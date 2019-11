Tipy na knihy pre deti: čo čítajú chlapci, dievčatá a čo pod stromček? - ZN.SK

Vianoce sú obdobím, kedy aj rodičia musia zaloviť v hlave, v pamäti, nazrieť do detskej izby, či pýtať sa detí, čo by radi dostali. Tí, ktorých deti čítajú, majú s výberom darčeka na prvý pohľad ľahkú situáciu. Na druhý pohľad však prichádza otázka, čo kúpiť dieťaťu, aby ho kniha bavila a patrila vôbec medzi tie, ktorých názov si bude pamätať a príbeh o ktorom bude vedieť aj hovoriť. Hoci sú prekvapením 12 roční chlapci, ktorí s prehľadom vymenujú tvorbu Jozefa Kariku, či Jo Nesba, hovorme teraz o deťoch bežných, slovenských, o malých čitateľoch, ktorí vedia oceniť dobré knihy určené ich vekovej kategórii.

Aké knižky pre deti sú momentálne populárne?

Ako tomu už býva, svet kníh neprináša novinky len pre dospelých, ale aj deťom. Mladé letá, stará dobrá klasika, tvorí neustále. Niečo prináša aj Fortuna Libri, Albatros, Slovart a čoraz viac a najvýraznejšie sa prejavuje v detskej tvorbe Stonožka, čo je vydavateľská značka najväčšieho vydavateľstva IKAR. Pod Stonožkou vychádzajú viaceré hity. Je zaujímavé, že pri detských knihách sa rebríček úspešných podobá na roky dozadu aj dopredu. Výrazne totiž kraľujú série ako Traja pátrači (Mladé letá) zväčša aj pre odporúčanie a skúsenosti rodičov, Slávna päťka tiež na odporúčanie rodičov, knihy venované Minecraftu ako knižne najúspešnejšej hry vôbec, prachom nezapadá ani Doktor Proktor a jeho prdiprášok, starší Grázlik Gabo, či Denník odvážneho Bojka. Každoročný rebríček tak bude vždy obsahovať zástupcu nejakej tej série. Pri prechádzaní a po inšpirácii na tohtoročnej Bibliotéke sa so zameraním práve na Stonožku pozrieme na niekoľko zaujímavých tipov pre najmenších čitateľov. Čiže tých, ktorí už čítajú sami.

TOP 12 knižných tipov a knižných sérií pre deti

1) Denník odvážneho Bojka

Séria kníh od Jeffa Kinneyho je mimoriadne úspešná u detí, chlapcov, dievčat a to už nedávno vyšiel 13. diel. Prvé tri knihy boli dokonca aj sfilmované. Kniha je o chlapcovi, ktorý rieši bežné situácie, šikanu, učenie, prázdniny, problémy s kamošmi, učením, doma… formou denníka. Dobre čitateľné výrazné písmo ideálne pre deti, je bohato dopĺňané ilustráciami kreslenými nezameniteľným štýlom, ktorý sa stal mimoriadne úspešný a charakteristický pre túto sériu. Knihy rodičov veľmi pletú. Je dobré mať prehľad o tom, ktoré čísla už deti majú, alebo začať od jednotky. Prvý diel nemá na crbáte číslo, kým všetky ostatné už áno. Pozor na diel, ktorý sa volá „Toto nie je denník odvážneho Bojka“. Kniha nie je súčasťou série, no i tak je o ňu rovnaký záujem. Ide skôr o zápisník v knižnej podobe.

Pre: chlapcov aj dievčatá / viac pre chlapcov

Ideálny vek: 8 rokov až 13 rokov

Počet dielov: do dnes 13.

V obchode: https://www.martinus.sk / https://www.bux.sk

2) Denník skvelého kamoša (Zápisky Rowleyho Jeffersona)

Jeff Kinney, autor Denníka odvážneho Bojka, sa v našom hľadáčiku musí objaviť ešte raz. Počas knižného veľtrhu a prvého dňa prístupného verejnosti bola podľa našich informácií jednou z najpredávanejších kníh v stánku vydavateľstva IKAR, a.s. Novinka je príbehom Rowleyho Jefersona, čo je Gregov kamoš. Greg je pritom Bojko v predošlej spomínanej sérii. Zdá sa, že aj Rowley bude celkom úspešný a zrejme pôjde o novú sériu.

Pre: chlapcov aj dievčatá / viac pre chlapcov

Ideálny vek: 8 rokov až 13 rokov

Počet dielov: zatiaľ 1

V obchode: https://www.martinus.sk / https://www.bux.sk/

3) Mirelka Pátračová (séria)

Veľmi milá a populárna knižná séria, ktorá patrí medzi novinky, hoci má už šesť dielov. Viac zaujme nepochybne dievčatá. Knižka je veľmi pekne dizajnovo postavená, graficky pekná a ľahko čitateľná. Príbehy sú o dievčatku, ktoré rieši rôzne úlohy a čitateľa si dokáže získať jazykom využitým v knihách, zápletkami a pod. Zábavné a jedinečné sú aj názvy kníh, ktoré jednotlivé úlohy malej detektívky medzi sebou ľahko odlíšiť.

