škandinávskych mýtov, kde bol popisovaný ako obrovský tvor, ktorý sa objavuje z hlbín mora. Aj keď dnes vieme, že niektoré z týchto príbehov mohli byť založené na stretnutiach s obrovskými kalmármi, ktorí môžu dorásť do veľkosti 12 až 14 metrov, mýtus o Krakenovi žije ďalej a inšpiroval mnoho filmov a kníh. Dokonca aj animovaný film, ktorý poznáme pod názvom Krakentína, kde sú z morských krakenov bytosti žijúce v utajení na súši medzi ľuďmi.

Mongolský smrtiaci červ

Legenda o Mongolskom smrtiacom červovi pochádza z púšte Gobi. Miestni obyvatelia hovoria o tvorovi, ktorý dokáže zabíjať ľudí aj zvieratá. Tento červ, známy ako „Olgoi-Khorkhoi“, má byť veľký asi ako ľudská ruka, no podľa legendy má schopnosť vystreľovať kyselinu alebo spôsobovať elektrické šoky. Zatiaľ čo žiadne expedície nedokázali jeho existenciu, príbehy o tomto smrtiacom červovi v Mongolsku naďalej kolujú. Mýtický piesočný červ nepochybne inšpiroval Franka Herberta, keď písal svoju sériu Duna.

Wendigo

Wendigo je záhadný tvor z mýtov pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky, najmä z oblastí dnešnej Kanady a USA. Podľa legiend je Wendigo stvorenie, ktoré bolo kedysi človekom, no prepadlo kanibalizmu a premenilo sa na strašnú, vyhladovanú príšeru. Wendigo je symbolom nekontrolovateľného hladu a chamtivosti, a podľa niektorých rozprávok dokáže posadnúť ľudí a premeniť ich na podobné bytosti. Aj keď Wendigo dnes považujeme za mytologický symbol, mnoho ľudí v minulosti verilo v jeho reálnu prítomnosť v odľahlých lesoch. Jeho podobizeň je využívaná v hororoch aj hrách. Naháňa hrôzu už len jej popis. Bytosti pochádzajúce z indiánskych legiend by boli nespočítateľné, ale táto konkrétna fascinuje a presiahla už dávno to svoje pôvodné územie.



Dobhar-chú

Z Írska pochádza legenda o Dobhar-chú, čo znamená „vodný pes.“ Tento tvor má byť podobný obrovskému vydrovitému zvieraťu a mal by žiť v írskych jazerách a riekach. Prvé zmienky o Dobhar-chú pochádzajú z 17. storočia a niektoré správy o pozorovaniach sa vyskytujú až do 20. storočia. Je považovaný za mimoriadne agresívne zviera, ktoré napáda ľudí a zvieratá. Veľká prerastená vydra je považovaná za nevyspytateľnú, útočnú a nepredvídateľnú.

Orang Pendek

V Indonézii, najmä na ostrove Sumatra, existuje legenda o Orang Pendek, čo znamená „malý človek.“ Ide o malého tvora podobného človeku, ktorý by mal žiť v hustých džungliach. Obyvatelia tejto oblasti hlásia stretnutia s týmto tvorom už celé storočia. Opisujú ho ako malého tvora pokrytého hustými vlasmi, no s ľudskými črtami a mimoriadnou inteligenciou. Aj keď žiadny konkrétny dôkaz nebol nájdený, niektorí výskumníci predpokladajú, že môže ísť o neobjavený druh primáta.

Lovelandský jašter

Záhadné bytosti a neznáme tvory sú v USA populárne. Môžu byť dokonca turistickým ťahákom a marketingovým prvkom, najmä ak sa viažu na konkrétnu oblasť. Legenda o Lovelandskom jašterovi pochádza z oblasti Loveland v Ohiu, USA. Tento jašterovitý tvor má byť vysoký asi 1 až 1,5 metra a bol údajne videný v 50. a 70. rokoch 20. storočia. Popisy hovoria o humanoidnom tvorovi s jašterovitými črtami. Niektorí svedkovia mali dokonca tvrdiť, že mohol používať primitívne nástroje. Aj keď ide o jeden z menej známych tvorov, legenda o Lovelandskom jašterovi stále fascinuje miestnych obyvateľov.