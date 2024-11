Drakula môže mať pôvod na Slovensku (v Uhorsku). Ako je to možné?

Príbeh o tom, ako vznikol knižný Drakula, mohol mať pomerne jednoduché vysvetlenie. Drakula britského (írskeho) spisovateľa Brama Stokera znamenal výrazný prevrat v literatúre. Hororový žáner, ktorý vznikol s upírskou tematikou, do výraznej miery ovplyvnil celý vývoj hororového žánru vo filme, aj v hrách. Vyústil dokonca do takých podivných formátov aké sú séria Twilight a Upírske denníky, ktoré si z pôvodných upírov odvodili svoj vlastný svet, jeho pravidlá a hierarchiu.