Pre: prevažne dievčatá

Ideálny vek: 7 rokov až 11 rokov

Počet dielov: 6

V obchode: https://www.martinus.sk/ / https://www.bux.sk/

4) Petronela Jabĺčková (séria)

Petronela Jabĺčková je postava a knižná séria nemeckej spisovateľky Sabine Städing, pričom v nemeckej domovine ide o sériu Petronella Apfelmus. Preklad sa tak nemusel uberať do podivných vôd a zostal verný pôvodnému menu hlavnej hrdinky. Zaujímavosťou knižky je, že má veľmi pekné materiálové vyhotovenie. Má kvalitný ťažký papier a je tak ťažšia, než iné knihy. Cítiť to už na prvý pohľad. Opäť teší spôsob vyjadrovania, pokojné príbehy a pekná grafická úprava. Kniha má zatiaľ tri slovenské diely. Originálna séria ich má, ak sa nemýlime, šesť. Cieľovým čitateľom bude chlapec aj dievča, hoci viac dievča.

Pre: prevažne dievčatá

Ideálny vek: 8 rokov až 13 rokov

Počet dielov: zatiaľ 3, na preklade ďalšej sa nepochybne už pracuje

V obchode https://www.martinus.sk/ / https://www.bux.sk/

5) Poníky a kone vo vydavateľstve Arkus

Pony tím od Jeanne Betancourt a ďalšie knihy od Christiane Gohlovej patria medzi populárne vďaka svojej tematike. Kone, poníky, jazdectvo. Obe autorky vychádzajú vo vydavateľstve Arkus a knižky patria medzi populárne v predaji, ako aj v knižniciach medzi malými dievčatami. V tomto prípade sa nedá odporúčať konkrétna kniha, len série a autori. Pre malú čitateľku, ktorá má rada kone a aj číta príbehy z tohto prostredia, ide o niečo, čo už zrejme veľmi dobre pozná. Zostáva zistiť, ktoré číslo ktorej z kníh ju môže potešiť pod stromčekom.

Pre: dievčatá

Ideálny vek: 8 rokov až 12 rokov

Počet dielov: rôzne

V obchode https://www.bux.sk/ / https://www.martinus.sk/

S konskou tematikou je prichádza aj Stonožka V celkovo štyroch dieloch série Katka a Azuro. Príbehy o dievčati Katke, ktorá zažíva so svojim koňom rôzne dobrodružstvá vyšli všetky počas roka 2019 priebežne, presnejšie štvrtý to stihne ešte do Vianoc.

6) Harry Potter tematika, večne živá (séria)

Harry Potter neumiera. Neustále sa vytvára niečo nové a samotná autorka, J. K. Rowlingová, hoci píše pre dospelých, venuje sa aj tvorbe v Harry Potter tematike. Nie je azda žiadne dieťa, čo by nevidelo film, no popularita kníh stále žije. Na Slovensku používame jeden a ten istý preklad už takmer dve desaťročia, považovaný za výborný a vysoko kvalitný, neprehnaný ako iné preklady s ktorými má mnoho slovenských čitateľov problém. Harry Poter je však hlavne téma, ktorá bola oživená nedávno nie len vydaním kompletu všetkých dielov, či pridaním novej knihy Harry Potter a prekliaty syn, či Fantastické zvieratá. Na trh sa každý rok dostávajú špeciálne vydania pôvodných dielov v ilustrovanej podobe. Na svedomí ich má Jim Kay a nehľadiac na filmovú či divadelnú podobu, dáva príbehom grafickú podobu vernú tomu, čo sa píše v príbehu. Ilustrovaný Harry Potter však nie je celkom detská záležitosť. Kupujú si ju všetky vekové generácie fanúšikov Harryho Pottera. Pre materiál a grafický obsah je to vlastne tak trochu zberateľský kúsok.

Pre: chlapci aj dievčatá

Ideálny vek: 9 rokov až 99 rokov

Počet dielov: 7 v základnej sérii, rôzne ďalšie knihy k tomu.

V obchode: https://www.bux.sk/ / https://www.martinus.sk/

7) Miles a Niles (séria)

Knižná Miles a Niles je o dvojici chlapcov, z ktorej každý chce byť ten najväčší frajer v triede. Nuž a keďže na hnojisku je miesto len pre jediného kohúta, zostáva otázkou, kto ním bude. Príbehy zo školského prostredia plné humoru a situácií, ktoré deti veľmi dobre poznajú, sú o dvoch chlapcoch. To tak trochu predurčuje knihu chlapcom viac ako dievčatám. Psychológia trochu útočí a ovplyvňuje, no pochopiteľne, aj dievčatá v príbehoch zohrávajú svoju úlohu.

