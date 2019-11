Kroje Slovenska, štvorjazyčná reprezentatívna kniha venovaná ľudovému odevu - ZN.SK

Slovenské ľudové kroje sú krásne, veľa krát jedinečné a čoraz viac symbolom našej kultúry. Aj keď pred pätnástimi rokmi sa vám na škole vysmiali, ak o vás vedeli, že spievate ľudovky a tancujete folklór, dnes je to trendy. To je fajn, keďže si uvedomujeme význam krojov a našej kultúry pri všetkom okolo nás ešte viac. Krásu ľudového odevu si pripomínalo viacero publikácií, no vydaním knihy Odetí do krásy v roku 2018 sa niečo zmenilo.

Určite fakt, že si súčasní ľudia začali uvedomovať jedinečnosť niektorých regiónov, hodnotu krojov, ako aj prestíž, pokiaľ nejaký doma máte. Nuž a práve fotograf Peter Brenkus, ktorý je zodpovedný za fotomateriál knihy Odetí do krásy, naplnil aj ďalšiu knihu, ktorá vychádza v rovnakom vydavateľstve.

Štvorjazyčná reprezentatívna kniha o krojoch

Vydavateľstvo IKAR, a.s. už pred nejakým časom túto knihu uviedlo na trh, no my sme sa k nej dostali až teraz. O niečo tenší, hoci veľkosťou podobný formát knihy, má jednu zásadnú odlišnosť. Ponúka čitateľovi biele strany s textom o regiónoch, obliekaní, zvyklostiach a detailoch na snímkach. Taktiež množstvo fotografií žien, modeliek v krojoch, výzdobách a motívoch svadieb, bežnej práce, sviatočného oblečenia, či pohrebov, no má niečo navyše. Je totiž knihou, ktorá je súčasne v slovenčine a aj v nemčine, vo francúzštine a v angličtine.





Slovenčina, nemčina, francúzština a angličtina dostávajú zhodne rovnako veľa priestoru. Preto nie je textu priveľa, aj keď prvý pohľad by svedčil o opaku. Tým sa z knihy stáva reprezentatívny titul, ktorý môže slúžiť ako pekný dar zahraničným návštevám, priateľom a turistom. V informačných kanceláriách knihu veľmi nevidieť, čo je možno na škodu. Objavuje sa však napríklad v ponuke niektorých obchodov s folklórnou tematikou. Vytlačená na kvalitnom papieri a obohatená pekným a atraktívnym fotomateriálom a redakčnou úpravou je však stále pekným kúskom aj pre naše slovenské knižnice.

Informácie o knihe:

Názov: Kroje Slovenska, Folk Costumes of Slovakia, Costumes populaires de la Slovaquie, Slowakische Trachten

Autor: Zuzana Beňušková, Peter Brenkus, Jana Kucbeľová

Počet strán: 168

Vydavateľ: IKAR, a.s.

Maloobchodná cena: 19,90 EUR

Dátum vydania: máj 2019

ISBN: 978-80-551-6669-8

Rozmery: 218 × 303 mm

V predaji: BUX.SK | Martinus.sk