Lee Miller: Fotografka, ktorá sa kúpala v Hitlerovej vani

Fotografia Lee Miller vo vani Adolfa Hitlera patrí medzi najslávnejšie a zároveň najprovokatívnejšie zábery druhej svetovej vojny. Tento moment zachytáva nielen symbolickú iróniu dejín, ale aj odvahu a odhodlanie ženy, ktorá sa rozhodla dokumentovať hrôzy vojny. Kto však bola Lee Miller, a čo stojí za týmto ikonickým obrázkom, ktorý nedávno oživili pri nakrúcaní životopisného filmu s Kate Winslet v hlavnej úlohe?

Cesta k Hitlerovej vani

Lee Miller, americká fotografka a vojnová korešpondentka, bola jednou z mála žien, ktoré dokumentovali druhú svetovú vojnu priamo z bojísk. Pracovala pôvodne pre časopis Vogue, no namiesto módy sa rozhodla zachytávať brutalitu vojny, od bombardovania Londýna až po oslobodenie Európy. V apríli 1945 sprevádzala americké vojenské jednotky počas oslobodzovania Nemecka a bola svedkom hrôz v koncentračných táboroch Dachau a Buchenwald.

Po návšteve Dachau dorazila Lee Miller do Mníchova, kde vstúpila do opusteného bytu Adolfa Hitlera na 16 Prinzregentenplatz. Tu sa rozhodla pre gesto, ktoré sa zapísalo do histórie – osprchovať sa a vykúpať v Hitlerovej vani. Bol to symbolický akt: žena, ktorá dokumentovala najtemnejšie stránky nacistickej brutality, využila intímne priestory diktátora ako obyčajný človek. Jej čižmy, špinavé od bahna a prachu z Dachau, zostali položené vedľa vane. Tým zdôraznila kontrast medzi luxusom Hitlerovho života a zverstvami, ktoré nacistický režim spáchal. Prach zverstiev a smrti z Dachau nemohla umyť v lepšej vani, ako práve v tej Hitlerovej. Aké príznačné a pre všetko, čo Hitler znamenal a čo chcel dosiahnuť, hodné.

foto: kolorovaná slávna fotografia Lee Millerovej, zo stránok http://col2.com, pôvodné práva a jeden zo záberov: leemiller.co.uk

Fotografiu urobil jej kolega a dlhoročný priateľ David E. Scherman, fotograf časopisu Life. Na obraze vidíme Lee Miller sediacu vo vani, s pohľadom smerujúcim mimo objektívu. Na okraji vane ležia jej prilba a vojenské vybavenie, zatiaľ čo vo vedľajšej miestnosti je viditeľný Hitlerov portrét. Tento záber sa stal symbolom pádu nacizmu a triumfu spravodlivosti.

Kto bola Lee Miller?

Lee Miller sa narodila v roku 1907 v štáte New York a už od mladosti mala talent na umenie a fotografiu. Svoju kariéru začínala ako modelka, no neskôr sa presťahovala do Paríža, kde sa stala múzou a spolupracovníčkou známych umelcov, vrátane surrealistu Mana Raya. Práve v Paríži sa naučila techniky fotografie a začala rozvíjať vlastný štýl.

Počas druhej svetovej vojny sa rozhodla pripojiť k spravodajskému tímu a dokumentovať vojnové udalosti. Jej fotografie zachytávali všetko – od zničených miest po oslobodenie koncentračných táborov – a dodnes sú považované za dôležité historické dokumenty. nebola bulvárna fotografka, ale vojnová, jej prácou bolo zdokumentovať vojnové zločiny a tým je jej práca výnimočná a cenená dodnes. Vďaka ne máme dodnes zachované rozsiahle materiály dokumentácie obetí a mieri smrti v koncentračnom tábore Dachau. jednom z tých, o ktorom niektoré názory po rokoch tvrdia, že boli vymyslené, alebo falošné, že holokaust sa nedial, alebo že sa nedial v takom meradle, ako sa hovorilo. Jej diela nesú jej podpis v mnohých archívoch sveta. Po vojne Lee Miller bojovala s posttraumatickou stresovou poruchou a stiahla sa do ústrania. Videla toho veľa a jej prácou bolo sa mnohým výjavom venovať opakovane, nie len pri fotení, ale aj pri vyvolávaní fotografií a ich katalogizovaniu. O jej prínose pre dokumentovanie vojny je aj článok https://www.nationalww2museum.org/

Ikonický moment vo filme

Príbeh Lee Miller a jej mimoriadneho života sa čoskoro objaví na filmových plátnach. Kate Winslet, držiteľka Oscara, stvárni túto výnimočnú ženu v pripravovanom filme, ktorý sa zameria na jej prácu počas vojny a osobné výzvy, ktorým čelila. Film sľubuje priniesť nový pohľad na jednu z najfascinujúcejších osobností 20. storočia.

Dedičstvo fotografie

Fotografia Lee Miller vo vani Adolfa Hitlera zostáva silným symbolom konca nacistického režimu. Je dôkazom toho, ako dokáže jediný záber zachytiť nielen konkrétny okamih, ale aj širší význam historických udalostí. Lee Miller bola ženou, ktorá neohrozene stála tvárou v tvár hrôzam vojny a svojimi fotografiami zanechala dedičstvo, ktoré nás núti pamätať si minulosť a poučiť sa z nej.