Pre: prevažne chlapci

Ideálny vek: 8 rokov až 13 rokov

Počet dielov: 3 diely, do Vianoc vychádza štvrtý

V obchode: https://www.bux.sk / https://www.martinus.sk

8) Július Zebra (séria)

Úlet, o ktorom ani neviete, že existuje, ak ste sa doteraz nestretli s Júliusom, zebrou neustále v akcii. Uletené príbehy sú zábavné, pre malých čitateľov atraktívne, dobre čitateľné a svojský štýl hlavného hrdinu… hoci už to, že je zebra je vlastne originál, jednoducho láka na niečo nevšedné. A to zebra nepochybne je. Táto knižná séria nadchne prevažne chlapcov.

Pre: prevažne chlapci

Ideálny vek: 8 rokov až pokojne 15 rokov

Počet dielov: 3 diely

V obchode: https://www.bux.sk/serie/ / https://www.martinus.sk/

9) Povedz mi (séria)

Knižná séria Povedz mi pozostáva z jednotlivých dielov kníh, ktorých originály vychádzajú vo Francúzsku. Všetky majú spoločný originálny dizajn a strunovú väzbu. Obálka je tvorená tvrdým papierom a gumkou, ktorá obálku drží. Vnútorný papier je tvrdý a lesklý, jednotlivé strany sú tak už pre samotnú väzbu o dosť pevnejšie než pri klasickej knihe. Knižná séria je však populárna preto, že je veľmi pekne a bohato ilustrovaná, prináša faktické informácie, mnoho poznatkov a rôzne témy. Pri tejto sérii je dobré sledovať knihu a jej obsah. Niektoré sú viac vhodnejšie pre menších samostatných čitateľov v druhej, či tretej triede, kým na niektoré by skôr siahli štvrtáci až šiestaci na základnej škole. Séria je široká, nie je nutné mať všetky diely, len si v nich vybrať.

Pre: chlapci aj dievčatá

Ideálny vek: 7 rokov až pokojne 13 rokov

Počet dielov: 14 a v roku 2020 príde 15. diel

V obchode: https://www.bux.sk/ / https://www.martinus.sk/

10) Rok v… (séria)

Originálnou a mimoriadne atraktívnou je knižná séria, ktoré nesie aj označenie ako „Rok v…“. Je to preto, že prvým dielom bol Rok v lese. Krásna kniha prechádzajúca jediným výhľadom do lesa a na život v ňom cez každý jeden mesiac v roku a vždy s iným zobrazením prírody. Malý čitateľ bez textu nazerá do prírody, na medvediu noru, rybník, korunu stromov, les, podzemie a všade vidí život. Iný v januári, iný vo februári, iný v auguste, či v novembri. V rovnakej sérii vznikla aj kniha Rok v škôlke. Práve tá sa dokonca objavuje v skutočných škôlkach na Slovensku. Treťou je Rok v čarovnej krajine, ktorá má uzdu fantázie pustenú ešte viac, než obe predošlé dohromady. Pri výbere úspešných kníh alebo sérii jednoducho táto nemôže chýbať.

Pre: chlapci a možno výraznejšie dievčatá

Ideálny vek: 6 rokov až 10 rokov

Počet dielov: 2

V obchode: https://www.bux.sk/ / https://www.martinus.sk/

11) Mimi a líza

Knižná séria z vydavateľstva Slovart potešila mnoho detských čitateľov. Vznikla na motívy večerníčka a aj pre svoj obsah sa stala kniha mimoriadne obľúbenou. Mimi je slepá a tak spoznáva svet rukami. Práve pri objavovaní sveta jej pomáha Líza a spolu tvoria nerozlučný tím. Sú známe svojou charakteristickou ilustrovanou podobou a deti na ne reagujú, hoci možno v roku 2019 nepatria medzi absolútne top najžiadanejšie tituly.

Pre: chlapci a možno výraznejšie dievčatá

Ideálny vek: 6 rokov až 10 rokov

Počet dielov: 3

V obchode: https://www.martinus.sk/ / https://www.bux.sk

12) Gerda (edícia)

Edícia Gerda, čiže knižná séria s hlavnou hrdinkou, veľrybou Gerdou, je dielom Adriána Macha a vydavateľstva Albatros. Krásne ilustrovaná kniha už bola hitom krátko po vydaní prvého dielu. Na pohľad je pekný aj ten druhý. Hoci ide o populárny knižný titul, nejde len čisto o detskú záležitosť. Kupujú si ju aj dospelí, prevažne ženy. Len tak, pre potešenie.

Pre: chlapci aj dievčatá

Ideálny vek: 7 rokov až pokojne do 35 rokov

Počet dielov: 2

V obchode: https://www.martinus.sk / https://www.bux.sk